Утекали как вода: как из аквапарка слили 200 миллионов — в этом обвиняют экс-прокурора, бывшую чиновницу и олигарха

Дело расследуют сотрудники ФСБ в Москве Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Утром 11 октября силовики задержали в Москве главу «РАТМ-Холдинга», президента новосибирской футбольной федерации Эдуарда Тарана — человека широко известного в предпринимательских и властных кругах, которого без сомнения можно назвать по-простому — олигархом. Перчинки скандальной новости добавила информация о том, что внимание столичных сотрудников ФСБ к Тарану основано на махинациях вокруг новосибирского аквапарка, к которому бизнесмен якобы имеет прямое отношение. На фоне отсутствия официальных комментариев, криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов собрал всё, что на сегодняшний день известно о ситуации, которая может повлечь серьезные перемены, в том числе в жизни представителей новосибирского истеблишмента.

Прокурор из Москвы

Отправной точкой к скандалу, грозящему стать самым громким в рамках осени 2024 года, стала не слишком-то взволновавшая Новосибирск новость об аресте заместителя гендиректора Агентства страхования вкладов Александра Попелюха в Москве. Сибиряки и вовсе могли не заметить информацию, если бы не прошлое Попелюха в правоохранительных органах. В 2013 году его назначили заместителем прокурора Новосибирской области, коим на тот момент являлся Евгений Овчинников.

Источник НГС из числа ветеранов правоохранительных органов рассказал, что Александр Попелюх произвёл впечатление «зарвавшегося москвича», который приехал в столицу Сибири «устанавливать свои порядки». Дерзкий в общении с подчинёнными, тем не менее он никогда не позволял себе проявлять гнев в коммуникации с руководством, в том числе других ведомств.

Эдуарда Тарана задержали 10 октября в Москве Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— Он очень категорично относился к Следственному комитету и однажды в общении с сотрудником прокуратуры заявил, что «СК должен стоять на коленях». Но потом как-то резко изменил отношение к следователям, — пояснил собеседник.

Попелюх, по его словам, быстро сошёлся с местной элитой. Другой источник НГС сообщил, что зампрокурора, например, замечали в тесном общении с полицейским Владимиром Вялковым, возглавившим впоследствии Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО. Вялков сегодня находится в СИЗО по обвинению в получении особо крупных взяток в сумме более 70 млн рублей.

В 2015 году Александр Попелюх уехал из Новосибирска, его назначили на должность зампрокурора Ненецкого автономного округа. Впоследствии он оставил службу в правоохранительных органах. На момент задержания сотрудниками ФСБ Попелюх занимал должность замгенерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и, как оказалось, поддерживал связь с влиятельными новосибирцами. С одним уж точно.

Выгодная аренда

Ни ФСБ, ни СК другие силовики до сих пор не прокомментировали задержание Александра Попелюха. Журналисты довольствуются информацией, которую коллеги могут добыть от своих засекреченных источников.

РБК сообщает, что претензии силовиков к Попелюху основаны на махинациях вокруг новосибирского аквапарка «Аквамир», который был построен компанией «ВДТ-Строй» известного новосибирца Петра Овчинникова — владельца популярной некогда ГК «Кварсис». «ВДТ-Строй» учредило управляющую компанию «Аквапарк Аквамир», руководить которой в 2016 году пригласили замминистра регионального Минэкономразвития (на тот момент) Наталию Муханову. В течение нескольких лет дела у «ВДТ-Строй» пошли из рук вон плохо, компания обанкротилась, а аквапарк стал залогом при задолженности компании перед «Межтопэнергобанком» — около 2,2 млрд рублей.

Аквапарк построила компания Петра Овчинникова — владельца ГК «Кварсис» Источник: Станислав Соколов / NGS.ru











Конкурсный управляющий «ВДТ-Строй» Дмитрий Воронин сообщал, что принял дела «Аквамира», когда имущество аквапарка уже было сдано в аренду компании «Глобал». По его словам, по заниженным ценам. Связь Петра Овчинникова и арендатора, ООО «Глобал», по данным «Контур.Фокус», прослеживается не явно — одна из структур семьи Овчинникова, ООО «Голем» носившее тогда другое название, держала в залоге «Глобала».

В то же время Воронин подчеркивал, что у него есть предложение от московской компании «Белая Сфера-Констракшн», которая готова платить гораздо большие суммы за аренду по сравнению с «Глобал».

Примечательно, что «Межтопэнергобанк» на тот момент тоже проходил процедуру банкротства, и аквапарк фактически оказался в распоряжении Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в котором уже трудился бывший зампрокурора НСО Александр Попелюх. Считается, что именно он принял решение о смене арендатора.

Утром 25 января 2021 года входы в аквапарк заблокировали сотрудники полиции, и неизвестные мужчины в медицинских масках, которые отказались пускать сотрудников на их рабочие места. Руководство компании «Глобал» заявило о «рейдерском захвате», но исправить ситуацию, по-видимому, никак не смогло. В феврале двери «Аквамира» снова распахнулись для посетителей, а имущество развлекательного центра перешло по договору аренды «Белой Сфере-Констракшн», генеральным директором которой неожиданно была назначена Наталия Муханова.

Наглядное перемещение имущества аквапарка Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











По данным сервиса «Контур.Фокус», одним из соучредителей ООО «Белая Сфера-Констракшн» является Аркадий Тарабрин. Его можно назвать человеком, аффилированным с бизнес-структурой Эдуарда Тарана: ранее он занимал пост генерального директора компании «РАТМ-Девелопмент», входящей в «РАТМ-Холдинг».

Клубок разматывается

По мнению многочисленных источников СМИ, претензии у сотрудников ФСБ к последнему арендатору аквапарка те же, что были у конкурсного управляющего «ВДТ-Строй» к компании «Глобал» — заниженные арендные платежи. Якобы имущество аквапарка было сдано коммерсантам за бесценок, а те в свою очередь присваивали основную часть прибыли, игнорируя отчисления в конкурсную массу. Ущерб по уголовному делу о мошенничестве оценивается в сумму около 200 млн рублей.

9 октября под домашний арест отправили Наталию Муханову. 10-числа суд арестовал Дмитрия Воронина и Александра Попелюха. 11 октября под домашний арест поместили новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.

Известного предпринимателя Евгения Богорада называют возможным организатором аферы Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











В пресс-службе «РАТМ-Холдинга» заявили, что убеждены в непричастности Тарана к «неправомерным действиям», а его арест никак не повлиял на деятельность компаний из бизнес-структуры.

— Комментировать суть предъявленных обвинений пока невозможно, так как обвинение носит общий и неконкретный характер, — отметил представитель «РАТМ-Холдинга».

Между тем, «Коммерсант» сообщил, что в Москву по делу новосибирского аквапарка этапирован другой известный предприниматель — Евгений Богорад, который больше 5 месяцев находится под арестом по обвинению в другом мошенничестве. Журналисты, ссылаясь на источник в ФСБ, называют его «организатором аферы» с аквапарком. Таким образом, количество фигурантов, пожалуй, самого громкого дела второй половины 2024 года составило 5 человек. Учитывая статус и положение арестованных, не исключено, что их список будет расширен.

Всю информацию о деле Эдуарда Тарана и Александра Попелюха мы собираем в одном сюжете.