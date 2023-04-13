«Они пишут третий альбом»: новосибирцы выпустили фильм о группе NTL

Новосибирцы выпустили документальный фильм о группе NTL, которая имела широкую популярность в нулевые, активно гастролировала по городам России и принимала участие в крупных фестивалях уличной культуры.
Фильм создал YouTube-проект «Шоу Бизнес» и продюсер Саламон Дрим. Подготовка началась осенью, а съемки шли с декабря 2022 года по февраль
— NTL выпустили два альбома — «Выход» и «Шаг в сторону», песни из которых играют в сериалах, кино и надолго отложились в памяти у людей, кому за 30. В 2009 году группа взяла долгий перерыв и лишь в начале 2022 года воссоединилась, вернувшись на рельсы медиаполя с киноклипом «Этажи». Сейчас в состав NTL входят Джер (Евгений Ефименко) и Лил Ден (Денис Ряполов), — объяснил журналисту НГС продюсер.
По его словам, фильмом они хотели показать историю успеха и стойкость ребят:
— Их не сломала судьба и не выбила из колеи. Каждый, кто живет с мечтой в душе, должен понимать, что всё возможно!
Саламон Дрим поясняет, что идея фильма родилась летом 2022 года.
— Фильм раскрывает отношения внутри коллектива, между обществом и рэп-культурой в начале нулевых, нелегкий путь к успеху, популярность и уход в закат. Город Новосибирск — колыбель сибирского рэпа, цитадель сибирских творцов. Рэп — голос бытовых реалий молодого поколения. В настоящий момент группа NTL пишет третий альбом, также дает концерты по стране. Группа возродилась на рассвете 2022 года, подобно фениксу, продолжая деятельность, — замечает Саламон Дрим.
Ранее мы рассказывали, как группа NTL повлияла на выбор новосибирских рэперов-педагогов, которые прошли в шоу «ПЕСНИ».