«Лежали на земле, среди мусора»: сибиряк нашел архивы лесоповала Сиблага — их оставили в заброшенном доме

Краевед и организатор экскурсий Вячеслав Карманов нашел в селе Пихтовка Колыванского района архив Сиблага. Личные дела осужденных по
Как рассказал НГС Вячеслав Карманов, в Пихтовку сообщество «Территория Сибири» отправилось для подготовки экскурсии.
— У Пихтовки темное, мрачное прошлое, связанное со ссылкой. Всё, что севернее нее, и сама Пихтовка — это спецпоселение, куда людей отправляли в ссылку. И раскулаченные, и семьи врагов народа, и осужденные по
По словам краеведа, часть архива составляли именно лагерные документы: приказы о назначении и обустройстве жизни спецпоселенцев и их личные дела. Оценить, сколько именно личных дел нашли экскурсоводы, пока невозможно: архив находился в очень плохом состоянии.
— Мы пока только сушим эти материалы. Они лежали на земле, среди мусора, страницы истлели и слиплись, поросли лишайником. Чернила во многих местах потекли. Большую часть мы сейчас нежненько, аккуратненько сохраним.
Материалы краеведы планируют отреставрировать и выложить в свободный доступ, чтобы люди, пытающиеся найти следы своих сосланных и репрессированных прадедов, могли найти знакомые фамилии. Также на основе новой информации Вячеслав Карманов планирует дополнить материалы экскурсий.
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