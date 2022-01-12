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Реальность еще хуже: правдивая история из фильма «Ворошиловский стрелок» — как всё было на самом деле

Прототип «стрелка» — простой парень, который мстил за жизнь и честь своей невесты, вооружившись шипованной дубинкой

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Катю из фильма смог защитить дедушка, а вот москвичку Олю родные и жених не уберегли от несчастья

Катю из фильма смог защитить дедушка, а вот москвичку Олю родные и жених не уберегли от несчастья

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В 1995 году писатель Виктор Пронин издал повесть «Женщина по средам», после ее экранизировал Станислав Говорухин в драме «Ворошиловский стрелок». Фильм быстро стал народным хитом. Но не все знают, что у экранного мстителя был реальный прототип, только не ветеран Великой Отечественной войны, а молодой парень, чью любовь погубили неизвестные маргиналы. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили подробности этой истории.

В культовой ленте пенсионер избежал наказания за свою месть, а внучка, ставшая жертвой насильников, постепенно вернулась к нормальной жизни. Однако реальная история далека от оптимистичного финала.

Как всё начиналось

На фото тот самый народный мститель Дмитрий Данилов

На фото тот самый народный мститель Дмитрий Данилов

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Дмитрий Данилов родился в Москве и рос в обычной советской семье. Родители учили мальчика защищать слабых, не быть равнодушным и не ломаться под тяжестью жизненных обстоятельств.

Дмитрий усвоил это хорошо — в один из вечеров, заметив, что девушку задирает уличная банда, парень отбил ее у хулиганов. Дебоширы разбежались, а наш герой вызвался проводить девушку до дома. Эта встреча оказалась судьбоносной. Молодые люди стали встречаться.

Через некоторое время Дмитрию пришла повестка в армию, а Ольга (так звали спасенную им девушку. — Прим. ред.) обещала ждать его и часто писать. Сразу из учебной части парня отправили в Афганистан. Влюбленные исправно отправляли друг другу письма и в деталях описывали каждый свой день. Но в один момент всё изменилось, Ольга перестала писать Дмитрию. Солдат прокручивал в голове тысячи вариантов, от банального «не дождалась» до самых фантастических. Но правда оказалась хуже его самых пессимистичных прогнозов.

Возвращение домой

Фильм держит зрителя в напряжении, но в финале справедливость восторжествует. В отличие от реальной жизни

Фильм держит зрителя в напряжении, но в финале справедливость восторжествует. В отличие от реальной жизни

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Сразу по приезде домой Дмитрий попытался выяснить, что же случилось с его Олей. К ужасу солдата родители девушки передали ему последнее письмо дочери. Оказалась, Ольга покончила с собой, а ее прощальное послание любимому родители не решились отправлять парню в Афганистан. В нем она сообщала, что ее больше нет, и прощалась с любовью всей своей жизни. Шокированный Дмитрий раз за разом перечитывал предсмертную записку и не мог избавиться от гнетущего чувства вины, что не уберег возлюбленную и не был рядом в тот вечер, когда всё случилось.

Эта история происходила в 90-е годы, на улицах было неспокойно — грабежи, вооруженные нападения, насилие. Бандиты чувствовали свою безнаказанность и без страха выходили на вечерние улицы. Ольга тоже стала жертвой тех лихих лет.

Люди, чья молодость пришлась на 90-е годы могут вспомнить много подобных историй

Люди, чья молодость пришлась на 90-е годы могут вспомнить много подобных историй

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Девушка поздно вечером возвращалась домой с учебы, и на нее напала шайка маргиналов. Они жестоко надругались и ограбили возлюбленную Дмитрия. Золотые серьги даже не сняли, а просто вырвали из ушей Оли. Отойдя от первого шока, она обратилась в милицию, но ее заявление не приняли. Милиционеры намекали, что она сама виновата — нечего разгуливать по темным улицам в одиночестве. Оля не выдержала этого и покончила с собой. Похожий финал мог ждать и Катю из «Ворошиловского стрелка», если бы за нее не отомстил дедушка.

Подсказка из Голливуда

Узнав трагическую правду, Дмитрий был зол и растерян. Олю было не вернуть, а преступники, которые виновны в ее смерти, продолжали ходить по земле. Он не понимал, как жить дальше, пока не отомстит за любимую.

Ответ пришел парню из голливудского фильма. В центре сюжета картины «Жажда смерти» был Нью-Йорк 1970-х, который захлестнула волна преступности. Главный герой, чья семья подверглась нападению бандитов, решил отомстить. Он вооружился револьвером и начал выходить на ночные улицы, чтобы самостоятельно вершить правосудие.

Именно в этом сюжете Дмитрий увидел свою миссию. Да, он не смог спасти Ольгу, но решил найти и уничтожить тех, кто разрушил его будущее, а заодно и очистить улицы Москвы от преступности.

В отличие от героя голливудского фильма, Дмитрий Данилов вооружился только самодельной шипованной дубинкой. Парень решил начать с района Строгино, именно там напали на его возлюбленную. В первый же вечер мстителю повезло, он увидел нападение преступников на случайную прохожую, двинулся на главаря банды и одним ударом лишил его глаза и нескольких зубов. Остальные в страхе разбежались.

Главаря банды, который принял на себя удар, забрала бригада скорой помощи. Позже выяснилось, что преступник ранее неоднократно бывал в отделении милиции. Однако ему всегда удавалось избежать правосудия благодаря высокопоставленному отцу-прокурору. Пара звонков от влиятельного родственника куда нужно и нерадивый сынок превращался из подозреваемого в свидетеля. В этот раз папа вновь вступился за сына и требовал поймать мстителя с дубинкой, искалечившего его наследника.

Спустя несколько месяцев Дмитрий уже держал в страхе весь район — на улицах всё реже можно было встретить преступников. Очень скоро в милицию стали пачками поступать заявления от изувеченных бандитов. Конечно, они не отмечали в своих записках, что «мститель» настигал их во время попыток совершить злодеяния. Каждый из пострадавших отмечал, что на них просто напал человек с шипованной дубинкой, решивший безжалостно нарушить их вечерний променад. Данилова поймали, когда на его счету было двое убитых преступников и несколько искалеченных. Он пытался бежать на машине, однако не слишком хорошо справлялся с управлением, и его быстро отвезли в отделение. Дмитрий свою вину не отрицал и с нескрываемой гордостью отмечал, что жалеет лишь о том, что не успел расправиться со всеми маргиналами в районе.

Семьи пострадавших требовали смертной казни для одиночки с шипованной дубинкой, однако ему дали 15 лет. Что случилось с Дмитрием после выхода из тюрьмы — неизвестно. Ходило множество слухов. Одни говорили, что парень, разочаровавшийся в правосудии и жизни, ушел в старообрядческий монастырь, другие считали, что он уехал в глухую деревню на Алтае.

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