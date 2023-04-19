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Силовики ворвались к организаторам казино в Новосибирске — публикуем видео штурма

Принять участие в играх могли люди по приглашению администраторов

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На организаторов завели уголовное дело

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В Новосибирске полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании казино на улице в Октябрьском районе.

По данным ведомства, трое жителей Новосибирска проводили азартные игры февраля 2023 года. Главой подпольного казино был 54-летний мужчина, который занимался подбором персонала и игроков. Принять участие в играх могли лица по приглашению администраторов в закрытом телеграм-канале.

— Два жителя Новосибирска 48 и 46 лет выполняли обязанности администраторов, непосредственно руководили процессом игр. Участники группы использовали меры конспирации: заведение не имело вывесок, территория была оборудована металлическими воротами, в зале велось видеонаблюдение, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МВД по НСО

Во время обысков силовики изъяли 4 покерных стола, несколько десятков банковских карт, сотовые телефоны, игральные фишки различного номинала, колоды игральных карт, денежные средства.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее задержали подозреваемых в организации казино в Октябрьском районе Новосибирска.

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