Полицейские и росгвардейцы накрыли нелегальное покерное казино на Декабристов
Организаторов отпустили под подписку о невыезде
Сотрудники отдела экономической безопасности МВД региона при силовой поддержке ОМОНа провели обыски в офисном помещении на улице Декабристов, где располагалось подпольное игорное заведение.
В мини-казино и по месту жительства его организаторов обнаружены и изъяты 3 стола для игры в покер, игральные фишки, колоды карт и мобильные телефоны.
— С октября 2021 года по май 2022 года трое местных жителей в возрасте от 42 до 52 лет организовали проведение нелегальных азартных игр в офисном помещении. Деятельность подпольного казино была строго законспирирована, информация о нем распространялась среди проверенного круга лиц, вход осуществлялся исключительно по предварительному звонку, — сообщили НГС в региональном главке полиции.
Собранных полицейскими материалов оказалось достаточно для возбуждения Следственным комитетом региона уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к условным срокам трех крупье из нелегального казино, которое работало возле станции метро «Золотая Нива».