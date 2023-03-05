Остров людоедов: как в Сибири произошла одна из страшнейших трагедий — скончались тысячи человек

В феврале в Новосибирске ученые выпустили книгу «Спец(труд)поселения Западной Сибири в 1933 г.: повседневность комендатур, назинская трагедия». Труд подготовили сотрудники Института истории СО РАН Сергей Александрович Красильников и Ольга Вячеславовна Филиппенко при участии Государственного архива Новосибирской области.

Как появился план выслать рецидивистов в Сибирь