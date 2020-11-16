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Экстремальные снимки из Новосибирска попали на обложку английского журнала — на них ангелы учатся стрелять

Съемка происходила на крыше 18-этажного дома в очень ветреный день

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Задумка Ольги Огневой заключалась в объединении древнегреческой мифологии и современности&nbsp;— так, у амуров на фото в руках не лук и стрелы, а автомат

Задумка Ольги Огневой заключалась в объединении древнегреческой мифологии и современности — так, у амуров на фото в руках не лук и стрелы, а автомат

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Снимки сибирячки с экстремальной фотосессии попали в английский журнал

Фотография Ольги Огневой, новосибирского фотографа, попала на обложку английского журнала Feroce. Ольга, ее модель 17-летняя Диана Малахова и мамы моделей 6-летней Варвары Майбороды и 8-летнего Глеба Кузьмина поделились с НГС впечатлениями от съемки, которую сами называют «экстремальной».

— Это была моя творческая идея, — рассказала фотограф Ольга Огнева. — Она по мотивам древнегреческой мифологии, только у нас у амуров вместо лука и стрел использовали Beretta M16. Это пневматика моего мужа, и мы взяли ее в качестве реквизита. Вообще я вдохновлялась картинами эпохи Возрождения, работами Стивена Майзеля, Питера Линдберга, в целом такая концепция получилась. Мы адаптировали историю к нашим дням, дети — в виде амуров, но использовали такое оружие, чтобы осовременить сюжет.

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Юные модели проявили стойкость и мужество, несмотря на холод и высоту

Юные модели проявили стойкость и мужество, несмотря на холод и высоту

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Девушка также поделилась историей о том, как фотографии попали в журнал.

— Я предложила эти фотографии журналу через определенный сервис, и буквально через 20–30 минут мне ответили, что фото приняты. Ближе к концу месяца мне написала главный редактор и сказала, что, возможно, фото поместят на обложку, но это было не точно. А буквально за пару дней мне сообщили, что фото появятся в журнале.

По словам Ольги Огневой, условия съемки были непростыми. Однако, несмотря на все трудности, у фотографа и ее подопечных всё получилось лучшим образом.

— Съемка проходила в фотостудии на крыше 18-этажного дома на улице Кирова. Она проходила в сложных условиях, было очень холодно, особенно для моделей, так как у них была очень легкая одежда, а было около 15 градусов, был последний теплый день где-то в середине сентября. Еще было очень ветрено, модели боялись подходить к краю крыши, чтобы не упасть из-за ветра — у них были очень тяжелые крылья, например, у Дианы они были почти с нее ростом. Всё это вот так экстремально происходило. Но благодаря такой погоде небо было очень красивое, оно очень менялось, цветокоррекции на фото практически нет. У нас на съемку ушло минут 40, мы были очень ограничены по времени. Но ребята всё стойко выдержали, за что я им очень благодарна, никто не капризничал и не побоялся.

Ребята очень быстро вжились в роль

Ребята очень быстро вжились в роль

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— Варе шесть лет, она уже год ходит в модельное агентство, — рассказала мама Варвары Татьяна Майборода. — Мы просто наткнулись на объявление о наборе, и она у нас была очень застенчивым ребенком, а там было еще и актерское мастерство, так что пошли, дочку затянуло, ей стало интересно. Отучилась, получила сертификат. Сейчас тоже продолжаем ходить в агентство, ей самой хочется, нравится этим заниматься, мы только поддерживаем. Она и во время обучения уже участвовала в разных фотосессиях, сейчас тоже и продолжает ходить в агентство. Варя заинтересовала Ольгу, и мы вместе работаем уже не в первом проекте, каждый раз получается очень красиво и интересно.

Дети не испугались сложных погодных условий&nbsp;

Дети не испугались сложных погодных условий 

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— Глеб участвует в фотосессиях уже около двух лет, — поделилась мама мальчика Ольга Кузьмина. — Эта работа была настолько интересная, действительно экстремальная. С утра в этот день было +24 градуса, было тепло и солнечно, и буквально за полчаса до съемки началось нечто. Снимались мы там, где было очень холодно, забегали погреться, был сильный ветер, который просто сносил нас, в итоге такие краски яркие и эмоции тоже. При этом было интересно, весело. Оля — очень мягкий человек, она понимала, что это дети, подбадривала их, поддерживала, где-то шутили мы. Со съемки мы ушли очень довольные, а когда узнали о попадании фото на обложку журнала, конечно, были очень рады.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Самый взрослый ангел, Диана, отметила, что это, пожалуй, была самая необычная съемка в ее карьере

Самый взрослый ангел, Диана, отметила, что это, пожалуй, была самая необычная съемка в ее карьере

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— Я работаю моделью два года. Окончила модельную школу и почти сразу начала работать, сперва были tfp-съемки (без вознаграждения, для опыта. — Прим. ред.), потом появились и коммерческие. Эта съемка прошла очень интересно, я после нее даже немножко простыла — в тот день было очень холодно. Мне было очень жалко ребят, они такие малыши, и прямо было видно, что они мерзнут. Мы были в образах ангелов, на нас были очень легкие одежды. Условия были трудные, но мы справились, грелись по очереди, это помогло. По сюжету я учила ребят стрелять из пневматики.

В июне итальянский журнал Vogue опубликовал на своем сайте снимок новосибирского фотографа Юлии Барсуковой. На фотографии — ее 15-летняя дочь, а сам снимок сделан у Юлии дома.

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фотограффотографиианглийский журнал
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