Силовики штурмом взяли нелегальное казино в Октябрьском районе — видео
В МВД отчитались о пресечении работы сразу четырех игровых заведений
Сотрудники отдела экономической безопасности пресекли деятельность четырех подпольных казино с игровыми автоматами в Октябрьском районе Новосибирска.
Нелегальные заведения работали круглосуточно, в момент штурма в них находились клиенты и обслуживающий персонал. Пускали туда по предварительному звонку, силовики, чтобы попасть внутрь, вскрыли двери.
Пресс-служба новосибирского МВД распространила видео со штурмом одного из заведений.
— Задержаны 8 жителей Новосибирска и Новосибирской области в возрасте от 19 до 49 лет. Подпольные игровые клубы действовали с июня 2021 года, организовал их работу
Полицейские изъяли в казино и в местах жительства фигурантов уголовного дела о незаконной организации азартных игр 13 телефонов, 73 системных блока, 19 мониторов, 8 игровых консолей, и прочие технические средства в качестве вещдоков.
В мае силовики провели обыски в офисном помещении на улице Декабристов, где располагалось подпольное игорное заведение. В мини-казино и по месту жительства его организаторов обнаружены и изъяты 3 стола для игры в покер, игральные фишки, колоды карт и мобильные телефоны.