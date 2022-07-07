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Тема дняШтурм нелегального казино. Видео
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Силовики штурмом взяли нелегальное казино в Октябрьском районе — видео

В МВД отчитались о пресечении работы сразу четырех игровых заведений

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В отношении организатора возбуждено уголовное дело по <nobr class="_">ч. 3</nobr> <nobr class="_">ст. 171.2</nobr> УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)

В отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)

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Сотрудники отдела экономической безопасности пресекли деятельность четырех подпольных казино с игровыми автоматами в Октябрьском районе Новосибирска.

Нелегальные заведения работали круглосуточно, в момент штурма в них находились клиенты и обслуживающий персонал. Пускали туда по предварительному звонку, силовики, чтобы попасть внутрь, вскрыли двери.

Пресс-служба новосибирского МВД распространила видео со штурмом одного из заведений.

— Задержаны 8 жителей Новосибирска и Новосибирской области в возрасте от 19 до 49 лет. Подпольные игровые клубы действовали с июня 2021 года, организовал их работу 37-летний житель Новосибирского района. Деятельность незаконных заведений была строго законспирирована, информация о них распространялась среди проверенного круга лиц, — сообщили в ГУ МВД региона.

Полицейские изъяли в казино и в местах жительства фигурантов уголовного дела о незаконной организации азартных игр 13 телефонов, 73 системных блока, 19 мониторов, 8 игровых консолей, и прочие технические средства в качестве вещдоков.

В мае силовики провели обыски в офисном помещении на улице Декабристов, где располагалось подпольное игорное заведение. В мини-казино и по месту жительства его организаторов обнаружены и изъяты 3 стола для игры в покер, игральные фишки, колоды карт и мобильные телефоны.

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