Художник Артем Лоскутов продал картину со сгущенкой за 3600 евро

Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал свою картину Запрещенка за 3600 евро. Торги прошли на российском аукционе Vladey.
На холсте изображена банка сгущенки с надписью «Запрещенка».
— Самая большая моя картина, два на полтора метра, сделал её для выставки «МЕМуары» в Новом манеже в 2018. Что такое запрещёнка, я надеюсь никому тут объяснять не надо. Лично для меня это ещё и штука, с которой я в своё время, так скажем, ворвался на сцену. То есть свидетельствую о наличии особой силы, — написал Лоскутов о картине у себя на Facebook.
Ранее художник рассказывал НГС, что сделал картину осенью 2014 года, когда в России запретили ввоз продуктов из Европы. Затем начал повторять картину в разных цвета и продавать. Самый первый холст «Запрещёнки» у него купил за 300 евро через соцсеть коллекционер современного искусства, который объяснил Артему, что его картина стоит дороже — порядка 1500.
Аукцион Vladey, где продаются произведения современного арт-рынка, организован в 2013 году, проходит в московском ЦСИ «Винзавод» и на сегодня считается главным российским аукционом. Ставки принимаются не только от находящихся в зале, но и по телефону и онлайн.
Летом 2020 года Артем Лоскутов за 3 миллиона продал картину «Беларусь» в авторской технике «дубинопись». Половину суммы он пожертвовал белорусам, пострадавшим во время протестов.