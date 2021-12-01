«Могла его и скалкой отходить»: как сложилась судьба жены и детей Чикатило. Смотрим редкие фото семьи маньяка

Андрея Чикатило ловили 12 лет, за это время он совершил как минимум 43 убийства. Инженера-снабженца считали хорошим папой и мужем, но когда всплыла ужасающая правда, семье Андрея Чикатило пришлось поменять фамилию и покинуть город: родственники жертв маньяка жили по соседству и жаждали мести. Как сложилась жизнь супруги, сына и дочери маньяка — в материале наших коллег из «СтарХита».
Грибник в галстуке
Последнюю жертву Светлану Коростик преступник прикончил 6 ноября 1990-го, после чего попался на глаза сержанту Игорю Рыбакову на выходе из леса. На грибника мужчина в костюме и галстуке не был похож, так что его имя милиционер зафиксировал в рапорте. Через неделю у железнодорожных путей нашли труп Коростик и за Чикатило установили наружное наблюдение.
Подозреваемый вел себя странно: бродил по улицам, пытался знакомиться с несовершеннолетними. 20 ноября маньяка арестовали, а при обыске в его доме обнаружили ножи, веревки, молоток и обувь, отпечатки которой совпадали со следами на месте одного из убийств. В этот момент перевернулась жизнь не только самого «Ростовского потрошителя», которому была уготована смертная казнь, но и судьба его семьи.
Вне подозрений
В 1962-м сестра Таня познакомила Чикатило со своей подругой Феодосией Одначевой. Через год Андрей женился на возлюбленной, которую ласково звал Фенечкой, в 1965-м у них родилась дочка Люда, а в 1969-м — сын Юрий. Но хотя у пары появились двое детей, мужчина не был половым гигантом, а к началу 80-х и вовсе прекратил выполнять супружеский долг.
Такое положение вполне устраивало Феодосию: муж не пил, не курил, откладывал деньги на «Москвич», прислушивался к ней и не давал поводов для ревности. Но неужели у женщины самого известного маньяка СССР не появилось подозрений касательно преступной деятельности Чикатило? Как только учителя русского языка попросили уволиться из школы-интерната Новошахтинска за сексуальные домогательства к ученицам, жене он сообщил, что уходит из заведения из-за конфликтов с руководством. Когда же Андрей Романович стал снабженцем, то частые отлучки из дома объяснялись разъездным характером его работы.
На одежде мужа Феодосия часто замечала грязь и кровь. Чикатило пояснял, что снабженцам приходится работать как грузчикам, а во время транспортировки легко порезаться. Тот факт, что инженер не ночевал дома, списывался на командировки и долгое ожидание товара. Следователь прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев вспоминал: когда Феодосии Семеновне впервые сообщили, что ее супруг убивал детей, она не поверила.
Женщине пришлось снять розовые очки, когда Чикатило арестовали в Новочеркасске, а после разговора со следователями и психиатром Александром Бухановским маньяк сознался в страшных преступлениях и даже показал оперативникам, где истязал своих жертв. Городок был небольшим, и семьи убитых жили неподалеку от квартиры Феодосии Семеновны, что представляло определенную опасность.
Однажды дверь квартиры кто-то поджег. К катастрофе это не привело, однако сотрудники правоохранительных органов обеспокоились, что это был акт мести семье Чикатило. Тогда следователи рекомендовали жене и детям преступника срочно покинуть город. Феодосии Семеновне пришлось оставить дом и бросить любимую работу в детсаду.
Вынужденный переезд
— Они быстренько поменяли документы, в которых теперь значились по девичьей фамилии Феодосии Семеновны. А после уехали в Харьков, где жила старшая дочь Чикатило. На суде и на приговоре они не были. Там бы их просто растерзали родственники жертв кровавого «Романыча», — отмечал Яндиев.
Чтобы наладить контакт с преступником, следователи устроили ему свидание с женой. На встрече Андрей Романович плакал и кидался в ноги своей Фенечке, ну а женщина вела себя отстраненно: она была в шоке и уже не понимала, как общаться с человеком, казавшимся ей чужим. Оперативники предупреждали, что нельзя отталкивать от себя Чикатило, и, вероятно, это стало единственной причиной, почему Феодосия Семеновна удержалась от пощечины: в семейной жизни она являлась лидером и в пылу бытовой ссоры могла отходить супруга скалкой…
С момента ареста мужа Феодосия Семеновна отказывалась от интервью и съемок в телешоу. Лишь однажды она засветилась в передаче НТВ: постаревшая женщина в очередной раз заявила, что не подозревала о злодеяниях избранника, а если бы узнала — терпеть бы подобное не стала. По словам Яндиева, супруга Чикатило умерла в середине нулевых.
Дочь Людмила и внук
В сериале Сарика Андреасяна четко проведена линия между Чикатило и его дочерью Людмилой: девушка узнает о домогательствах отца к ученикам и с тех пор старается держаться от него подальше. Но так ли всё было в реальной жизни?
Дочь «Ростовского потрошителя» рано родила сына и уехала в Харьков. По словам Амурхана Яндиева, Чикатило лично рассказывал, как однажды привез к себе внука и ночью домогался мальчика. Ребенок сообщил обо всем матери, так что случился семейный скандал, после которого Людмила зареклась общаться с отцом. Реакция Феодосии Семеновны по поводу данной истории остается неизвестной: выходит, она или не поверила Люде, или знала о поступке мужа, но замяла ситуацию.
— Мне жаль, что я мою Фенечку обидел. Такой ей достался дурак! Она говорила, что мне надо ложиться в психбольницу, — сетовал маньяк в фильме «Мой дивный мир или Чикатило на фоне…». Быть может, о лечении Феодосия Семеновна заговорила как раз в свете того семейного скандала.
Так или иначе, когда отца посадили, девушка приютила у себя маму и брата. По некоторым данным, Людмила выходила замуж дважды и в начале 90-х родила дочку. С прессой она не общается, не желая быть причастной к кровавой славе своего отца.
Сын Юрий
А вот сын Чикатило не особо скрывал свое происхождение, точнее, утаивал его до поры до времени. Начнем с того, что еще до ареста отца Юрий успел ввязаться в криминал: демобилизовавшись, парень вместе с дружками украл у вьетнамских торговцев партию наручных часов, за что получил условный срок.
Когда папу арестовали, Юрий уехал в Харьков под девичьей фамилией матери, но в середине 90-х вернулся в Ростовскую область на крутой иномарке, снял дом в Чкаловском и занялся рэкетом. Задержали парня те самые оперативники, что ловили Андрея Чикатило. А самое интересное, что свое свидетельство о рождении Юра использовал для устрашения конкурентов: мол, гены отца могут взять свое, если предпринимателя разозлят.
— Я сидел за вымогательство, кражу государственного имущества, — признавался сын Чикатило в программе «Говорим и показываем» на НТВ. — В общей сложности провел в заключении 12 лет и восемь месяцев.
Гены или...
Следователь Николай Баштовой отмечал, что за наследником маньяка числились не только дела о кражах: в середине 90-х он не только избил человека, но и сутки держал в квартире 22-летнюю девушку, угрожал ей ножом и насиловал.
— Личность девочки установили, она написала заявление, но, как говорится, слухами земля полнится… В итоге от своих слов она отказалась, — вспоминал Баштовой.
Обвинения в изнасиловании Юрий назвал бредом, однако тот факт, что он представлялся конкурентам сыном Чикатило, не опровергал. Немаловажно, что в 90-е мужчина женился и взял фамилию первой супруги, — Мирошниченко — под которой и жил в Харькове. А когда у пары родился мальчик, Юра назвал его… Андреем.
— Мой отец ни в чем не виновен. Уверен в этом. Он был очень добрым человеком, не поднимал на меня руку. Мама какое-то время жила на Украине, но она ростовчанка, и я хочу вернуться на родину. Сын мой учится в юракадемии на адвоката, не думаю, что он скрывает от знакомых, кто его дед, — заявил Юрий в 2015-м.
Следующая возлюбленная познакомилась с Юрием через свою сестру — даже в этом можно увидеть отголоски истории Феодосии Семеновны и Андрея Романовича. Спустя полгода Мирошниченко признался, что он «сын того самого Чикатило, о котором говорят». Наталья рассмеялась, так как поначалу подумала, что это шутка. В итоге женщина решила, что факт родства с маньяком не имеет значения. В этом гражданском браке на свет появилось двое детей.
Многие в студии НТВ выразили недовольство, услышав о желании Юрия оставить свое хозяйство с обширным участком и скотом в Харькове и вернуться в Ростовскую область. Украинским СМИ сын Чикатило и вовсе рассказывал о мечте улететь в США, продать там свою биографию и жить припеваючи на полученный гонорар. Но, похоже, грезы наследника маньяка по-прежнему далеки от суровой реальности.
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