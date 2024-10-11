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Криминал эксклюзив В Москве задержан новосибирский олигарх Эдуард Таран

В Москве задержан новосибирский олигарх Эдуард Таран

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения

13 857
123 комментария

В чем подозревают бизнесмена, пока не известно

В Москве силовики задержали влиятельного новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана, сообщил НГС источник знакомый с ситуацией.

— Пока задержан по ст. 91 УПК. Сегодня утром будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщил собеседник.

В чём подозревают бизнесмена, пока не известно. Редакция НГС выясняет подробности.

Накануне стало известно, что в Москве был арестован экс-зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх. Он занимал должность в период с 2013-15 гг. при прокуроре НСО Евгении Овчинникове. Сегодня он является заместителем гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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Комментарии
122
За державу обидно!
1 час
А какие ниточки от него могут потянуться к местным чинушам.....настоящим и бывшим....Главное правильно задать вопросы и выбрать для этого правильное место. Может это начало чистки и порядок решили навести ,,а может даже вернуть государству,то,что у этого государства забрали в лихие времена ????
122949
1 час
Так понятно, что хотят-его бизнес.
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