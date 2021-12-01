«Могла его и скалкой отходить»: как сложилась судьба жены и детей Чикатило. Смотрим редкие фото семьи маньяка

Дочь Людмила и внук

В сериале Сарика Андреасяна четко проведена линия между Чикатило и его дочерью Людмилой: девушка узнает о домогательствах отца к ученикам и с тех пор старается держаться от него подальше. Но так ли всё было в реальной жизни?

Дочь «Ростовского потрошителя» рано родила сына и уехала в Харьков. По словам Амурхана Яндиева, Чикатило лично рассказывал, как однажды привез к себе внука и ночью домогался мальчика. Ребенок сообщил обо всем матери, так что случился семейный скандал, после которого Людмила зареклась общаться с отцом. Реакция Феодосии Семеновны по поводу данной истории остается неизвестной: выходит, она или не поверила Люде, или знала о поступке мужа, но замяла ситуацию.

— Мне жаль, что я мою Фенечку обидел. Такой ей достался дурак! Она говорила, что мне надо ложиться в психбольницу, — сетовал маньяк в фильме «Мой дивный мир или Чикатило на фоне…». Быть может, о лечении Феодосия Семеновна заговорила как раз в свете того семейного скандала.

Так или иначе, когда отца посадили, девушка приютила у себя маму и брата. По некоторым данным, Людмила выходила замуж дважды и в начале 90-х родила дочку. С прессой она не общается, не желая быть причастной к кровавой славе своего отца.