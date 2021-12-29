«Он, как двуликий Янус»: что известно о жизни и семье «ангарского маньяка» Попкова, который убил 78 женщин

Летом 1994 года в пригороде небольшого городка Ангарска в Иркутской области нашли обожженное тело молодой женщины. Первую жертву маньяка звали Ирина Шодорова. Тогда полицейские и подумать не могли, что это только начало в цепочке зверских расправ над женщинами. Рассматривались версии бытового характера или смерть в результате криминальных разборок, это в то время случалось нередко.

В последующие несколько лет в дежурную часть отдела милиции Ангарска с пугающей регулярностью поступали сообщения о найденных телах. Тогда в местном отделе УВД трудился некий Михаил Попков — он постоянно выезжал на места преступлений в составе оперативной группы. Оказывается, Попков расследовал обстоятельства смерти своих же жертв, но об этом узнали лишь в 2012 году.



В 1998 году дела об убитых в окрестностях Ангарска женщинах объединили в одно и признали серией. По городу поползли слухи о жестоком маньяке. На его счету тогда было 24 убийства, но мало кто понимал, что это далеко не все жертвы. Преступника интересовали женщины в возрасте от 18 до 28 лет. Встречались и исключения: самой молодой жертве «ангарского маньяка», по данным источников, едва исполнилось 16 лет, самой зрелой было сорок. Многие из них, согласно экспертизам, находились в состоянии алкогольного опьянения.