Из консерватории имени Глинки уволили заслуженного артиста Аркадия Бурханова. Он боролся за права сотрудников
Музыкант работает в консерватории 36 лет и уволен, потому что ему не продлили контракт
Профессора кафедры народных инструментов консерватории имени Глинки Аркадия Бурханова уволили 15 июня «в связи с истечением трудового контракта». Проработавший в консерватории 36 лет музыкант был готов к такому развитию событий: ранее он вступил в конфронтацию с действующим руководством, отстаивая права коллег. Ряд опрошенных нами сотрудников консерватории пожаловались на трудоустройство по краткосрочным контрактам — они считают это формой контроля лояльности сотрудников и способом устранения неугодных. В конфликте разбирался журналист НГС Виктор Бобровников.
«Это личная неприязнь ректората»
14 июня Аркадий Бурханов получил уведомление от руководства о том, что его контракт истек и не будет продлен. Датой увольнения ректорат обозначил 15 июня. Профессор связывает это не с качеством выполнения своих обязанностей, а с несогласием с политикой действующего руководства консерватории.
— Это личная неприязнь ректората, обусловленная тем, что я создал профсоюз для защиты трудовых прав: собственных и коллег. Я открыто критиковал кадровую политику действующего руководства и вступал с ним в конфронтацию, — заявил Бурханов НГС.
11 ноября 2020 года профессор уведомил руководство консерватории о создании первичной профсоюзной организации сотрудников (копия уведомления есть в распоряжении НГС). Организация сразу показала отличие от уже привычных профсоюзов: молчаливых, лояльных, деятельность которых ограничивается сбором средств на подарки, поздравлениями ветеранов и прочими формальностями, никак не связанными с защитой прав трудящихся. На руководство консерватории посыпались жалобы.
Инспекция по охране труда, рассмотрев одну из них, выявила нарушения установленных законом сроков оплаты труда.
— В нарушение
Главной целью профсоюза сам Бурханов в разговоре с НГС назвал пресечение практики краткосрочных контрактов с сотрудниками консерватории.
— Мне многое удалось сделать в плане восстановления трудовых прав коллег. Но главное, чего я пытаюсь добиться, — заключения со мной и коллегами бессрочных контрактов. Из-за краткосрочной системы преподавателей держат в страхе: раз в пять лет на их должность объявляется конкурс. Лояльным продлевают контракт, а нелояльных отстраняют. Я продолжу свою борьбу за это даже после увольнения, — сказал НГС председатель профсоюза Аркадий Бурханов.
Снижение ставок и специфика контракта
Один из действующих сотрудников консерватории имени Глинки на условиях анонимности рассказал о том, что руководство снижает преподавателям ставку.
— Это всё происходит в последние несколько лет под угрозой увольнения. Дают под подпись распоряжение о снижении нагрузки, скажем с 1,1 ставки до 0,8. Кто не подписывает — сталкивается с проблемами в последующем. Большинство подписывают, конечно, — рассказал НГС сотрудник консерватории. — Для этих целей в ученый совет добавили лояльных людей, несогласных с новой политикой оттуда убрали. Поменяли отдел кадров и уволили главного бухгалтера, чтобы им не мешали.
Собеседник НГС говорит, что ему тоже пытались сократить нагрузку.
— Мне дали на подпись документ о существенном снижении моей ставки. Я отказался подписывать это, заявив, что согласен судиться до победного. Не уверен, что мне теперь продлят следующий контракт, — сказал сотрудник консерватории.
НГС располагает копией уведомления одного из действующих преподавателей консерватории.
— Спустя два месяца с ознакомления Вас с данным уведомлением изменяются условия Вашего трудового договора: снижение нагрузки на кафедре [...] в размере [...] ставки. В случае Вашего несогласия, Вам может быть предоставлена другая работа, соответствующая Вашей квалификации. При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа от предложенной работы, трудовой договор с Вами будет расторгнут в соответствии с
В мае 2021 года Аркадий Бурханов направил в консерваторию имени Глинки досудебную претензию (есть в распоряжении НГС), в которой потребовал заключить с ним бессрочный контракт. Всё закончилось тем, что ему не продлили краткосрочный по его окончании.
Позиция консерватории и Минкульта
Консерватория имени Глинки — подведомственное федеральному Минкульту учреждение. Когда корреспондент 15 июня НГС позвонил ректору Жанне Лавелиной и обозначил тему разговора (причины увольнения Бурханова), чиновница сказала обращаться в Минкульт с официальным запросом. В нём редакция попросила согласовать интервью с ректоратом по поводу кадрового решения.
20 июня в Минкульте сообщили, что консерватория вправе сама принимать решение по таким вопросам.
— Подведомственные Минкультуры России организации самостоятельны в своей деятельности, и вопросы взаимодействия со средствами массовой информации находятся в компетенции руководства учреждений. Практики согласования организации интервью пресс-службой министерства не существует, — заявили в Минкульте РФ.
22 июня журналисту НГС сообщили, что ректор консерватории Жанна Лавелина находится в отпуске, а значит пообщаться с ней не представляется возможным.
— Почему вы звоните мне на личный телефон? Пишите официальный запрос на почту консерватории, наши юристы вам ответят, — сказала Антипова и положила трубку.
Who is Mr. Burhanov
Аркадий Бурханов окончил факультет народных инструментов Новосибирской консерватории по классу гитары
Бурханов — вице-президент Новосибирского центра классической гитары, член Президиума художественного совета филармонии. Артистический директор проводимых в Новосибирске международных фестивалей старинной музыки, художественный руководитель международного фестиваля «Золотые гитары мира».
В сентябре 2020 года Бурханов пожаловался губернатору Новосибирской области на хамское поведение его советника по культуре, скрипача Михаила Симоняна, писало издание Classical music news. Хамство Симоняна, по словам Бурханова, выразилось в угрозе «засунуть головой в унитаз» авторов паблика nsglinka.
В отличие от многих других борцов с коррупцией Бурханов — убежденный государственник. Он поддерживает специальную операцию на Украине. За это его подвергли травле в социальной сети Facebook (деятельность запрещена на территории РФ). Музыканту посоветовали забыть о выступлениях на зарубежных площадках, пока он не сожжет свои инструменты и публично не отречется от своей позиции. Этого музыкант делать не собирается, как он пояснил НГС, лучше будет на вокзалах играть, что и сделал 16 марта. Бурханов на гитаре исполнил песню «С чего начинается Родина» в зале ожидания Новосибирска-Главного.