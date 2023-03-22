СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 76.84
eur 82.54
Тема дняСибирячку на скорой увезли после конфликта в УК
Все новости
Все новости

Ректор Новосибирской консерватории имени Глинки Жанна Лавелина покинула пост

Подчиненные узнали о ее увольнении 22 марта, причины кадрового решения неизвестны

437

Лавелина работала руководителем консерватории с октября 2018 года

Поделиться

Ректор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Жанна Лавелина покинула свой пост. Она подтвердила факт своего увольнения без объяснения причин информагентству ТАСС.

— Да, это правда. Я сегодня подписала приказ [об увольнении], ознакомилась, — сказала ТАСС Лавелина.

Коллективу консерватории о кадровом решении стало известно 22 марта, сообщил НГС один из сотрудников музыкального учреждения.

— Сегодня в бухгалтерию пришла юрист, сообщившая, что подпись Лавелиной в качестве ректора более не действительна в связи с увольнением, — сообщил собеседник НГС.

Жанна Лавелина не ответила на сообщение и звонки корреспондента НГС.

В Министерстве культуры Новосибирской области отказались комментировать ситуацию из-за того, что консерватория подведомственна федеральному министерству.

На момент публикации Минкульт РФ не ответил на запрос НГС.

Жанна Лавелина с 2002 года работала на кафедре теории музыки Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, с 2015 года занимала должность заведующей кафедрой. Возглавила учреждение она осенью 2018 года.

Ранее проработавший в консерватории 36 лет профессор Аркадий Бурханов вступил в конфронтацию с Жанной Лавелиной, отстаивая права коллег. Ряд опрошенных нами сотрудников пожаловались на трудоустройство по краткосрочным контрактам — они считают это формой контроля лояльности сотрудников и способом устранения неугодных. Самого Бурханова вскоре уволили.

КонсерваторияГлинкиКадровые изменения
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter