Художник Артем Лоскутов продал картину со сгущенкой за 3600 евро

Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал свою картину Запрещенка за 3600 евро. Торги прошли на российском аукционе Vladey.

На холсте изображена банка сгущенки с надписью «Запрещенка».

— Самая большая моя картина, два на полтора метра, сделал её для выставки «МЕМуары» в Новом манеже в 2018. Что такое запрещёнка, я надеюсь никому тут объяснять не надо. Лично для меня это ещё и штука, с которой я в своё время, так скажем, ворвался на сцену. То есть свидетельствую о наличии особой силы, — написал Лоскутов о картине у себя на Facebook.