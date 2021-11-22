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Художник Артем Лоскутов продал картину со сгущенкой за 3600 евро

Картина ушла на крупнейшем российском аукционе

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Картина в аукционном доме Vladey в Москве

Картина в аукционном доме Vladey в Москве

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Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал свою картину Запрещенка за 3600 евро. Торги прошли на российском аукционе Vladey.

На холсте изображена банка сгущенки с надписью «Запрещенка».

— Самая большая моя картина, два на полтора метра, сделал её для выставки «МЕМуары» в Новом манеже в 2018. Что такое запрещёнка, я надеюсь никому тут объяснять не надо. Лично для меня это ещё и штука, с которой я в своё время, так скажем, ворвался на сцену. То есть свидетельствую о наличии особой силы, — написал Лоскутов о картине у себя на Facebook.

Ранее художник рассказывал НГС, что сделал картину осенью 2014 года, когда в России запретили ввоз продуктов из Европы. Затем начал повторять картину в разных цвета и продавать. Самый первый холст «Запрещёнки» у него купил за 300 евро через соцсеть коллекционер современного искусства, который объяснил Артему, что его картина стоит дороже — порядка 1500.

Аукцион Vladey, где продаются произведения современного арт-рынка, организован в 2013 году, проходит в московском ЦСИ «Винзавод» и на сегодня считается главным российским аукционом. Ставки принимаются не только от находящихся в зале, но и по телефону и онлайн.

Летом 2020 года Артем Лоскутов за 3 миллиона продал картину «Беларусь» в авторской технике «дубинопись». Половину суммы он пожертвовал белорусам, пострадавшим во время протестов.

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запрещенкаискусство
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