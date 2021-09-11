Все годы, что педофил сидит в тюрьме, он мечтает, что выйдет и начнет снова. Интервью с «охотником за маньяками»

— Звучит крайне безнадежно...



— Есть вопрос, который очень нас с коллегами тревожит. Почему судьи дают таким преступникам ниже низшего либо по нижней планочке. Судья — это высококвалифицированный юрист. Он может посчитать, что доказательная база недостаточная либо еще что-то, но есть случаи, когда и сперма, и кровь на руках, ну почему не дать максимальный срок? Закон это предусматривает. И вот этого мы с товарищами понять не можем. Мы все должны ложиться спать с мыслью о том, что педофилы, которым когда-то назначили наказание, выйдут и ровно на следующий день захотят совершить преступление. Пример? Вороненко в первый раз получил пять лет за изнасилование двух маленьких девочек, 8 и 9 лет. Закон предусматривал дать ему много больше. Он вышел и сразу же убил четырех девочек. Если бы судья дала ему не 5, а 15, то эти четыре малышки были бы живы. Может быть, он бы умер в колонии, убили бы его. Но, даже если бы вышел через 15 лет и снова стал совершать преступления, то конкретно эти девчонки были бы живы. И это вопрос точно не про деньги, это не про симпатичность, тогда это про что? Про некомпетентность? Не верю в некомпетентность судий.



— Плохие доказательства?



— Минутку. Тогда как юрист хочу сказать, если недостаточно доказательств, тогда давайте отпускать человека. Какие-то полумеры. Как та институтка, которая забеременела, но надеется, что рассосется. Очень тяжело, когда смотришь на эти сроки.



— Есть такая не очень корректная аналогия, сразу прошу прощения, вот квартирный вор: украл-сел-вышел — опять украл. Но это профессия криминальная. У педофила такая же цепочка рецидива, тут что, болезнь?



— Это болезнь. Ее нельзя победить. Повторю: победить педофилию нельзя, невозможно. А что тогда делать?



— Вот да, если бы вы были царь, то что бы изменили?



— Только большие санкции. Я за то, чтобы убрать эту вилку от 12 до 20 за то, что изнасиловал маленького ребенка. Хоть мы в Уголовном кодексе пропишем 200 лет, хоть расстрел, педофилы всё равно будут совершать эти преступления. Наша задача на возможно более долгий срок исключить их из нашего общества. 20, 30 лет, пожизненное...



— …смертная казнь? Вы за?



— Нет. Дело в том, что с теми пыжиками (осужденными на пожизненное. — Прим. ред.), а у меня их четыре, мы общались, не считая одного, и вытащили еще преступления.



— То есть это не про страх ошибки или жалость? Это чисто профессиональный расчет?



— 15 лет назад мы поймали такого Тена за убийство. Если бы его тогда же расстреляли, то второе и третье его убийства остались нераскрытыми. А так, благодаря тому, что у него ПЖ, две девочки условно отомщены. Как минимум, их родители знают, что преступник пойман. И мать не пьет вечером чай, думая, что этот негодяй где-то гуляет на свободе, а знает, что он в тюрьме. Поэтому на профессиональном уровне — против расстрела. Мы 15 лет знали, что он Грущенко убил, но в конечном итоге теперь и родители точно знают. Это дорогого стоит.



— Педофилия и сексуальные преступления — есть ли для вас разница между развратными действиями, когда мужчина, например, школьнице шлет фото обнаженного полового органа, и изнасилованием?



— Нет. Категорично нет. Назовем это контактной и бесконтактной педофилией. Из нашей практики такие вот бесконтактники всё равно рано или поздно выходят на улицу. Если мы их поймали по 135-й (развратные действия по УК РФ. — Прим. ред.), то просто сбили утку на взлете. Какая-то девочка осталась не изнасилована. Но если ему дать небольшой срок, то он выйдет и будет либо продолжать вот эту вот историю интернетовскую, либо выйдет на улицу. Сейчас законодатель подколотил эти сроки, они достаточно высокие. Хотелось бы отметить, что с 2009 года у нас кардинально изменилась санкционная политика по педофилии, слава богу. Мы только за, чтобы и тех, и других однозначно осуждать на большие сроки. Поймите, что если ты прислал фотографию порнографического содержания ребенку, не достигшему 12-летнего возраста, то законодатель это трактует как насильственные действия сексуального характера. А в чем насилие? В том, что ребенок еще не осознает, что он делает, не ведает, что творит. И его развращают с такого раннего возраста. Это уже неправильное половое воспитание. Кем эта девочка или этот мальчик дальше станет? Не исключено, что и педофилом.



— Дети-жертвы — что с ними становится потом?



— 80% тех, кого мы задерживаем, рассказывают, что в детстве у них был тот или иной опыт насильственный. Сексуальное насилие — это когда на глазах 5–6-летнего ребенка мама вступает в половую связь с сожителями либо папа его развращал. Он всю жизнь молчал, а потом у него поехала крыша. Очень часто рассказывают, что к папе приходил знакомый, с ним ребенка оставляли один на один… а потом: «У меня — хоп и выстрелило это». Таких людей надо наблюдать. Но у нас нет обязательного психологического контроля, надзора, когда специалист может вывести ребенка на нормальную жизнь. А ведь у нас есть педофилы, которые могут развратить по 100 детей.



— Как им это удается? Неужели никто из детей не пожаловался?



— Это ужасная история. Город Светогорск, тренер по дзюдо. Это было единственное место, куда можно было в городе отвести ребенка. Там водили детей все. Он 20 лет развращал мальчиков 12–14 лет. И никто никому не говорил.



— Почему?



— Стеснялись. Разговаривали с уже взрослыми людьми, 20–30 лет. «Ну что, было?» Он краснеет: «Парни, да я забыл об этом. У меня жена и двое детей. Я не могу об этом рассказать. Да, было. Но я на протокол не буду говорить». «А почему ты молчал, ты же туда сам водишь детей?» Сидит молчит. А детский дом в Кировском районе Петербурга, у нас 12 фигурантов. Это продолжалось лет 15, никто никому не говорил.



— А можно говорить об образе жертвы или кто чаще всего становится жертвой педофилов?



— Жертва педофила — это ребенок от 8 до 12 лет, идущий в школу либо в какое другое заведение без взрослого. Это начало пубертатного периода — самый цимес для педофилов. Если взять 100 тысяч потерпевших, то 80 тысяч — это будет 10 лет. Потом 9–11, потом 8–12. После 12 ребенок может закричать, побежать. Дети до 8 лет, огромное количество детей, это чисто инцест. Либо пьяный друг пришел в гости к родителям. Знакомый, родственник.



Из-за пандемии много стало инцестов, особенно когда посадили всех на карантин. Люди сидят дома. У него кругозор от ларька до бакалеи. Владимир Семенович правильно всё сказал. И с женой давно не было интима. А тут дочка подрастает, а если это еще и падчерица... Имя таким случаям — легион. На этой неделе вот задержали такого.



— Социальный статус играет роль?



— Вообще нет. Никак. Если ребенок из весьма состоятельной семьи, то он не попадает, потому что его везет водитель или няня провожает, то есть взрослый в моменте рядом. А так социального статуса нет.



Мы говорили 25 минут, и последние пять минут у Родина постоянно вибрировал телефон. Он смотрел на него и всё сильнее хмурился. А потом быстро свернул интервью, так как спешил на задержание. Пока готовился материал (одна ночь), «детский» отдел задержал подозреваемого. Он, судя по всему, последние 15 лет развращал маленьких мальчиков.