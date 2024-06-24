НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

сев.

 743мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

Новые бело-голубые троллейбусы выйдут на маршрут

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Следы барнаульского маньяка
Баттл Сибири и Урала
Обманывают на маркетплейсах
Последние квартиры в ипотеку
7 потерянных скульптур
В аэропорт без такси
НГС в Telegram
Криминал эксклюзив Дело Богорада: бизнесмен влез в долги, чтобы решить вопрос с силовиками — стало известно, кто ему одолжил 300 тысяч долларов

Дело Богорада: бизнесмен влез в долги, чтобы решить вопрос с силовиками — стало известно, кто ему одолжил 300 тысяч долларов

В деле всплыла фамилия экс-гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова

1 731
3 комментария
По версии силовиков, Евгений Богорад не собирался возвращать долг

Заключенного под арест новосибирского предпринимателя Евгения Богорада обвиняют в том, что он взял у знакомого бизнесмена, экс-гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова, 300 тысяч долларов, не собираясь отдавать долг, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. На минувших выходных Богорада отправили в СИЗО по делу о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

— Деньги предназначались для решения вопроса о минимизации последствий уголовного преследования себя и родственников, — подчеркнул собеседник.

О каком именно уголовном преследовании идёт речь, источник не пояснил. Не исключено, что все связано с событиями 2019 года, когда Центральный суд Новосибирска назначил Евгению Богораду пять с половиной лет условного срока за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ) с государственным бюджетом «Федерального компьютерного центра фондовых и товарных информационных технологий» на сумму более 236 млн рублей. После возбуждения дела в 2009 году Богорад на протяжении почти восьми лет скрывался в США и Израиле, а в 2017 году вернулся в Новосибирск и добровольно сдался властям.

Известно, что 300 тысяч долларов на решение вопросов с силовиками Евгений Богорад якобы занял у другого небезызвестного новосибирского предпринимателя, экс-гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова. В 2020 году Верясова признали потерпевшим по громкому делу против экс-председателя совета директоров ОАО «Винап» Олега Ярового. По версии следствия, в 2011–15 годах Верясов передал Яровому около 170 млн рублей для того, чтобы тот дал взятки силовикам, которые якобы собирались возбудить против Верясова уголовное дело.

Действия Ярового были квалифицированы как мошенничество в крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), он признал вину и, находясь в СИЗО, дал показания, которые поспособствовали задержанию тогдашнего руководства областной прокуратуры. В результате по делу о мошенничестве Олега Ярового приговорили к 4 годам условного срока.

ПО ТЕМЕ
Мошенничество Суд Арест Уголовное дело Коррупция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  52

Sergio,  43

Игорь,  54

Петр,  42

Марина,  48

SerkanBolat,  34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление