Дамблдор умер. От чего скончался актер Майкл Гэмбон

Актер Майкл Гэмбон, прославившийся ролью Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере, скончался. Об этом сообщает издание The Guardian. Актеру было 82 года.
В заявлении от имени его жены Леди Гэмбон и сына Фергюса, опубликованном публицистом Клер Доббс, говорится: «Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона».
В заявлении Клер Доббс также говорится, что Гэмбон скончался от пневмонии.
— Любимый муж и отец, Майкл мирно скончался в больнице после приступа пневмонии. У его постели в этот момент были жена и сын, — говорится в сообщении.
Майкл Гэмбон начал сниматься в 60-х годах. Актер четырежды получал телепремию BAFTA как лучший актер, был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус».
Всемирную славу актеру принесла роль Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Майкл Гэмбон стал директором Хогвартса в третьей части серии.
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