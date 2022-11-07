Проблемы «Галактики». Жители ЖК у Березовой рощи потребовали от власти и строителей тротуары — им страшно за детей
Журналисты прошли проблемный путь до станции метрополитена
Жители ЖК «Галактика» на улице Островского пытаются добиться пешеходных дорог, чтобы дети могли нормально ходить в близлежащую школу — то есть по тротуару и желательно под фонарем. Идти до метро всего 10 минут, но темным зимним вечером через промзону и частный сектор все-таки страшно. Журналисты НГС выслушали претензии жильцов и сами проделали путь по плохой дороге до ближайшей станции метрополитена.
Это не просто мир, а целая «Галактика» — так звучит реклама жилого комплекса, который начали строить три года назад на месте бывшего завода «Альбумин» на улице Николая Островского. Недавно на территории ЖК поставили скульптуру магистра Йоды из «Звездных войн», есть и другие малые архитектурные формы космической тематики.
Но жителям «Галактики» сильнее хочется понятных земных тротуаров, по которым нужно водить детей в школу, детский сад или просто пройти без машины и транспорта до ближайшей остановки и парка. На первый взгляд глубина проблемы, озвученной жителями, кажется не критичной. Но жизнь, как известно, состоит из мелочей, которые могут ее сильно испортить.
Жители дома
— Дети постарше, кому лет по 10, пытаются ездить на велосипедах. Естественно, они едут там, где машины, не все могут вовремя остановиться, пропустить машину. Детей приходится ходить встречать, кто-то ходит с фонариком, — описала проблему старшая по дому Марина Парахина.
Она говорит, что решила больше не ходить по этой тропе — проще посадить собаку в машину и за пять минут доехать до Березовой рощи, чтобы там ее выгулять.
— Если идти, то весь в пыли будешь, потому что там пыльная дорога. Весной и осенью тебя забрызгают, потому что лужи. Чтобы обойти машины, придется идти прямо по грязи, так как там частный сектор, — объяснила она. — А зимой нет возможности идти по обочине, потому что обочина вся в двухметровом слое снега. То есть, как трактор проходит, он чистит только эту асфальтированную часть дороги для машин, а весь снег сваливает на обочину, чтобы люди ходили весну-осень-лето.
Жители уверены, что тротуар помог бы решить проблему, но его нет и пока вряд ли предвидится. Больше шансов на освещение — по крайней мере, расходы на него, возможно, внесут в бюджет следующего года, ответили им в городской администрации.
Жилой комплекс окружен частным сектором, самый востребованный путь — по Войкова, через Кольцова и на Алейскую. В начале пути кажется, что проблема выдуманная, потому как есть светофоры и пешеходный переход. Чем дальше к промзоне и частному сектору, тем больше сложностей. Прежде всего, некомфортно от несущихся машин и грязи — это днем. Вечером дискомфорта гораздо больше, так как практически нет освещения.
Общественный транспорт здесь тоже не ходит. Несмотря на короткое расстояние, максимум пару остановок, им бы пользовались, говорят жители и напомнили про совокупность четырех факторов: ребенок, зима, темнота, машины.
Застройщик «Галактики» — ГК «Союз» — сообщает жителям, что вопрос организации пешеходной зоны до станции метро Березовая роща — в приоритете и даже были разработаны пути реализации, например, сделать пешеходную дорожку через границы предприятия «Электросигнал» или построить тротуар вдоль проезжей части до метро, с учетом границ только частных домовладений. Эти варианты озвучивали на совещаниях в администрациях, но никаких действий пока не последовало.
В ответе на запрос НГС пресс-секретарь ГК «Союз» Александр Куршев сообщил, что все обязательства, касающиеся проектно-технической документации на ЖК «Галактика» со стороны застройщика, будут выполнены в срок и в полном объеме. Строительство отдельного тротуара от комплекса до метро «Березовая роща» в официальных документах не предусмотрено.
— У застройщика есть прорабатываемые варианты по решению данного вопроса, но все они затрагивают интересы третьих лиц и требуют согласований, — отметили в пресс-службе компании.
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