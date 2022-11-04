Новосибирец вызвал мэра на пешую прогулку по буеракам — посмотрите, где приходится ходить людям (есть и дыры в мосту)
Идем от Ключ-Камышенского плато к Весеннему микрорайону
О том, что Новосибирск почти не обустроен для пешеходов, говорят часто. Если в центре еще можно найти места для прогулок, то в отдаленных районах с этим сложнее. Наш читатель Сергей Тратонин решил взять ситуацию в свои руки и предложил мэру прогуляться по знакомым ему местам — от Планетария к Весеннему микрорайону. Мэр пока не ответил на предложение, а журналисты НГС решили пройти по маршруту читателя и узнали, что с ним не так.
Начать путь мы решили от нового здания школы
На Взлетной прогулка становится опаснее: тротуара нет — приходится идти по обочине. Жители микрорайона, впрочем, не разделяют наши переживания: на шоссе встречаем бабушку, которая занимается скандинавской ходьбой. Впрочем, не самую удобную дорогу скрашивает вид на лес и город.
Спуск с Ключ-Камышенского построили в советское время, поэтому он не рассчитан на большой автомобильный и пешеходный трафик, рассказывает нам Сергей Тратонин. Поэтому спуститься к Большевистской, не переходя железнодорожные пути или не нарушая правил, сложно. Приходится перебегать улицу вне зоны пешеходного перехода. Зато есть что-то вроде тротуара!
Ближе к Большевистской пешеходный переход есть, но нет пешеходного моста. Раньше местные переходили по железнодорожному, но сейчас проход там закрыт. Решаем перебраться под мостом, вдоль дороги.
Здесь есть узкая полоска для пешеходов, предположим, это тротуар. Тем не менее идти вблизи оживленной дороги нервно, пытаемся скорее миновать этот участок.
Выходим к автомобильному мосту через Иню, здесь для пешеходов оборудован тротуар и даже есть отбойники, идти можно почти спокойно. Омрачают прогулку только дыры в мосту, которые то и дело возникают на пути. Провалиться в них, конечно, не получится, но уронить телефон — легко. Зато в эти дыры можно посмотреть на осеннюю реку, опоры старого моста, уходящие вдаль электрички.
Возвращаемся к Бердскому шоссе и состоянию стресса: снова много машин — идти приходится вдоль дороги. Узкий тротуар от нее снова отделяет отбойник, но от этого не спокойнее. Доходим до спуска к Разъезду Иня. Станция в фирменном стиле РЖД на фоне разрухи вокруг кажется стильной и современной.
На станции людей побольше: здесь есть здание кассы (правда, она закрыта), переходы и даже туалет. Благоустройство заканчивается уже на парковке около станции — там нет асфальта. Можно было бы хотя бы щебенку насыпать, сетует Сергей. В межсезонье грязь с парковки увозят дальше на шоссе.
Пешеходная дорога от станции, впрочем, широкая и асфальтированная. От нее мы спокойно доходим до конечной точки маршрута — остановки «Микрорайон Весенний».
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