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Бывшего зампрокурора Новосибирской области арестовали

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Криминал Бывшего зампрокурора Новосибирской области арестовали в Москве — в чем его подозревают

Бывшего зампрокурора Новосибирской области арестовали в Москве — в чем его подозревают

Подробности дела пока не раскрываются

895
6 комментариев

В 2013 году Александр Попелюх занял должность в прокуратуре Новосибирской области

В Москве арестовали заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Около 10 лет назад он занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области.

Информацию об этом подтвердил источник НГС. По данным ТАСС, Александра Попелюха заключил под стражу Лефортовский суд Москвы.

— Суд заключил под стражу Попелюха А. А. по возбужденному уголовному делу, подробности которого пока не уточняются, — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Александра Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РБК со ссылкой на источник. По его данным, по месту жительства Попелюха и на рабочем месте проходили обыски.

В 2013 году Александр Попелюх был назначен заместителем прокурора Новосибирской области. Известно, что он родился в 1977 году в Канске Красноярского края.

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Комментарии
6
Татьяна 53
8 минут
На его прежней работе честные есть??
Гость
10 минут
сейчас попанюх заключит контракт и из тыла вернётся героем
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