«Я отдала себя ему»: турчанка вышла замуж за парня, который плеснул ей в лицо кислотой

Поговорка про то, что любовь зла, не теряет популярность, а только набирает ее с каждым днем. Некоторые женщины в России и за рубежом, несмотря на побои, унижения и запреты, продолжают связывать жизнь с тиранами. Расстаться с такими мужчинами тоже непросто, в порыве ревности и обиды они могут сделать всё что угодно. Так и произошло в жизни 20-летней студентки из турецкого города Искендерун Берфин Озек. Наши коллеги из Woman.ru поделились подробностями этой страшной истории.
В 20 лет большинство девушек воздушны и довольны жизнью, ведь у них всё впереди и только они могут решать, как сложится их судьба. Другое мнение по этому вопросу имел бывший возлюбленный юной студентки из Турции Берфин Озек — Казим Озан Селтик. Он был слишком ревнив, парень не мог пережить, когда на его Берфин обращали внимание другие мужчины. Это и сыграло роковую роль в истории пары. Со временем турчанке надоели бесконечные сцены ревности, и она решила расстаться со слишком горячим возлюбленным. Напоследок парень сказал ей: «Если я не могу тебя получить, никто тебя не получит».
Это были не просто угрозы, бывший выследил турчанку на улице и плеснул ей в лицо кислотой. Казима сразу взяли под стражу, а Берфин теперь требуется множество пластических операций, она полностью ослепла на один глаз, а вторым видит всего на 30 процентов. Врачи боролись за жизнь и зрение девушки, но, как только она вышла из больницы, Казим начал строчить ей послания из тюрьмы, где, конечно же, просил прощения и признавался в любви. Тогда Берфин пошла к полицейским и забрала заявление на обидчика.
— Мне неудобно, что он находится там в четырех стенах. Мы написали друг другу много писем. Я отдала себя ему. Я его очень люблю, он меня очень любит, — рассказала Берфин.
Как только горе-любовника освободили, Берфин поняла, что ошиблась. В Сети поднялась волна протестных комментариев, родители пострадавшей были в шоке от ее решения.
— Как же так, он тебя чуть не убил, — только и восклицали они.
И что вы думаете? Берфин снова написала заявление на бывшего любимого. И он попал в тюрьму, в этот раз уже на 13 лет. Нетрудно догадаться, что ревнивец снова взялся за перо и засыпал Берфин посланиями о любви и их будущей счастливой жизни. Грозился умереть без своей единственной и... турчанка снова простила бывшего парня, который ее чуть не убил. На руку агрессору сыграл коронавирус — его освободили условно-досрочно, и жених первым делом отправился к своей ненаглядной Берфин свататься. К ужасу близких девушка согласилась выйти за него замуж.
В декабре этого года пара расписалась и получила документ о том, что они являются семьей. Невеста была на празднике в черном костюме, а для свадебных фото надевала очки, чтобы прикрыть лицо, изуродованное кислотой.
Отец и мать турчанки предсказуемо не рады такой партии. Они боятся за жизнь и здоровье своей дочери и не принимают новоиспеченного зятя.
— Она вышла замуж без нашего ведома. Я боролся за нее годами, но всё было напрасно, — рассказал отец пострадавшей в интервью журналистам.
В интернете не стесняются в выражениях относительно воссоединения странной пары.
— Если меня спросят, кто самый глупый человек в мире, я отвечу, назвав эту женщину. В следующий раз этот мужчина заживо снимет с нее шкуру, — резонно предполагают пользователи Сети.
Конечно, лучше бы страшные предсказания не подтвердились и Казим действительно одумался и изменился. Но верится в это, честно говоря, с трудом.
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