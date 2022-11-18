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Проблема

«Это странно выглядит»: новосибирцы возмутились, что мэр разрешил открыть их двор-парк для тракторов и КАМАЗов

Жители жилого комплекса возле «Березовой рощи» уверены, что это сделает его небезопасным

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Безопасный двор-парк — гордость ЖК «Гринарт». Местные жители боятся, что публичный сервитут уничтожит то, ради чего они купили здесь квартиры

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Жители ЖК «Гринарт» возле парка «Березовая роща» через суд пытаются отвоевать у местных властей и соседнего МКУ «Дзержинка» часть своей территории. Прошлым летом городские власти постановлением мэра установили на их проезд и парковку на сотню автомобилей публичный сервитут — для того, чтобы КАМАЗам и тракторам коммунальщиков было удобнее выезжать на проспект Дзержинского. Владельцы квартир в комплексе готовы даже круглосуточно слушать шум тяжелой техники под своими окнами — но не впустить ее (и вообще всех желающих) в свой двор. В конфликте разбиралась Лиза Пичугина.

Жилой комплекс «Гринарт» построили на месте трамвайного депо за «Березовой рощей» относительно недавно: первые из шести домов сдали в 2017 году, последние — в 2019-м. Концепция комплекса сразу предполагала закрытый для машин двор-парк между домами, а парковки застройщик, группа «СибирьИнвест», вынесла на периметр территории, за дома.

Участок, на котором построили комплекс, изначально необычный: фактически внутри территории «Гринарта» оказались старое бомбоубежище и административный долгострой ТУАД. Немалая часть парковочных мест — по оценке местных жителей, более сотни — оказалась на проезде, который за воротами комплекса превращается в улицу Планетную. Когда по соседству с «Гринартом» появилось новое МКУ «Дзержинка», районная администрация решила, что существующий выезд с ее территории на улицу Кольцова ему не подходит. Так проезд и парковки жилого комплекса оказались обременены публичным сервитутом — соответствующее постановление за подписью мэра датировано 7 июня 2021 года.

МКУ «Дзержинка» образовано администрацией Дзержинского района в 2013 году, им руководит Сергей Волчков. Изначально учреждение располагалось на проспекте Дзержинского, 16, а с лета 2022 года официально «переехало» на улицу Планетная, 55, к. 9 (кстати, уже после установления спорного публичного сервитута). Помимо прямого бюджетного финансирования, «Дзержинка» получает госконтракты: по данным «Контур.Фокус», за год их было заключено 90 на общую сумму 78 миллионов рублей. Всего за время существования организация получила 414 госконтракта на 374 миллиона рублей. При этом в качестве заказчика она выступала по 492 госзакупкам на 471 миллион.

Местных жителей такое решение властей возмутило. Обычно публичный сервитут устанавливают в интересах неограниченного круга лиц — то есть фактически для всех. Для жителей «Гринарта» это означает в буквальном смысле открыть для посторонних. По крайней мере, именно такое требование МКУ «Дзержинка» предъявило обслуживающей территорию УК «Союз» в арбитражном иске.

Публичный сервитут простыми словами — это возможность использовать чужую землю.

— Истец <…> просит обязать общество с ограниченной ответственностью, управляющую компанию «Союз» в течение трех дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу обеспечить беспрепятственный проход, проезд <…> путем демонтажа металлических ворот, — указано в документах суда.

Для проезда тяжелых КАМАЗов и тракторов городские власти наложили публичный сервитут на жилую зону, хотя у МКУ «Дзержинка» есть альтернативный выезд

Для проезда тяжелых КАМАЗов и тракторов городские власти наложили публичный сервитут на жилую зону, хотя у МКУ «Дзержинка» есть альтернативный выезд

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Для выполнения требования придется демонтировать ворота со стороны промзоны и самого МКУ «Дзержинка» и ворота на Планетную.

— Получается, двор будет открыт для всех. Снизится безопасность наших детей, машин. Велосипеды у нас оставляют около подъездов, — говорит житель «Гринарта» Вячеслав Морозов. — Около нас парк, огромное количество различных офисов организаций, есть недавно построенная мини-футбольная арена, у которой посетителей много. При этом парковочных мест бесплатных — минимальное количество, а желающих припарковаться — огромное количество, у нас все газоны на подъезде к ЖК заставлены. Очевидно, что, если откроют ворота по публичному сервитуту, вся эта масса автолюбителей, которым негде припарковаться бесплатно, поедет парковаться в нашем ЖК.

Требования «Дзержинки» жители исполнять не спешат еще и потому, что считают их несправедливыми. В первую очередь, острой необходимости в проезде по территории ЖК нет — у коммунальщиков есть альтернативный — на улицу Кольцова по проезду общего пользования: на кадастровой карте он упирается как раз в ворота МКУ. По словам Вячеслава Морозова, в самой «Дзержинке» объясняют желание ездить по чужой территории экономией.

— Они прикладывают какие-то расчеты, мол, посмотрите, нам на кольцо на проспекте Дзержинского через сервитут ездить ближе. Они посчитали, сколько топлива на этом сэкономят, сколько человекочасов. Они этим пытаются обосновать сервитут, — говорит мужчина. — Но с юридической точки зрения, это безграмотно, потому что сервитут — это не про удобство, это про необходимость. Если бы они не могли попасть на свой участок никак иначе — об этом можно было бы говорить.

Сразу за забором жилого комплекса — стоянка техники «Дзержинки». Почему на чужую (причем закрытую) территорию ведут ворота, жители не знают, но у застройщика спрашивать уже поздно

Сразу за забором жилого комплекса — стоянка техники «Дзержинки». Почему на чужую (причем закрытую) территорию ведут ворота, жители не знают, но у застройщика спрашивать уже поздно

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Кроме того, открытый проезд по территории комплекса будет нарушать закон: сегодня весь «Гринарт» находится в жилой зоне, о чём свидетельствуют официально установленные знаки, по которой сквозное движение запрещено — тем более тяжелой технике.

Наконец, само установление именно публичного сервитута местные жители считают абсурдным.

— Якобы публичный, то есть для всех сервитут ведет на территорию МКУ — то есть закрытый участок. Зачем туда приходить другим людям — непонятно. Это странно выглядит даже с точки зрения банальной логики, — пояснил Вячеслав Морозов.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос жителей в июле прошлого года ответили, что готовить отдельные документы с обоснованием публичных сервитутов не обязаны, и подчеркнули, что сервитут установлен законно (копия документа имеется в распоряжении NGS.RU). В самом постановлении мэрии никаких обоснований тоже нет.

Даже в будний день парковка, которую решили отдать для проезда техники, заполнена на четверть. Вечером свободных мест здесь нет. При этом коммунальщики работают круглосуточно

Даже в будний день парковка, которую решили отдать для проезда техники, заполнена на четверть. Вечером свободных мест здесь нет. При этом коммунальщики работают круглосуточно

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Тяжелая техника не сможет успешно лавировать на парковке — значит, парковки жилой комплекс фактически лишится для сохранения имущества

Тяжелая техника не сможет успешно лавировать на парковке — значит, парковки жилой комплекс фактически лишится для сохранения имущества

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В конце октября жители «Гринарта» собрали во дворе комплекса настоящий митинг против сервитута, который собрал пару сотен человек. После публикаций о митинге в СМИ, решение о сервитуте проверили в прокуратуре и, как писал в начале ноября «Прецедент», вынесли представление мэру: ведомство подтвердило, что у МКУ «Дзержинка» есть альтернативный проезд на свою территорию.

Сейчас недовольство жителей домов на Планетной изучает Центральный районный суд: на очередном заседании 16 ноября он назначил проведение экспертизы. Пока решение не вынесено, отложен иск «Дзержинки» к УК «Союз» в Арбитражном суде, а мэрия Новосибирска не рассматривает вопрос отмены сервитута.

По мнению гендиректора «Сибирской Юридической Компании» Сергея Карпекина, у жителей есть все шансы «отбить» свою территорию в суде — всё будет зависеть от аргументации позиции и заключения экспертизы. Для судьи, отметил он, задача может оказаться непростой: либо защитить экономические интересы муниципального учреждения, либо — общественные.

Демонтаж ворот по требованию коммунальщиков фактически откроет частную территорию комплекса для всех желающих

Демонтаж ворот по требованию коммунальщиков фактически откроет частную территорию комплекса для всех желающих

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При этом форма сервитута юристу тоже показалась необоснованной.

— Если нужен проезд конкретного субъекта к своей недвижимости и никого более, устанавливается частный сервитут — то есть платный. Это обременяет недвижимость, но это обременение как-то компенсируется. Частные сервитуты устанавливают часто и много — зонирование у нас в городе не всегда удачное, довольно много затыков, — объяснил Сергей Карпекин. — По-хорошему, уже при выделении земельного участка под застройку нужно было это решить. Иначе что это получается: на земельном участке спланировали жилой комплекс, организовали пространство, а потом вдруг появляется сервитут, потому что кому-то хочется ездить более короткой дорогой. На мой взгляд, это не совсем правильно.

Журналист NGS.RU направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать необходимость проезда с территории «Дзержинки» именно на улицу Планетную, а также уточнить, рассматривались ли другие варианты проезда, которые не затрагивали бы жилую зону.

Стоит отметить, что тот проезд, которым «Дзержинка» пользуется сегодня, местных жителей тоже не радует — причем, наверняка, не только жителей «Гринарта», но и тех, кто живет в частном секторе на улице Кольцова.

— На самом деле еще до сервитута, когда они здесь только появились, всех это сильно напрягло: они работают круглосуточно, техника крупная, шумная, — говорит Вячеслав Морозов. — Но такой вариант лучше: так они хотя бы не лезут на нашу территорию, не едут к нам грузовиками и тракторами, подвергая опасности наши жизни и жизни наших детей.

Само размещение коммунальщиков рядом с жилыми домами вызывает у мужчины и его соседей вопросы. В апреле 2022 года они получили от Роспотребнадзора результаты расследования, которое выявило превышение «Дзержинкой» допустимого уровня шума (документ имеется в распоряжении редакции NGS.RU). Учреждение оштрафовали на 10 тысяч рублей и выдали предписание устранить нарушение до конца сентября.

Кроме того, считает Вячеслав Морозов, при размещении МКУ не учтена необходимая санитарно-защитная зона. Но потенциальное «выселение» неудобных соседей в «Гринарте» пока не рассматривают — сначала нужно отстоять свою территорию. Новое заседание суда еще не назначено. Вероятнее всего, разбирательство продолжится уже в следующем году.

Проблемы в этом районе не только у жителей «Гринарта»: осенью жители ЖК «Галактика», который строят севернее на месте завода «Альбумин», пожаловались на отсутствие тротуаров к школам и детским садам.

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Березовая рощаДзержинский районПубличный сервитутЖК ГринартМКУ Дзержинка
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