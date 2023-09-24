«Инсульт поставил мне голову на место». Елена Проклова — о 70-летии, которое встретила в домике в горах, и своей мечте стать старушкой

Елене Прокловой в сентябре исполнилось 70 лет. Отмечала она его в узком семейном кругу в Сочи и только сейчас вернулась в Москву. Уже на следующий день после прилета в столицу Проклова отправилась в подмосковный лес за опятами — нужно не упустить момент и заготовить вкусные грибочки — но нашла минутку, чтобы пообщаться с журналистом MSK1.RU и принять поздравления.
«Юбилейный итог — я молодец!»
— Вот, сижу, перебираю, — радостно рассказывает Елена Проклова. — Грибы отличные: молоденькие, крепкие — жду, когда же наконец пожарим.
— Какая вы энергичная — вот только мили воздушные налетали и сразу километры по лесу!
— Я очень люблю лесные прогулки. А такие еще и с пользой. Домашние заготовки — еще одна моя страсть. Наверное, наверстываю те годы, когда было не до хозяйства — сплошные съемки, спектакли, гастроли… Сейчас есть время побыть на природе, порадоваться окружающему миру.
— Вокруг вашего дома в Хостинском районе Сочи тоже великолепная природа — горы, лес. Вы собирались именно там отметить свой юбилей, так и вышло?
— Да, я отлично провела время в своем домике в горах. Ко мне приехала дочь Полина и моя близкая подруга. Нам было очень хорошо. Юбилеи, какие-то даты, которые я отмечала с большим количеством гостей, подарков, — их было очень много. А сейчас мне захотелось провести этот день с самыми близкими. Ведь юбилей — это время, когда ты, хочешь не хочешь, подводишь итоги, анализируешь свою жизнь.
— И к каким выводам пришла Елена Проклова? Если это, конечно, не слишком личное.
— Я уже давно привыкла, что мое личное стало общественным. Расскажу. Вывод такой: я — молодец! Я провела свою жизнь, полностью отдаваясь времени. Как у Пушкина: «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». Всё было в полную силу: страсти, отношения. А теперь «созрела», чтобы в полную силу ценить каждую минуту, которая мне дана. И относиться к жизни с благодарностью.
«Секрет молодости в том, чтобы за ней не гнаться»
— После подведения итогов, как правило, начинается новый жизненный этап. С чем он будет связан — с личным, с творчеством?
— Сейчас исключительно с творчеством. В Театре современной пьесы у меня премьера — спектакль «Шкаф и его обитатели», необычная для меня роль. А еще на днях меня вводят в спектакль «Палата бизнес-класса», который уже давно идет в Санкт-Петербурге, но мне очень хочется в нем играть. Я довольна своими ролями в театре. А вот в кино ничего интересного так и не нашла. Сначала в нашем кинематографе было какое-то безвременье, хотя я несколько раз попыталась поработать — сказала себе: «Надо, Лена, появляться на экране». Но всё оказалось так неинтересно, что ничего не получилось. И так как-то я отошла от кино.
— Зато появилось время на гастроли — вы много ездите по стране со спектаклями.
— Правда, на гастролях со мной стали происходить тяжелые ситуации. В позапрошлом году как раз в новогодние каникулы со мной случился инсульт, мы были с гастролями в Санкт-Петербурге. Не знаю, как отыграла, но было очень плохо. Диагноз поставили уже в Москве, слава богу, что всё закончилось без тяжелых последствий, и реабилитация помогла восстановиться. Инсульт мне помог многое переосмыслить в жизни, расставить приоритеты, в общем, поставил голову на место.
А в эти новогодние праздники сломала ногу на гастролях в Крыму. Не знала, что перелом, и играла на сцене на каблуках. Было очень больно, но мы, актеры, наверное, так странно устроены, что то, что происходит в постановке, нам важней, чем происходящее в жизни. На следующий день мне провели операцию, вставили пластину, три месяца на костылях… А сейчас вот в лесу хожу, никаких проблем.
— Это прекрасно, что вы так быстро восстанавливаетесь. И, глядя на вас, невозможно поверить, что эта молодая энергичная женщина перенесла инсульт. В чем секрет?
— Наверное, в том, чтобы не гнаться за молодостью. Последний раз я обращалась к помощи косметологов больше 20 лет назад.
— Неужели ничем не «помогаете» лицу и телу?
— Я женщина, поэтому, конечно, ухаживаю за собой. Но сейчас — это мои собственные бальзамы, лосьоны, притирки, которые я делаю из лекарственных трав, которые собираю. Еще пользуюсь патчами под глаза — подарили, и мне понравилось.
Вы знаете, я всегда мечтала быть старушкой. Мне казалось, что это прекрасный возраст: ты никому ничего уже не должен, свободен от чужого мнения, сам решаешь, с кем дружить, а с кем нет. Страсти не отвлекают от самой жизни. Ты выполнила главную женскую задачу — вырастила детей, и теперь можешь жить для себя. Мне в этом возрасте очень комфортно. И, поверьте, занятий хватает — я без дела не могу. Активный человек. Может быть, даже слишком активный.
Елена Проклова стала любимицей зрителей в очень юном возрасте — в 11 лет она сыграла главную роль в картине «Звонят, откройте дверь». И с этого фильма началась ее взрослая актерская жизнь, ведь в кино не делают скидку на возраст. В 12 лет — Герда из «Снежной королевы», в 15 лет — Крыся из фильма «Гори, гори моя звезда». А после окончания школы-студии МХАТ к киноролям добавились и театральные — до 1991 года актриса прослужила в главном театре страны. После фильма «Мимино» Ларису Ивановну хотела вся страна, а режиссеры старались заполучить популярную красавицу в свои картины. Зрители полюбили героинь Прокловой из фильмов «Ключи без права передачи», «Собака на сене», «Будьте моим мужем».
А позже прекрасную Елену рассмотрели и телевизионные продюсеры — в 2002 году она приняла участие в реалити-шоу «Последний герой». Так началась ее новая роль телеведущей. На Первом канале Елена Проклова вела программы «Малахов+», «Большие гонки», «ЖКХ».
Актриса трижды была замужем. С режиссером-документалистом Виталием Мелик-Каримовым они растили дочь Арину. Вторым мужем Елены Прокловой стал врач Александр Дерягин. Третий брак с бизнесменом Андреем Тришиным продлился 30 лет, супруги развелись в 2015 году. В этом браке родилась дочь Полина.