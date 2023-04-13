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«Они пишут третий альбом»: новосибирцы выпустили фильм о группе NTL

Музыканты воссоединились в 2022 году после долгого перерыва

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На фото справа — Джер (Jerr). Одна из наиболее популярных песен группы — «Когда хоронят молодых»

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Новосибирцы выпустили документальный фильм о группе NTL, которая имела широкую популярность в нулевые, активно гастролировала по городам России и принимала участие в крупных фестивалях уличной культуры.

Фильм создал YouTube-проект «Шоу Бизнес» и продюсер Саламон Дрим. Подготовка началась осенью, а съемки шли с декабря 2022 года по февраль 2023-го.

— NTL выпустили два альбома — «Выход» и «Шаг в сторону», песни из которых играют в сериалах, кино и надолго отложились в памяти у людей, кому за 30. В 2009 году группа взяла долгий перерыв и лишь в начале 2022 года воссоединилась, вернувшись на рельсы медиаполя с киноклипом «Этажи». Сейчас в состав NTL входят Джер (Евгений Ефименко) и Лил Ден (Денис Ряполов), — объяснил журналисту НГС продюсер.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Продюсер отмечает, что Новосибирск показан в лучшем свете: красивые кадры зимнего новогоднего города, панорамы с воздуха в разные времена года

Видео: предоставлено Саламоном Дримом

По его словам, фильмом они хотели показать историю успеха и стойкость ребят:

— Их не сломала судьба и не выбила из колеи. Каждый, кто живет с мечтой в душе, должен понимать, что всё возможно!

Лил Ден (Lil'Den)

Лил Ден (Lil'Den)

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Саламон Дрим поясняет, что идея фильма родилась летом 2022 года.

— Фильм раскрывает отношения внутри коллектива, между обществом и рэп-культурой в начале нулевых, нелегкий путь к успеху, популярность и уход в закат. Город Новосибирск — колыбель сибирского рэпа, цитадель сибирских творцов. Рэп — голос бытовых реалий молодого поколения. В настоящий момент группа NTL пишет третий альбом, также дает концерты по стране. Группа возродилась на рассвете 2022 года, подобно фениксу, продолжая деятельность, — замечает Саламон Дрим.

Олвен (Olven)

Олвен (Olven)

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Ранее мы рассказывали, как группа NTL повлияла на выбор новосибирских рэперов-педагогов, которые прошли в шоу «ПЕСНИ».

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