«Он, как двуликий Янус»: что известно о жизни и семье «ангарского маньяка» Попкова, который убил 78 женщин

Преступления самого кровавого в России маньяка наводят ужас своей бьющей в лоб жесткостью и трезвостью расчета. Он убивал в нескольких километрах от своего дома и долгие годы жил в маленьком городе, пока по соседним улицам рыскали в поисках маньяка оперативники. Он растил дочь, ложился спать с женой, а ночью на своей «Ниве» выезжал выслеживать «разгульных» женщин. Наши коллеги из Woman.ru собрали подробности жизни «ангарского маньяка», близкие называли его Миша-улыбка.
Расследовал свои убийства
Летом 1994 года в пригороде небольшого городка Ангарска в Иркутской области нашли обожженное тело молодой женщины. Первую жертву маньяка звали Ирина Шодорова. Тогда полицейские и подумать не могли, что это только начало в цепочке зверских расправ над женщинами. Рассматривались версии бытового характера или смерть в результате криминальных разборок, это в то время случалось нередко.
В последующие несколько лет в дежурную часть отдела милиции Ангарска с пугающей регулярностью поступали сообщения о найденных телах. Тогда в местном отделе УВД трудился некий Михаил Попков — он постоянно выезжал на места преступлений в составе оперативной группы. Оказывается, Попков расследовал обстоятельства смерти своих же жертв, но об этом узнали лишь в 2012 году.
В 1998 году дела об убитых в окрестностях Ангарска женщинах объединили в одно и признали серией. По городу поползли слухи о жестоком маньяке. На его счету тогда было 24 убийства, но мало кто понимал, что это далеко не все жертвы. Преступника интересовали женщины в возрасте от 18 до 28 лет. Встречались и исключения: самой молодой жертве «ангарского маньяка», по данным источников, едва исполнилось 16 лет, самой зрелой было сорок. Многие из них, согласно экспертизам, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Улыбчивый семьянин
Несколько лет дело «ангарского маньяка» не удавалось раскрыть, хотя подвижки были. Например, помочь выйти на убийцу могла его чудом выжившая жертва, которая рассказала следствию, что на нее напал сотрудник милиции (полицейскими их начнут звать в России позже. — Прим. ред.). Но эта информация не позволила выйти на след преступника, либо ей тогда не придали значение.
Другая пострадавшая, Евгения Протасова, так описала произошедшее с ней «Комсомольской правде». В июне 1999 года
Евгению найдут благодаря грибнику, всю израненную, ее успевают спасти.
— Я начала убегать от него, сняла туфли. Но не смогла убежать. Сразу поняла, что он пытался меня убить. Он видимо стал меня душить. Я этого уже не помню, — вспоминает Протасова в интервью.
Установить личность «ангарского маньяка» смогли только в
В 2012 году Попкова арестовали, на допросе он признался в более чем 20 убийствах.
Коллеги и друзья убийцы не сразу поверили в реальность происходящего, ведь мужчина никогда не показывал себя с плохой стороны. Он был образцовым семьянином и крайне дружелюбным человеком, за что получил два прозвища — «Миша-Улыбка» и «Миша-Гуинплен» (последнее — в честь героя романа Гюго «Человек, который смеется»). Кроме того, он был кандидатом в мастера спорта по биатлону и не имел вредных привычек.
— Он, как двуликий Янус. По сути, в нем жили два разных человека: днем — законопослушный гражданин, которого все знали как Мишу-миллиционера. А с наступлением ночи Попков превращался в жестокого зверя, не знающего жалости, человечности и сострадания, — рассказал «РИА Новости» следователь по особо важным делам Евгений Карчевский. Он же отмечал начитанность и общительность убийцы, его грамотную речь. А еще — трепетную любовь к дочери и непростые отношения с женой.
Психопат или обиженный муж
Михаил Попков сотрудничал со следствием и подробно рассказывал о своих преступлениях. Тогда выяснилось, что маньяк впервые убил в
Одной из главных целей расследования уже после ареста подозреваемого стало определение мотива. В этом вопросе данные источников разнятся. Сам Попков на допросе рассказывал, что им двигало женоненавистничество. По данным некоторых СМИ — в начале
Но есть свидетели, которые опровергают наличие в семье «ангарского маньяка» проблем, да и сама Елена Попкова уже после поимки мужа отзывалась о нем исключительно хорошо — много времени посвящал родным, любил дочь, был спортсменом, вредных привычек не имел. По словам следователя Карчевского, у убийцы была выявлена гомицидомания, то есть его непреодолимо влекло к расправам.
Дважды пожизненно осужденный
По делу «ангарского маньяка» была проведена колоссальная работа: сделаны около 300 судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, допрошены более двух тысяч свидетелей. Были доказаны 22 убийства и 2 покушения. В результате 14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил «ангарского маньяка» к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Сразу после этого Попков неожиданно признался еще в 59 убийствах и одном покушении. Расследование было возобновлено, начались новые слушания. По мнению экспертов, таким образом мужчина хотел отсрочить свое отбытие в колонию, ведь условия в СИЗО обычно более приемлемые.
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Сейчас Михаил Попков находится в одной из колоний особого режима. Он вошел в историю России как самый кровавый маньяк — на его счету 78 жертв (со слов осужденного — 81). И, что самое страшное, никто не знает, во всем ли сознался убийца.
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