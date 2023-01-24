«Мерседес» на могиле. Кому принадлежит загадочный памятник на Клещихинском кладбище — родом из 90-х

Необычные захоронения встречаются на каждом кладбище Новосибирска. На Заельцовском, например, можно обнаружить гранитные бюсты, памятники в виде самолетов и даже целые мавзолеи, ну а Южное кладбище выделяется аккуратными могилами академиков. Но, пожалуй, самое необычное захоронение расположено на Клещихинском кладбище возле Хилокского рынка: родственники покойного установили на его могиле скульптуру и переднюю часть «Мерседеса». Некоторые горожане считают могилу принадлежащей криминальному авторитету — настолько помпезным выглядит этот памятник. НГС нашел знакомых покойного — Бориса Чубарова — и рассказывает, кому всё-таки принадлежит захоронение с «Мерседесом».
Бизнес на автоматах и возможные связи с криминалом
Могила Бориса Яковлевича Чубарова приковывала внимание всегда: фигура мужчины в полный рост с развевающимся на ветру галстуком и передней частью «Мерседеса» выделялась среди невысоких надгробий Клещихинского кладбища. Но впервые о необычном памятнике массово заговорили примерно 5 лет назад, когда история вышла на федеральный уровень. Фотографию могилы на новосибирском кладбище опубликовали сразу несколько крупных пабликов, затем снимок появился на развлекательных сайтах в подборках странных надгробий воров в законе наряду с захоронениями Деда Хасана и Япончика. И там, и там примечательное новосибирское захоронение связывали с криминалом, называя Бориса Чубарова авторитетом из девяностых. Рядом со снимком — короткая биография мужчины, который носил прозвище Боря-Газировка или Боря-Газировщик из-за того, что первые деньги сколотил именно на автоматах с газировкой.
О связях с криминалом осторожно рассуждают его бывшие коллеги, работавшие под началом самого Бориса Чубарова.
— Чубаров Борис Яковлевич был бизнесменом. В аэропорту Толмачево у него было кафе, а также игровые бильярдные с системой обслуживания плюс бар. Он был очень умным и проницательным, человеком строгим, но справедливым. Когда ситуация позволяла, то очень веселым. В работе не терпел вранья, мог уволить за это. У него была какая-то «семейная» система строения коллектива, то есть все очень дружно общались между собой, и было чувство, что все знакомы лет сто, — делится Татьяна (имя изменено по ее просьбе), знавшая бизнесмена.
По ее словам, игровые автоматы Борис Чубаров держал в «лихие девяностые». А вот о том, был ли он связан с криминальным миром, ей мало что известно. В кафе Чубарова тогда работала ее мама, поэтому Татьяна, регулярно бывавшая на ее работе, сама сложила свое впечатление о бизнесмене.
— Ну, может быть, что-то такое и было [криминальное], — допускает еще один знакомый семьи Чубаровых Станислав, — времена-то мутные были. Мы же общались с ним в перестройку, самое вот это время…. В девяностые. Он же бизнесменом был, поэтому, я думаю, где-то около и крутились эти криминальные дела.
Станислав тоже работал с Борисом Чубаровым и наблюдал своими глазами расцвет его бизнеса. По его словам, тогда игровые автоматы предпринимателя стояли прямо в аэропорту Толмачево.
— Я его знал с хорошей стороны. Я архитектор, кое-что проектировал для него, для Толмачево. Там ресторан у него был, игровые автоматы стояли, потом еще какой-то общепит был. Нормальный, адекватный человек, простоватый такой. Хватка у него, конечно, была, но конфликтов не было. Знаю, что однажды ребята-отделочники уронили у него три автомата, разбили, в общем. Как раз стройка шла. Они очень боялись, что тот заставит их платить. А он, когда узнал, что-то рукой махнул и сказал: «Да и фиг с ними». Вот такой вот человек, — описывает Станислав.
Как умер Борис Чубаров и кому достался бизнес
Стоящий на кладбище «Мерседес» некоторые увязывают с якобы трагической гибелью Бориса Чубарова. Пользователи соцсетей под постами с необычным памятником активно обсуждают версию о том, что бизнесмен мог попасть в ДТП на машине или же быть расстрелянным в нем во время бандитских разборок. Но и то, и другое далеко от правды. Как вспоминает Станислав, скончался Борис Чубаров в 2004 году по вполне естественным причинам:
— Он умер, потому что сильно злоупотреблял алкоголем. Цирроз печени вроде бы. Когда я с ним общался, «Мерседеса» у Бориса еще не было, он на «Королле» ездил тогда. А «Мерседес» [поставили], наверное, потому что любимый.
Автором помпезного памятника знакомые с Борисом Чубаровым называют его сына. Со слов Станислава, «парнишка всегда крутился рядом с отцом» и был погружен в его бизнес.
И это действительно так — именно сын Бориса Чубарова в настоящее время владеет бизнесом отца, компанией «Лайнер-2». Когда-то у нее была лицензия на организацию и содержание игровых заведений, которая закончилась в 2005 году. Сейчас «Лайнер-2» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. У компании арендованный участок в Искитимском лесничестве, водный объект и даже один зарегистрированный товарный знак на молотый кофе, вызывающий очередные ассоциации с игровыми автоматами — на логотипе значится 777. При выручке в
У сына Чубарова есть еще три бизнеса, два из которых также связаны с недвижимостью и еще один — с рекламой. Все они прибыльны и функционируют в настоящее время.
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