Задержание олигарха Эдуарда Тарана связали с захватом новосибирского аквапарка

Фото сделано в в 2021 году, когда руководство аквапарка заявило о «рейдерском захвате» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Задержание предпринимателя Эдуарда Тарана с большой долей вероятности связано с ситуацией вокруг аквапарка «Аквамир» и арестом экс-зампрокурора Новосибирской области Александра Попелюха, сообщил корреспонденту НГС источник знакомый с ситуацией.

Напомним, что Александр Попелюх занимал кресло заместителя прокурора области в период с 2013-го по 2015 гг. Собеседник НГС уточнил, что за время работы в столице Сибири Попелюх оброс деловыми связями, которые продолжает поддерживать после завершения службы в правоохранительных органах. На момент задержания 9 октября 2024 года он занимал должность заместителя генерального директора Агентства страховых вкладов (АСВ).

По данным РБК, претензии к Александру Попелюху возникли на основе банкротства строительной компании «ВДТ-Строй», причиной которого стала задолженность перед «Межтопэнергобанком». В результате банку отошёл построенный компанией аквапарк «Аквамир», который был оформлен в качестве залога. «Межтопэнергобанк» в свою очередь с 2017 года находился в конкурсном управлении Агентства страховых вкладов (АСВ), соответственно управление аквапарком также перешло в ведение АСВ. Агентство перепоручило дела «Аквамира» управляющей организации, которая, по версии следствия, начала сдавать площади аквапарка в аренду по заниженной стоимости. В результате, уверены силовики, реальные доходы от деятельности аквапарка скрывались, ущерб, по предварительным оценкам, составляет около 200 млн рублей.

Собеседник НГС сообщает, что одним из фигурантов истории с аквапарком рассматривается Эдуард Таран. Официальных сообщений о задержании и обвинении новосибирского предпринимателя до сих пор опубликовано не было.

Конфликт в аквапарке развернулся в январе 2021 года. Когда менялся его собственник, действующие сотрудники сравнивали происходящее с рейдерским захватом.