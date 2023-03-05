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Летопись

Остров людоедов: как в Сибири произошла одна из страшнейших трагедий — скончались тысячи человек

Сосланные на речной остров люди заживо сгорали у костров во сне, умирали от истощения и холода и даже ели друг друга

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Назинская трагедия произошла 90 лет назад в Томской области

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Трагедия на острове Назино в Томской области произошла 90 лет назад, в 1933 году. За несколько месяцев, с мая по август, в поселении, куда ссылали жителей СССР из Москвы и Ленобласти, погибли тысячи человек. Люди столкнулись с голодом, жуткими условиями и жестокостью. Корреспондент НГС поговорила с историком и профессором НГУ Сергеем Красильниковым о том, почему и как случилась страшная трагедия.

В феврале в Новосибирске ученые выпустили книгу «Спец(труд)поселения Западной Сибири в 1933 г.: повседневность комендатур, назинская трагедия». Труд подготовили сотрудники Института истории СО РАН Сергей Александрович Красильников и Ольга Вячеславовна Филиппенко при участии Государственного архива Новосибирской области.

Как появился план выслать рецидивистов в Сибирь

К 1933 году по СССР прокатились уже две волны депортации крестьян в комендатуры Сибири и Казахстана, в 1930 и в 1931 году. Но проблема, по мнению правительства, не была решена. Крестьяне продолжали миллионами бежать в города, где искали работу. Страну охватили массовые эпидемии, которые сочетались с голодом, унесшим в 1932–1933 годах, по современным подсчетам демографов, не менее 7–8 миллионов человеческих жизней.

Ситуацию пытались спасти паспортной реформой для городского населения, которая отделила бы приезжих крестьян и сделала их пребывание в городах незаконным. Последовавшие после реформы аресты привели к переполненным тюрьмам.

В феврале 1933-го заместитель председателя ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) Генрих Ягода предложил Сталину и Молотову очередную широкомасштабную «зачистку», которая должна была избавить Москву, Ленобласть и приграничные территории от крестьян без паспортов, маргинальных личностей и «кулаков». Всего Генрих Ягода предлагал выслать в отдаленные районы страны 2 миллиона человек. По миллиону в Западную Сибирь и в Северный Казахстан.

— План операции, разработанный под руководством Ягоды, направили руководству страны 13 февраля 1933 года. Он занимал более десяти страниц текста с подробным перечислением технологии и требуемых ресурсов. Примечательно, что Молотов резко отреагировал на общую запрошенную сумму расходов (1 миллиард 394 миллиона рублей) резолюцией «Расходы грубо преувеличены», — рассказывает профессор НГУ Сергей Красильников.

После прочтения плана Сталин предложил добавить в список ссыльных сидевших в тюрьмах рецидивистов.

Прибывших на остров начали расселять через две недели

Прибывших на остров начали расселять через две недели

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Решили поселить на острове

После принятия плана в городах центральной части России милиционеры начали массовые облавы, которые стали принимать стихийный характер из-за цифр «сверху». На улицах и железнодорожных вокзалах забирали всех подряд, в том числе депортировали служащих, рабочих и коммунистов.

Депортированных отправляли в Томск. Дорога из Москвы занимала не менее недели, а из южных городов эшелоны шли и по две недели. Из-за этого к моменту приезда в Сибирь многие уже болели и были ослаблены.

— В пересыльных комендатурах оставляли только безнадежно больных, умирающих и инвалидов, неспособных ни к какой физической работе. В томской больнице Сиблага, куда из местной пересылки отправляли этих людей, за время операции скончалось до тысячи человек, — отмечает историк Сергей Красильников.

К началу мая в Томске скопилась «пробка» из ссыльных. Руководство приняло решение отправить около 6 тысяч человек в сторону Александро-Ваховской комендатуры. Эту комендатуру выбрали не просто так. Она с 1931 года имела особый штрафной статус — туда отправлялись спецпереселенцы предыдущих высылок.

— Готова ли была комендатура к приему такого контингента и в таком объеме? Нет, поскольку у работников комендатуры имелся опыт работы с крестьянами и их семьями, а здесь высылался практически противоположный крестьянству контингент. Известие о поступлении столь «нестандартного» элемента, да еще в таком количестве местные власти получили только в начале мая, когда места приема караванов не были подготовлены, — говорит ученый.

В предыдущие волны депортации в комендатуру отправляли семейных крестьян за различные нарушения. Тут же должны были приехать одиночки с различным, чаще негативным, жизненным опытом. Многие ссыльные долгое время были на «городском дне». Среди спецпоселенцев оказались и женщины, некоторые — больные или беременные.

Александровское районное руководство посчитало, что поселить ссыльных возле домов местных жителей невозможно. Власти настояли на высадке на небольшом речном острове рядом с поселком Назино.

Спецпоселенцев направили туда двумя речными караванами — буксир вел за собой несколько барж, в трюмах которых размещались депортированные, примерно от тысячи до полутора тысяч человек в каждой. Медикаментов и продовольствия отправляющие оставили по минимуму. На речном острове Назинском (Назино) ссыльных высадили 18 и 26 мая.

«Обледеневшие, они были способны только жечь костры»

В первые две недели на острове был полный беспорядок, объясняет Сергей Красильников. Спецпоселенцы, по одному или в группах, начали борьбу за выживание. После двух недель островитян начали медленно расселять по создаваемым на берегу спецпоселкам.

— За две недели нахождения на речном острове — с 20-х чисел мая до 6 июня — из 6 тысяч депортированных «островитян» погибло более тысячи человек, — отмечает историк.

К июню местные прозвали Назино «островом смерти». И, хотя часть островитян расселили, ситуация не улучшилась.

Некоторых прибывших ссыльных фотографировали

Некоторых прибывших ссыльных фотографировали

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Охрану на острове несли 50–60 стрелков, которые сменяли друг друга. В один момент в спецпоселении было не больше 10 стрелков. Работники практически не вмешивались в происходящее.

— В основном охраняли несколько палаток — с продовольствием, медикаментами и там, где лежали больные. Раздаче подлежала только мука, поскольку первую неделю на острове не было возможности печь хлеб. Незначительная по численности охрана занималась прежде всего защитой себя, запасов и больных, — рассказывает Сергей Красильников.

Несколько раз островитяне пытались напасть на охранников. При этом самим стрелкам дали полномочия применять к спецпоселенцам любые меры, вплоть до расстрела.

— Естественно, в сложившейся обстановке вседозволенность и ощущение безнаказанности становились обычной практикой поведения стрелков в отношении высланных, — объясняет историк.

Многие ссыльные были в преклонном возрасте

Многие ссыльные были в преклонном возрасте

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Охранники и рецидивисты меняли золотые коронки на табак. Отчаявшиеся островитяне начали прибегать к каннибализму. Как отмечает Сергей Красильников, людоедство не было массовым и сами ссыльные сдавали охране каннибалов.

— В дальнейшем, когда речной остров был разгружен и высланных расселили по таежным участкам вдоль реки Назинской, работники комендатуры также зафиксировали несколько случаев людоедства. Краевая комиссия, обследовавшая комендатуру в сентябре 1933 года, зафиксировала, что сотрудники ОГПУ выявили 11 случаев людоедства, — рассказал профессор НГУ.

Среди спецпоселенцев были и дети

Среди спецпоселенцев были и дети

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Сейчас ученые могут изучать эту трагедию во многом благодаря письму инструктора Нарымского окружкома партии В. А. Величко. Инструктор побывал в спецпоселении в Назино летом 1933 года и решил написать Сталину и региональным партийным руководителям. Цитаты из письма приводит Хлевнюк в книге «Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры».

— Голодные, истощенные люди, без кровли, не имея никаких инструментов и в главной своей массе трудовых навыков и тем более навыков организованной борьбы с трудностями, очутились в безвыходном положении. Обледеневшие, они были способны только жечь костры, сидеть, лежать, спать у огня, бродить по острову и есть гнилушки, кору, особенно мох и пр. Трудно сказать, была ли возможность делать что-либо другое, потому что трое суток никому никакого продовольствия не выдавалось. По острову пошли пожары, дым. Люди начали умирать. Они заживо сгорали у костров во время сна, умирали от истощения и холода, от ожогов и сырости, которая окружала людей… В первые сутки после солнечного дня бригада могильщиков смогла закопать только 295 трупов, неубранных оставив на второй день, — написал Величко.

Письмо вызвало «нервную» реакцию у местного руководства и запустило расследование, которое подтвердило слова Величко.

На всех жителей острова было 50–60 охранников. По существовавшим тогда нормативам этого количества стрелков было недостаточно

На всех жителей острова было 50–60 охранников. По существовавшим тогда нормативам этого количества стрелков было недостаточно

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«Историческая визитная карточка системы»

Считается, что назинская трагедия закончилась в августе 1933 года. После расследования комиссия решила, что в трагедии виновна прежде всего сиблаговская вертикаль — от лагерного начальника Горшкова и его помощника Долгих, начальника Томской пересылки Кузнецова и далее работников ведомства в Нарымском округе вплоть до руководства комендатурой и его подчиненных.

— Большинство из них были сняты, отстранены от должностей, часть отдана под суд, хотя главный исполнитель депортаций в регионе, Долгих, ушел от наказания, отделавшись выговором по партийной линии, и затем еще вплоть до 1938 года работал начальником отдела трудовых поселений, — рассказал ученый.

Почти 30 работников комендатуры привлекли к уголовной ответственности за избиения вплоть до убийства, расхищение продуктов, одежды, обуви, мародерство.

Комиссия предоставила статистику смертей на сентябрь 1933 года. В Александро-Ваховскую комендатуру продолжали завоз высланных и после событий в Назино. За несколько месяцев туда поступило 10 тысяч человек. Две тысячи закоренелых рецидивистов отправили в сибирские лагеря. К сентябрю в месте расселения осталось лишь две тысячи человек, из которых только 10–15% могли выполнять физическую работу. Остальные оказались больными или слишком слабыми.

— «Разрыв» в 6 тысяч человек — недостающих высланных — комендатура считала как умерших и числившихся в бегах. Число непосредственно погибших на самом острове работники комендатуры оценивали примерно в 1,5 тысячи человек. Имелось 30 общих могил с числом захоронений в каждой не менее 50 человек. Среди выживших комиссия обнаружила несколько десятков человек, случайно попавших в Москве в милицейские облавы, однако в основном сотни таких людей погибли на самом острове, — объяснил Сергей Красильников.

Как считает историк, основная причина назинской трагедии кроется в самой природе сталинского режима: цель строить светлое будущее и новое общество оправдывала любые средства для ее достижения.

— Логичной выступала задача — «очистить» страну от лишних слоев «бывших», «контрреволюционеров», «кулаков», «социально опасных и вредных элементов», но при этом не сразу «утилизировать», а по возможности эксплуатировать их труд в лагерях, колониях, спец(труд)поселениях, — добавил профессор.

Режим оценивал людей так же, как природные ресурсы. Трудовой потенциал населения следовало планово, рационально распределять. Как отмечает ученый, страна, которая в начале прошлого века переживала эпоху войн и революций, «красного» и «белого» террора, пришла к партийному государству, сделавшему репрессии одним из фундаментов своего существования. Новое государство отправляло миллионы крестьян и городских жителей в места заключения и рождало и воспроизводило социальную маргинальность.

— Это способствовало развитию (и укоренению, воспроизводству) преступности, криминальности среди населения, объективно вело к восприятию такого рода групп населения как «расходного материала». Назинская трагедия — это своего рода историческая визитная карточка системы, которая привела к расчеловечиванию миллионов людей, — подвел итог Сергей Красильников.

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