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Бизнес Дело Тарана «Взяли на Таран»: чем известен скандальный глава «РАТМ-Холдинга», которого задержали в Москве

«Взяли на Таран»: чем известен скандальный глава «РАТМ-Холдинга», которого задержали в Москве

Арест Эдуарда Тарана может быть связан с делом замдиректора АСВ Попелюха

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34 комментария

Эдуард Таран — выпускник НЭТИ, добившийся впечатляющих успехов

Накануне, 10 октября, в Москве задержали известного новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана. Пока редакция НГС выясняет, в чем силовики могут подозревать бизнесмена, объясняем, кто это такой и почему его называют одним из самых влиятельных людей в Сибири.

Эдуард Таран родился в 1967 году в Новосибирске. В 1985 году поступил на энергетический факультет НЭТИ (сегодня НГТУ), но в процессе учебы ушел в армию. В 1989 году возглавил Фонд молодежной инициативы на местном заводе «Промстальконструкция».

Три года спустя Эдуард Таран получил диплом о высшем образовании и учредил первую коммерческую организацию — «Региональная ассоциация топливных материалов» (РАТМ), в рамках деятельности которой предприниматель занялся торговлей углем. Сегодня РАТМ — многопрофильный холдинг.

В начале 2000-х Таран акцентировал свое внимание на торговле стройматериалами. В 2001 году РАТМ стал акционером компании «Искитимцемент», чуть позже — акционером «Ангарского цемента». Также в 2000-м РАТМ приобрела завод «Экран» — предприятие, которое в советское время занималось производством телевизоров и разнообразной продукции военного назначения.

В 2010 году Эдуард Таран был задержан в аэропорту Шереметьево по прилете из Ниццы. Его обвинили в передаче взятки в размере 1 млн рублей сотруднику МВД за прекращение проверки одной из структур холдинга. Позже главный свидетель обвинения — один из сотрудников холдинга — признался, что оговорил Тарана под давлением следствия. Дело развалилось.

В начале 2010-х РАТМ избавился от акций цементных предприятий и сосредоточился на заводе «Экран». Производственные площади были перепрофилированы с производства кинескопов на изготовление стеклянных бутылок. Сегодня предприятие является крупнейшим производителем стеклянной тары за Уралом.

Сегодня в структуру «РАТМ-Холдинга» входят промышленные предприятия в сфере оптико-электронного приборостроения, насосостроения, стекольной промышленности и девелопмента. В частности, РАТМу принадлежит АО «Экран-оптические системы» — это единственный в России производитель уникальных фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), которые пользуются спросом за рубежом.

В конце 2010-х Эдуард Таран выступил соучредителем компании «Сибирские просторы», которая занималась строительством распределительного центра «Мандарин» в районе Верх-Тулы. Комплекс называли как возможного конкурента Хилокскому рынку, где предприниматели собирались организовать торговую площадку по оптовой продаже овощей и фруктов. Другим соучредителем «Сибирских просторов» выступил экс-председатель совета директоров завода «Винап» Олег Яровой — фигурант многочисленных уголовных дел против экс-сотрудников новосибирской прокуратуры. В 2020 году проект «Мандарин» показал убытки. Составить конкуренцию Хилокскому рынку предпринимателям не удалось.

В 2023 году Генпрокуратура РФ выступила с требованием передать все акции Ростовского оптико-механического завода в Ярославской области в государственную собственность. Предприятие входит в структуру «РАТМ-Холдинга». Ярославский арбитражный суд согласился с ведомством и наложил арест на все акции завода, а также запретил выплачивать дивиденды и принимать различные управленческие решения, которые могут как-то повлиять на работу завода. В сентябре 2023 года суд удовлетворил требование Генпрокуратуры.

В декабре 2023 года Эдуард Таран зарегистрировал в Москве компанию «НИИТО-О», название которой созвучно названию известного новосибирского исследовательского института травматологии.

Эдуард Таран был задержан силовиками в Москве 10 октября 2024 года. По данным НГС, события могут быть связаны с арестом экс-зампрокурора Новосибирской области и заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха.

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Комментарии
37
styil
1 час
ничего против не имею: создал бизнес - можешь как сыр в масле, но - прибрали за бесценок советские заводы/пароходы и делают вид, что это - их собственность!
velius
20 минут
Известен конечно. Проведенная в 2000 году аудиторская проверка выявила многочисленные злоупотребления со стороны менеджмента компании и, в частности, показала, что в заключенном бывшим генеральным директором «Новосибирскэнерго» Томиловым договоре на поставку угля с «РАТМ-энерго» цена тонны угля вдвое превышала отпускные цены угольных разрезов региона. Качество поставляемого «РАТМ-энерго» угля в 2000 году неуклонно снижалось. Иск о взыскании задолженности «Новосибирскэнерго» перед «РАТМ-энерго» стал очередным шагом бывшего генерального директора компании, поддерживающих его руководителей области и «РАТМ-энерго» по захвату не только управления энергокомпанией, но и собственности «Новосибирскэнерго».
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