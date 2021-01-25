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Тема дняРано утром в аквапарк нагрянули полицейские

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«Аквамир» меняет арендатора. Что будет с аквапарком и работниками — онлайн-репортаж

Что случилось и какая судьба ждет новосибирский аквапарк — рассказываем всё, что известно

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Рано утром в понедельник, 25 января, в новосибирский аквапарк «Аквамир» пришли полицейские. Как сообщил один из сотрудников аквапарка, работников не пускают внутрь:

— Сегодня приезжаю на работу, у входа скопилась большая толпа, полиция, ребята спортивной внешности, не пускают персонал на работу. В общем, все признаки рейдерского захвата.

Мы начинаем следить за ситуацией в режиме онлайн.

Маша Вьюн

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Сотрудники аквапарка передают, что их пустили внутрь.

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Маша Вьюн

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Аквапарк не будет работать 2 дня

Как объяснила представитель «Белой Сферы», всем сотрудникам «Глобал» дадут 1–3 выходных дня, а затем переустроят в новое юрлицо.

— Все рабочие места будут сохранены, потому что люди уже знают эту работу, они квалифицированные. Поэтому все работники остаются. Для чего сегодня мы работникам предоставили 1–3 дня выходных — чтобы произвести инвентаризацию оборудования, насколько всё соответствует нормам и стандартам. Если всё соответствует, то через пару дней мы принимаем всех на работу с новым юрлицом, и люди на тех же окладах начинают работать. Стоимость билетов не изменится, — сообщила представитель «Белой Сферы».

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Маша Вьюн

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На входе собралась толпа&nbsp;

На входе собралась толпа 

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Маша Вьюн

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Тем не менее пока посетителей в аквапарк не пускают&nbsp;

Тем не менее пока посетителей в аквапарк не пускают 

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Маша Вьюн

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Сергей Репников добавил, что конкурсный управляющий еще 11 декабря предупредил представителей «Глобала» о приостановлении работы. До 25 января компания должна была уведомить сотрудников и освободить помещения, но этого не произошло.

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Маша Вьюн

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Что произошло? Заявление представителя конкурсного управляющего

Ситуацию в аквапарке прокомментировал заместитель конкурсного управляющего по процедуре банкротства Сергей Репников.

— ООО «ВДТ Строй» признано банкротом в сентябре прошлого года, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Воронин Д. В. Основным кредитором является «Межтопэнергобанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Перед введением первой процедуры банкротства (наблюдение) аквапарк был передан в аренду компании ООО «Глобал», в отношении которой прослеживается тесная связь с группой компании «Кварсис» и в частности с ее бенефициаром – Овчинниковым П. В. (учредитель аквапарка).

В ходе проведения процедуры банкротства конкурсным управляющим было установлено, что аквапарк сдавался в аренду по заниженной стоимости. В этой связи был предпринят ряд мероприятий по расторжению и оспариванию договоров аренды с ООО «Глобал» и иными арендаторами, передаче объекта в управление компании ООО «Белая Сфера Констракшн», кандидатуру которой утвердила Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (как залоговый кредитор), по более выгодным для конкурсной массы условиям.

Однако ООО «Глобал» не хочет освобождать аквапарк, имеет значительную задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам, в том числе перед ООО «ВДТ Строй».

Прокуратура совместно с контролирующими органами провела проверку и выявила ряд существенных нарушений ООО «Глобал», в том числе законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и противопожарной безопасности.

Понимая большую значимость аквапарка для жителей Новосибирска, области и близлежащих регионов, а также ответственность за безопасность и здоровье посетителей, ООО «ВДТ Строй» вынуждено предпринять меры по временному приостановлению работы аквапарка начиная с 25.01.2021 года с целью оценки конструктивной безопасности здания, проверки инженерных систем и прочего оборудования, функционирования систем контроля и безопасности.

ООО «ВДТ Строй», а также арендатором — ООО «Белая Сфера Констракшн», будут предприняты все необходимые меры с целью скорейшего восстановления работы аквапарка, — сообщил Сергей Репников.

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Маша Вьюн

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Первые кадры из аквапарка

Еще немного фотографий с места от нашего фотографа&nbsp;

Еще немного фотографий с места от нашего фотографа 

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В январе стало известно, что долги управляющей компании новосибирского аквапарка «Аквамир» — «ВДТ Строй» — выставили на торги. Аквапарк должен своему кредитору «Межтопэнергобанку», который признан банкротом.

Как сообщает Российский аукционный дом, «Межтопэнергобанк» является кредитором ООО «ВДТ Строй». Основной актив этой компании — имущество аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. В информации об аукционе говорится, что этот комплекс — самый большой аквапарк России площадью в 34 987 квадратных метров. В здании также находится фуд-корт, помещение для SPA-услуг и другие помещения, которые используют «ВДТ Строй» и другие арендаторы. Учредитель компании — Пётр Овчинников, его доля находится в залоге у «Межтопэнергобанка».

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Сотрудники сняли на видео, что происходит внутри

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Около здания аквапарка уже несколько часов дежурят полицейские машины.

Сотрудников аквапарка никто не предупредил, чтобы сегодня не приходили на работу

Сотрудников аквапарка никто не предупредил, чтобы сегодня не приходили на работу

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Маша Вьюн

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О том, что персонал не пускают, сообщил еще один сотрудник аквапарка&nbsp;

О том, что персонал не пускают, сообщил еще один сотрудник аквапарка 

— На работу не пускают, говорят: «Нет в списке». Как сейчас люди работать будут? -40, стоят все на улице, — написал сотрудник аквапарка.

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Тем временем в соцсетях аквапарка появилось такое сообщение.

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