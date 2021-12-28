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«Я отдала себя ему»: турчанка вышла замуж за парня, который плеснул ей в лицо кислотой

Берфин обладала яркой внешностью и поэтому нравилась мужчинам — ее возлюбленный не смог простить девушке такой грех

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Внешность Берфин позволяла ей иметь успех у противоположного пола

Внешность Берфин позволяла ей иметь успех у противоположного пола

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Поговорка про то, что любовь зла, не теряет популярность, а только набирает ее с каждым днем. Некоторые женщины в России и за рубежом, несмотря на побои, унижения и запреты, продолжают связывать жизнь с тиранами. Расстаться с такими мужчинами тоже непросто, в порыве ревности и обиды они могут сделать всё что угодно. Так и произошло в жизни 20-летней студентки из турецкого города Искендерун Берфин Озек. Наши коллеги из Woman.ru поделились подробностями этой страшной истории.

В 20 лет большинство девушек воздушны и довольны жизнью, ведь у них всё впереди и только они могут решать, как сложится их судьба. Другое мнение по этому вопросу имел бывший возлюбленный юной студентки из Турции Берфин Озек — Казим Озан Селтик. Он был слишком ревнив, парень не мог пережить, когда на его Берфин обращали внимание другие мужчины. Это и сыграло роковую роль в истории пары. Со временем турчанке надоели бесконечные сцены ревности, и она решила расстаться со слишком горячим возлюбленным. Напоследок парень сказал ей: «Если я не могу тебя получить, никто тебя не получит».

Это были не просто угрозы, бывший выследил турчанку на улице и плеснул ей в лицо кислотой. Казима сразу взяли под стражу, а Берфин теперь требуется множество пластических операций, она полностью ослепла на один глаз, а вторым видит всего на 30 процентов. Врачи боролись за жизнь и зрение девушки, но, как только она вышла из больницы, Казим начал строчить ей послания из тюрьмы, где, конечно же, просил прощения и признавался в любви. Тогда Берфин пошла к полицейским и забрала заявление на обидчика.

— Мне неудобно, что он находится там в четырех стенах. Мы написали друг другу много писем. Я отдала себя ему. Я его очень люблю, он меня очень любит, — рассказала Берфин.

На фото турчанка с родителями уже после случившегося

На фото турчанка с родителями уже после случившегося

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Как только горе-любовника освободили, Берфин поняла, что ошиблась. В Сети поднялась волна протестных комментариев, родители пострадавшей были в шоке от ее решения.

— Как же так, он тебя чуть не убил, — только и восклицали они.

И что вы думаете? Берфин снова написала заявление на бывшего любимого. И он попал в тюрьму, в этот раз уже на 13 лет. Нетрудно догадаться, что ревнивец снова взялся за перо и засыпал Берфин посланиями о любви и их будущей счастливой жизни. Грозился умереть без своей единственной и... турчанка снова простила бывшего парня, который ее чуть не убил. На руку агрессору сыграл коронавирус — его освободили условно-досрочно, и жених первым делом отправился к своей ненаглядной Берфин свататься. К ужасу близких девушка согласилась выйти за него замуж.

В декабре этого года пара расписалась и получила документ о том, что они являются семьей. Невеста была на празднике в черном костюме, а для свадебных фото надевала очки, чтобы прикрыть лицо, изуродованное кислотой.

Как сложится дальнейшая судьба этой пары, теперь следят пользователи социальных сетей

Как сложится дальнейшая судьба этой пары, теперь следят пользователи социальных сетей

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Отец и мать турчанки предсказуемо не рады такой партии. Они боятся за жизнь и здоровье своей дочери и не принимают новоиспеченного зятя.

— Она вышла замуж без нашего ведома. Я боролся за нее годами, но всё было напрасно, — рассказал отец пострадавшей в интервью журналистам.

В интернете не стесняются в выражениях относительно воссоединения странной пары.

— Если меня спросят, кто самый глупый человек в мире, я отвечу, назвав эту женщину. В следующий раз этот мужчина заживо снимет с нее шкуру, — резонно предполагают пользователи Сети.

Конечно, лучше бы страшные предсказания не подтвердились и Казим действительно одумался и изменился. Но верится в это, честно говоря, с трудом.

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