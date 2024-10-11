В Москве задержан новосибирский олигарх Эдуард Таран

В Москве силовики задержали влиятельного новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана, сообщил НГС источник знакомый с ситуацией.
— Пока задержан по ст. 91 УПК. Сегодня утром будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщил собеседник.
В чём подозревают бизнесмена, пока не известно. Редакция НГС выясняет подробности.
Накануне стало известно, что в Москве был арестован экс-зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх. Он занимал должность в период с 2013-15 гг. при прокуроре НСО Евгении Овчинникове. Сегодня он является заместителем гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ).