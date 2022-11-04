Новосибирец вызвал мэра на пешую прогулку по буеракам — посмотрите, где приходится ходить людям (есть и дыры в мосту)

О том, что Новосибирск почти не обустроен для пешеходов, говорят часто. Если в центре еще можно найти места для прогулок, то в отдаленных районах с этим сложнее. Наш читатель Сергей Тратонин решил взять ситуацию в свои руки и предложил мэру прогуляться по знакомым ему местам — от Планетария к Весеннему микрорайону. Мэр пока не ответил на предложение, а журналисты НГС решили пройти по маршруту читателя и узнали, что с ним не так.