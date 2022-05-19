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Полицейские и росгвардейцы накрыли нелегальное покерное казино на Декабристов

Организаторов отпустили под подписку о невыезде

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Организация азартных игр вне специально отведенных зон — уголовное преступление

Организация азартных игр вне специально отведенных зон — уголовное преступление

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Сотрудники отдела экономической безопасности МВД региона при силовой поддержке ОМОНа провели обыски в офисном помещении на улице Декабристов, где располагалось подпольное игорное заведение.

В мини-казино и по месту жительства его организаторов обнаружены и изъяты 3 стола для игры в покер, игральные фишки, колоды карт и мобильные телефоны.

— С октября 2021 года по май 2022 года трое местных жителей в возрасте от 42 до 52 лет организовали проведение нелегальных азартных игр в офисном помещении. Деятельность подпольного казино была строго законспирирована, информация о нем распространялась среди проверенного круга лиц, вход осуществлялся исключительно по предварительному звонку, — сообщили НГС в региональном главке полиции.

Собранных полицейскими материалов оказалось достаточно для возбуждения Следственным комитетом региона уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к условным срокам трех крупье из нелегального казино, которое работало возле станции метро «Золотая Нива».

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