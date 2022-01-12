Реальность еще хуже: правдивая история из фильма «Ворошиловский стрелок» — как всё было на самом деле

Дмитрий Данилов родился в Москве и рос в обычной советской семье. Родители учили мальчика защищать слабых, не быть равнодушным и не ломаться под тяжестью жизненных обстоятельств.



Дмитрий усвоил это хорошо — в один из вечеров, заметив, что девушку задирает уличная банда, парень отбил ее у хулиганов. Дебоширы разбежались, а наш герой вызвался проводить девушку до дома. Эта встреча оказалась судьбоносной. Молодые люди стали встречаться.

Через некоторое время Дмитрию пришла повестка в армию, а Ольга (так звали спасенную им девушку. — Прим. ред.) обещала ждать его и часто писать. Сразу из учебной части парня отправили в Афганистан. Влюбленные исправно отправляли друг другу письма и в деталях описывали каждый свой день. Но в один момент всё изменилось, Ольга перестала писать Дмитрию. Солдат прокручивал в голове тысячи вариантов, от банального «не дождалась» до самых фантастических. Но правда оказалась хуже его самых пессимистичных прогнозов.

Возвращение домой