Дело Богорада: бизнесмен влез в долги, чтобы решить вопрос с силовиками — стало известно, кто ему одолжил 300 тысяч долларов

По версии силовиков, Евгений Богорад не собирался возвращать долг Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Заключенного под арест новосибирского предпринимателя Евгения Богорада обвиняют в том, что он взял у знакомого бизнесмена, экс-гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова, 300 тысяч долларов, не собираясь отдавать долг, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. На минувших выходных Богорада отправили в СИЗО по делу о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

— Деньги предназначались для решения вопроса о минимизации последствий уголовного преследования себя и родственников, — подчеркнул собеседник.

О каком именно уголовном преследовании идёт речь, источник не пояснил. Не исключено, что все связано с событиями 2019 года, когда Центральный суд Новосибирска назначил Евгению Богораду пять с половиной лет условного срока за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ) с государственным бюджетом «Федерального компьютерного центра фондовых и товарных информационных технологий» на сумму более 236 млн рублей. После возбуждения дела в 2009 году Богорад на протяжении почти восьми лет скрывался в США и Израиле, а в 2017 году вернулся в Новосибирск и добровольно сдался властям.

Известно, что 300 тысяч долларов на решение вопросов с силовиками Евгений Богорад якобы занял у другого небезызвестного новосибирского предпринимателя, экс-гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова. В 2020 году Верясова признали потерпевшим по громкому делу против экс-председателя совета директоров ОАО «Винап» Олега Ярового. По версии следствия, в 2011–15 годах Верясов передал Яровому около 170 млн рублей для того, чтобы тот дал взятки силовикам, которые якобы собирались возбудить против Верясова уголовное дело.