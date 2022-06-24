Из консерватории имени Глинки уволили заслуженного артиста Аркадия Бурханова. Он боролся за права сотрудников

«Это личная неприязнь ректората»

14 июня Аркадий Бурханов получил уведомление от руководства о том, что его контракт истек и не будет продлен. Датой увольнения ректорат обозначил 15 июня. Профессор связывает это не с качеством выполнения своих обязанностей, а с несогласием с политикой действующего руководства консерватории.



— Это личная неприязнь ректората, обусловленная тем, что я создал профсоюз для защиты трудовых прав: собственных и коллег. Я открыто критиковал кадровую политику действующего руководства и вступал с ним в конфронтацию, — заявил Бурханов НГС.

