Управляющую новосибирским аквапарком арестовали в Москве по делу Тарана — раньше она занимала пост замглавы Минэконома

По делу новосибирского аквапарка проходят уже 3 влиятельных человека Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра экономического развития Новосибирской области, гендиректора ООО «Белая Сфера-Констракшн», управляющего новосибирским аквапарком, Наталию Муханову, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. Информация о мере пресечения Мухановой также опубликована в базе суда.

В карточке дела указано, что решение об аресте принято 9 октября 2024 года. По какой статье Уголовного кодекса РФ проходит Муханова, не сообщается несмотря на то, что заседание проходило в открытом режиме. Оперативно дозвониться до пресс-секретаря Лефортовского суда не удалось, абонент долгое время занят.

Арест Мухановой, по словам собеседника НГС, стал отправной точкой в деле о махинациях в новосибирском аквапарке. 10 октября в Москве арестовали бывшего зампрокурора Новосибирской области, а ныне замгендиректора Агентства страхования вкладов (АСВ) Александра Попелюха. По данным РБК, его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий: он якобы причастен к хищению порядка 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации аквапарка «Аквамир». 11 октября стало известно, что в Москве задержан новосибирский олигарх Эдуард Таран, который также, по словам источников, имеет прямое отношение к ситуации. Именно с его «РАТМ-Холдингом», по данным «Руспрофайл», связано ООО «Белая Сфера-Констракшн», которому АСВ отдало аквапарк в аренду в 2021 году.

Наталия Муханова сложила полномочия замминистра в 2016 году. Тогда в интервью Собака.ru она сообщила, что покидает кресло госслужащего, чтобы возглавить руководство новосибирским аквапарком — крупнейшим в стране.

— Я помогала на стадии инвестиционного проекта со стороны власти, потом на время строительства я отошла от него и вернулась в него в момент, когда была воздвигнута крыша. А все службы, которые сейчас здесь созданы, — уже моя работа. То есть я связана со всем, что касается эксплуатации этого объекта, — заявила Наталия Муханова журналистам.

Примечательно, что после скандала со сменой арендатора аквапарка в 2021 году, который называли «рейдерским захватом», Наталия Муханова продолжила руководить развлекательным комплексом.

Наталия Муханова сегодня является генеральным директором компании «Белая Сфера-Констракшн», которая управляет новосибирским аквапарком «Аквамир». Учредителями компании являются Аркадий Тарабрин и Максим Зубачев. Тарабрин в свое время был руководителем в компании «РАТМ-Девелопмент», принадлежавшей Эдуарду Тарану.