«Аквамир» меняет арендатора. Что будет с аквапарком и работниками — онлайн-репортаж

Ситуацию в аквапарке прокомментировал заместитель конкурсного управляющего по процедуре банкротства Сергей Репников.

— ООО «ВДТ Строй» признано банкротом в сентябре прошлого года, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Воронин Д. В. Основным кредитором является «Межтопэнергобанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».



Перед введением первой процедуры банкротства (наблюдение) аквапарк был передан в аренду компании ООО «Глобал», в отношении которой прослеживается тесная связь с группой компании «Кварсис» и в частности с ее бенефициаром – Овчинниковым П. В. (учредитель аквапарка).



В ходе проведения процедуры банкротства конкурсным управляющим было установлено, что аквапарк сдавался в аренду по заниженной стоимости. В этой связи был предпринят ряд мероприятий по расторжению и оспариванию договоров аренды с ООО «Глобал» и иными арендаторами, передаче объекта в управление компании ООО «Белая Сфера Констракшн», кандидатуру которой утвердила Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (как залоговый кредитор), по более выгодным для конкурсной массы условиям.



Однако ООО «Глобал» не хочет освобождать аквапарк, имеет значительную задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам, в том числе перед ООО «ВДТ Строй».



Прокуратура совместно с контролирующими органами провела проверку и выявила ряд существенных нарушений ООО «Глобал», в том числе законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и противопожарной безопасности.



Понимая большую значимость аквапарка для жителей Новосибирска, области и близлежащих регионов, а также ответственность за безопасность и здоровье посетителей, ООО «ВДТ Строй» вынуждено предпринять меры по временному приостановлению работы аквапарка начиная с 25.01.2021 года с целью оценки конструктивной безопасности здания, проверки инженерных систем и прочего оборудования, функционирования систем контроля и безопасности.



ООО «ВДТ Строй», а также арендатором — ООО «Белая Сфера Констракшн», будут предприняты все необходимые меры с целью скорейшего восстановления работы аквапарка, — сообщил Сергей Репников.