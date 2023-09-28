Дамблдор умер. От чего скончался актер Майкл Гэмбон

Майкл Гэмбон начал сниматься в 60-х годах. Актер четырежды получал телепремию BAFTA как лучший актер, был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус».



Всемирную славу актеру принесла роль Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Майкл Гэмбон стал директором Хогвартса в третьей части серии.

