Экстремальные снимки из Новосибирска попали на обложку английского журнала — на них ангелы учатся стрелять

Снимки сибирячки с экстремальной фотосессии попали в английский журнал
Фотография Ольги Огневой, новосибирского фотографа, попала на обложку английского журнала Feroce. Ольга, ее модель
— Это была моя творческая идея, — рассказала фотограф Ольга Огнева. — Она по мотивам древнегреческой мифологии, только у нас у амуров вместо лука и стрел использовали
Девушка также поделилась историей о том, как фотографии попали в журнал.
— Я предложила эти фотографии журналу через определенный сервис, и буквально через
По словам Ольги Огневой, условия съемки были непростыми. Однако, несмотря на все трудности, у фотографа и ее подопечных всё получилось лучшим образом.
— Съемка проходила в фотостудии на крыше
— Варе шесть лет, она уже год ходит в модельное агентство, — рассказала мама Варвары Татьяна Майборода. — Мы просто наткнулись на объявление о наборе, и она у нас была очень застенчивым ребенком, а там было еще и актерское мастерство, так что пошли, дочку затянуло, ей стало интересно. Отучилась, получила сертификат. Сейчас тоже продолжаем ходить в агентство, ей самой хочется, нравится этим заниматься, мы только поддерживаем. Она и во время обучения уже участвовала в разных фотосессиях, сейчас тоже и продолжает ходить в агентство. Варя заинтересовала Ольгу, и мы вместе работаем уже не в первом проекте, каждый раз получается очень красиво и интересно.
— Глеб участвует в фотосессиях уже около двух лет, — поделилась мама мальчика Ольга Кузьмина. — Эта работа была настолько интересная, действительно экстремальная. С утра в этот день было +24 градуса, было тепло и солнечно, и буквально за полчаса до съемки началось нечто. Снимались мы там, где было очень холодно, забегали погреться, был сильный ветер, который просто сносил нас, в итоге такие краски яркие и эмоции тоже. При этом было интересно, весело. Оля — очень мягкий человек, она понимала, что это дети, подбадривала их, поддерживала, где-то шутили мы. Со съемки мы ушли очень довольные, а когда узнали о попадании фото на обложку журнала, конечно, были очень рады.
— Я работаю моделью два года. Окончила модельную школу и почти сразу начала работать, сперва были
В июне итальянский журнал Vogue опубликовал на своем сайте снимок новосибирского фотографа Юлии Барсуковой. На фотографии — ее