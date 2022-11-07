Проблемы «Галактики». Жители ЖК у Березовой рощи потребовали от власти и строителей тротуары — им страшно за детей

— Если идти, то весь в пыли будешь, потому что там пыльная дорога. Весной и осенью тебя забрызгают, потому что лужи. Чтобы обойти машины, придется идти прямо по грязи, так как там частный сектор, — объяснила она. — А зимой нет возможности идти по обочине, потому что обочина вся в двухметровом слое снега. То есть, как трактор проходит, он чистит только эту асфальтированную часть дороги для машин, а весь снег сваливает на обочину, чтобы люди ходили весну-осень-лето.

