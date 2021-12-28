«Я отдала себя ему»: турчанка вышла замуж за парня, который плеснул ей в лицо кислотой

Поговорка про то, что любовь зла, не теряет популярность, а только набирает ее с каждым днем. Некоторые женщины в России и за рубежом, несмотря на побои, унижения и запреты, продолжают связывать жизнь с тиранами. Расстаться с такими мужчинами тоже непросто, в порыве ревности и обиды они могут сделать всё что угодно. Так и произошло в жизни 20-летней студентки из турецкого города Искендерун Берфин Озек. Наши коллеги из Woman.ru поделились подробностями этой страшной истории.



В 20 лет большинство девушек воздушны и довольны жизнью, ведь у них всё впереди и только они могут решать, как сложится их судьба. Другое мнение по этому вопросу имел бывший возлюбленный юной студентки из Турции Берфин Озек — Казим Озан Селтик. Он был слишком ревнив, парень не мог пережить, когда на его Берфин обращали внимание другие мужчины. Это и сыграло роковую роль в истории пары. Со временем турчанке надоели бесконечные сцены ревности, и она решила расстаться со слишком горячим возлюбленным. Напоследок парень сказал ей: «Если я не могу тебя получить, никто тебя не получит».