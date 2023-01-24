«Мерседес» на могиле. Кому принадлежит загадочный памятник на Клещихинском кладбище — родом из 90-х

— Ну, может быть, что-то такое и было [криминальное], — допускает еще один знакомый семьи Чубаровых Станислав, — времена-то мутные были. Мы же общались с ним в перестройку, самое вот это время…. В девяностые. Он же бизнесменом был, поэтому, я думаю, где-то около и крутились эти криминальные дела.



Станислав тоже работал с Борисом Чубаровым и наблюдал своими глазами расцвет его бизнеса. По его словам, тогда игровые автоматы предпринимателя стояли прямо в аэропорту Толмачево.



— Я его знал с хорошей стороны. Я архитектор, кое-что проектировал для него, для Толмачево. Там ресторан у него был, игровые автоматы стояли, потом еще какой-то общепит был. Нормальный, адекватный человек, простоватый такой. Хватка у него, конечно, была, но конфликтов не было. Знаю, что однажды ребята-отделочники уронили у него три автомата, разбили, в общем. Как раз стройка шла. Они очень боялись, что тот заставит их платить. А он, когда узнал, что-то рукой махнул и сказал: «Да и фиг с ними». Вот такой вот человек, — описывает Станислав.

