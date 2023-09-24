«Инсульт поставил мне голову на место». Елена Проклова — о 70-летии, которое встретила в домике в горах, и своей мечте стать старушкой

«Юбилейный итог — я молодец!»

— Вот, сижу, перебираю, — радостно рассказывает Елена Проклова. — Грибы отличные: молоденькие, крепкие — жду, когда же наконец пожарим.



— Какая вы энергичная — вот только мили воздушные налетали и сразу километры по лесу!



— Я очень люблю лесные прогулки. А такие еще и с пользой. Домашние заготовки — еще одна моя страсть. Наверное, наверстываю те годы, когда было не до хозяйства — сплошные съемки, спектакли, гастроли… Сейчас есть время побыть на природе, порадоваться окружающему миру.



— Вокруг вашего дома в Хостинском районе Сочи тоже великолепная природа — горы, лес. Вы собирались именно там отметить свой юбилей, так и вышло?

