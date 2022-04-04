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Путин присвоил звание Народного артиста новосибирскому скрипачу Вадиму Репину

Звание присвоено за большие заслуги в развитии музыкального искусства

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Вадим Репин — всемирно известный скрипач

Вадим Репин — всемирно известный скрипач

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Президент России Владимир Путин присвоил артисту Новосибирской филармонии Вадиму Репину звание Народного артиста РФ за большие заслуги в развитии музыкального искусства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

На присвоение звание отреагировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Поздравляю Вадима Викторовича с достойной наградой! Это убедительное подтверждение творческих заслуг на самом высоком государственном уровне. Уверен, звание народного артиста придаст новых сил и вдохновения. Желаю дальнейших успехов в творческой деятельности! — написал в своем телеграм-канале губернатор.

Вадим Репин — всемирно известный скрипач, художественный руководитель Транссибирского Арт-фестиваля. Родился 31 августа 1971 года в Новосибирске. Начал играть на скрипке в пятилетнем возрасте. Через два года перешел учиться к профессору Новосибирской консерватории Захару Брону. В 1989 году стал победителем наиболее престижного мирового конкурса скрипачей — Конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе.

В конце марта в День работника культуры губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил выдающимся деятелям сферы почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, а также свидетельство о присвоении звания почетного работника культуры региона.

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