«Лежали на земле, среди мусора»: сибиряк нашел архивы лесоповала Сиблага — их оставили в заброшенном доме

— У Пихтовки темное, мрачное прошлое, связанное со ссылкой. Всё, что севернее нее, и сама Пихтовка — это спецпоселение, куда людей отправляли в ссылку. И раскулаченные, и семьи врагов народа, и осужденные по 58-й статье, и другие политические — всех туда ссылали, и все они там с 30-х годов валили лес, — рассказал Вячеслав Карманов. — Зашли в заброшенную контору леспромхоза и нашли. Судя по количеству бумаг, архив.