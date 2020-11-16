Экстремальные снимки из Новосибирска попали на обложку английского журнала — на них ангелы учатся стрелять

Девушка также поделилась историей о том, как фотографии попали в журнал.



— Я предложила эти фотографии журналу через определенный сервис, и буквально через 20–30 минут мне ответили, что фото приняты. Ближе к концу месяца мне написала главный редактор и сказала, что, возможно, фото поместят на обложку, но это было не точно. А буквально за пару дней мне сообщили, что фото появятся в журнале.



По словам Ольги Огневой, условия съемки были непростыми. Однако, несмотря на все трудности, у фотографа и ее подопечных всё получилось лучшим образом.