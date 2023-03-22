Ректор Новосибирской консерватории имени Глинки Жанна Лавелина покинула пост

Ректор Новосибирской государственной консерватории имени
— Да, это правда. Я сегодня подписала приказ [об увольнении], ознакомилась, — сказала ТАСС Лавелина.
Коллективу консерватории о кадровом решении стало известно 22 марта, сообщил НГС один из сотрудников музыкального учреждения.
— Сегодня в бухгалтерию пришла юрист, сообщившая, что подпись Лавелиной в качестве ректора более не действительна в связи с увольнением, — сообщил собеседник НГС.
Жанна Лавелина не ответила на сообщение и звонки корреспондента НГС.
В Министерстве культуры Новосибирской области отказались комментировать ситуацию из-за того, что консерватория подведомственна федеральному министерству.
На момент публикации Минкульт РФ не ответил на запрос НГС.
Жанна Лавелина с 2002 года работала на кафедре теории музыки Новосибирской государственной консерватории им.
Ранее проработавший в консерватории 36 лет профессор Аркадий Бурханов вступил в конфронтацию с Жанной Лавелиной, отстаивая права коллег. Ряд опрошенных нами сотрудников пожаловались на трудоустройство по краткосрочным контрактам — они считают это формой контроля лояльности сотрудников и способом устранения неугодных. Самого Бурханова вскоре уволили.