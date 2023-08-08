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«Лежали на земле, среди мусора»: сибиряк нашел архивы лесоповала Сиблага — их оставили в заброшенном доме

Личные дела и приказы хранились в Колыванском районе

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Личные дела ссыльных оставили в заброшенной конторе лесного хозяйства

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Краевед и организатор экскурсий Вячеслав Карманов нашел в селе Пихтовка Колыванского района архив Сиблага. Личные дела осужденных по 58-й статье УК РСФСР (призывы к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а также отдельные контрреволюционные преступления. — Прим. ред.) оставили в заброшенной конторе леспромхоза.

Как рассказал НГС Вячеслав Карманов, в Пихтовку сообщество «Территория Сибири» отправилось для подготовки экскурсии.

— У Пихтовки темное, мрачное прошлое, связанное со ссылкой. Всё, что севернее нее, и сама Пихтовка — это спецпоселение, куда людей отправляли в ссылку. И раскулаченные, и семьи врагов народа, и осужденные по 58-й статье, и другие политические — всех туда ссылали, и все они там с 30-х годов валили лес, — рассказал Вячеслав Карманов. — Зашли в заброшенную контору леспромхоза и нашли. Судя по количеству бумаг, архив.

Большинство документов в очень плохом состоянии, сейчас бумаги просушивают

Большинство документов в очень плохом состоянии, сейчас бумаги просушивают

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По словам краеведа, часть архива составляли именно лагерные документы: приказы о назначении и обустройстве жизни спецпоселенцев и их личные дела. Оценить, сколько именно личных дел нашли экскурсоводы, пока невозможно: архив находился в очень плохом состоянии.

— Мы пока только сушим эти материалы. Они лежали на земле, среди мусора, страницы истлели и слиплись, поросли лишайником. Чернила во многих местах потекли. Большую часть мы сейчас нежненько, аккуратненько сохраним.

Материалы краеведы планируют отреставрировать и выложить в свободный доступ, чтобы люди, пытающиеся найти следы своих сосланных и репрессированных прадедов, могли найти знакомые фамилии. Также на основе новой информации Вячеслав Карманов планирует дополнить материалы экскурсий.

Ранее НГС писал о страшной трагедии, произошедшей 100 лет назад в Томской области. Туда, на речной остров Назино ссылали тысячи беспаспортных крестьян, кулаков и рецидивистов, которые умирали от истощения, холода и болезней.

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