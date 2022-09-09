Памятник магистру Йоды из «Звездных воинов» появился в ЖК «Галактика» в Новосибирске
Он выполнен из искусственного камня.
Во дворе жилого комплекса «Галактика» в Новосибирске установили памятник в честь магистра Йоды из киноэпопеи «Звездные войны». Скульптура выполнена из искусственного камня новосибирским мастером Иваном Чернышовым.
— Скульптура пустотелая высотой 1,2 метра, в ширину — около метра. В состав искусственного камня входит несколько видов щебенки и ряд других материалов. Для соединения использовалась смола. Ко мне обратился подрядчик строительства ЖК «Галактики» с заказом на эту работу, — рассказал НГС Чернышов.
Магистр Йода изначально был слеплен скульптором из пластилина, а уже потом отлит из искусственного камня.
Тем временем в Новосибирске собирают конструкцию стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Уже практически готова часть памятника, на которой будут находиться экраны.