«Это странно выглядит»: новосибирцы возмутились, что мэр разрешил открыть их двор-парк для тракторов и КАМАЗов

Жилой комплекс «Гринарт» построили на месте трамвайного депо за «Березовой рощей» относительно недавно: первые из шести домов сдали в 2017 году, последние — в 2019-м . Концепция комплекса сразу предполагала закрытый для машин двор-парк между домами, а парковки застройщик, группа «СибирьИнвест», вынесла на периметр территории, за дома.



Участок, на котором построили комплекс, изначально необычный: фактически внутри территории «Гринарта» оказались старое бомбоубежище и административный долгострой ТУАД. Немалая часть парковочных мест — по оценке местных жителей, более сотни — оказалась на проезде, который за воротами комплекса превращается в улицу Планетную. Когда по соседству с «Гринартом» появилось новое МКУ «Дзержинка», районная администрация решила, что существующий выезд с ее территории на улицу Кольцова ему не подходит. Так проезд и парковки жилого комплекса оказались обременены публичным сервитутом — соответствующее постановление за подписью мэра датировано 7 июня 2021 года.

