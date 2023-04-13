«Они пишут третий альбом»: новосибирцы выпустили фильм о группе NTL

Фильм создал YouTube-проект «Шоу Бизнес» и продюсер Саламон Дрим. Подготовка началась осенью, а съемки шли с декабря 2022 года по февраль 2023-го .

— NTL выпустили два альбома — «Выход» и «Шаг в сторону», песни из которых играют в сериалах, кино и надолго отложились в памяти у людей, кому за 30. В 2009 году группа взяла долгий перерыв и лишь в начале 2022 года воссоединилась, вернувшись на рельсы медиаполя с киноклипом «Этажи». Сейчас в состав NTL входят Джер (Евгений Ефименко) и Лил Ден (Денис Ряполов), — объяснил журналисту НГС продюсер.