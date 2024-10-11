НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-в.

 750мм 46%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Дом сползает в реку
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Репортаж из нового трамвая
Новости в Telegram
Криминал Дело Тарана эксклюзив Управляющую новосибирским аквапарком арестовали в Москве по делу Тарана — раньше она занимала пост замглавы Минэконома

Управляющую новосибирским аквапарком арестовали в Москве по делу Тарана — раньше она занимала пост замглавы Минэконома

Наталия Муханова стала третьей фигуранткой уголовного дела наравне с Александром Попелюхом и Эдуардом Тараном

3 720
12 комментариев

По делу новосибирского аквапарка проходят уже 3 влиятельных человека

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра экономического развития Новосибирской области, гендиректора ООО «Белая Сфера-Констракшн», управляющего новосибирским аквапарком, Наталию Муханову, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. Информация о мере пресечения Мухановой также опубликована в базе суда.

В карточке дела указано, что решение об аресте принято 9 октября 2024 года. По какой статье Уголовного кодекса РФ проходит Муханова, не сообщается несмотря на то, что заседание проходило в открытом режиме. Оперативно дозвониться до пресс-секретаря Лефортовского суда не удалось, абонент долгое время занят.

Арест Мухановой, по словам собеседника НГС, стал отправной точкой в деле о махинациях в новосибирском аквапарке. 10 октября в Москве арестовали бывшего зампрокурора Новосибирской области, а ныне замгендиректора Агентства страхования вкладов (АСВ) Александра Попелюха. По данным РБК, его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий: он якобы причастен к хищению порядка 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации аквапарка «Аквамир». 11 октября стало известно, что в Москве задержан новосибирский олигарх Эдуард Таран, который также, по словам источников, имеет прямое отношение к ситуации. Именно с его «РАТМ-Холдингом», по данным «Руспрофайл», связано ООО «Белая Сфера-Констракшн», которому АСВ отдало аквапарк в аренду в 2021 году.

Наталия Муханова сложила полномочия замминистра в 2016 году. Тогда в интервью Собака.ru она сообщила, что покидает кресло госслужащего, чтобы возглавить руководство новосибирским аквапарком — крупнейшим в стране.

— Я помогала на стадии инвестиционного проекта со стороны власти, потом на время строительства я отошла от него и вернулась в него в момент, когда была воздвигнута крыша. А все службы, которые сейчас здесь созданы, — уже моя работа. То есть я связана со всем, что касается эксплуатации этого объекта, — заявила Наталия Муханова журналистам.

Примечательно, что после скандала со сменой арендатора аквапарка в 2021 году, который называли «рейдерским захватом», Наталия Муханова продолжила руководить развлекательным комплексом.

Наталия Муханова сегодня является генеральным директором компании «Белая Сфера-Констракшн», которая управляет новосибирским аквапарком «Аквамир». Учредителями компании являются Аркадий Тарабрин и Максим Зубачев. Тарабрин в свое время был руководителем в компании «РАТМ-Девелопмент», принадлежавшей Эдуарду Тарану.

Редакция НГС продолжает выяснять подробности.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
1 час
Никому этот аквапарк радости не принёс, ни Овчинникову, который его строил, ни тем кто его у него отжал, ни тем кто отжал у отжавших в дальнейшем...
Гость
1 час
Время купаться. Приплыли , квадроберы.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Рекомендуем
Знакомства

Максим,38

Ольга,45

Алексей,21

Татьяна,49

Олег,47

Mystaya,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление