Бывшего зампрокурора Новосибирской области арестовали в Москве — в чем его подозревают

В 2013 году Александр Попелюх занял должность в прокуратуре Новосибирской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Москве арестовали заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Около 10 лет назад он занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области.

Информацию об этом подтвердил источник НГС. По данным ТАСС, Александра Попелюха заключил под стражу Лефортовский суд Москвы.

— Суд заключил под стражу Попелюха А. А. по возбужденному уголовному делу, подробности которого пока не уточняются, — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Александра Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РБК со ссылкой на источник. По его данным, по месту жительства Попелюха и на рабочем месте проходили обыски.