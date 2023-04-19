Силовики ворвались к организаторам казино в Новосибирске — публикуем видео штурма

В Новосибирске полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании казино на улице в Октябрьском районе.
По данным ведомства, трое жителей Новосибирска проводили азартные игры февраля 2023 года. Главой подпольного казино был
— Два жителя Новосибирска 48 и 46 лет выполняли обязанности администраторов, непосредственно руководили процессом игр. Участники группы использовали меры конспирации: заведение не имело вывесок, территория была оборудована металлическими воротами, в зале велось видеонаблюдение, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Во время обысков силовики изъяли 4 покерных стола, несколько десятков банковских карт, сотовые телефоны, игральные фишки различного номинала, колоды игральных карт, денежные средства.
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по
Ранее задержали подозреваемых в организации казино в Октябрьском районе Новосибирска.