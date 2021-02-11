Новосибирский аквапарк назвал дату открытия — старые билеты не подойдут

Новосибирский аквапарк «Аквамир» начнет работу завтра, 12 февраля . Об этом НГС сообщила представитель нового арендатора, компании ООО «Белая Сфера Констракшн», Наталья Муханова.

Аквапарк будет работать с 10 до 21 часа. Муханова уточнила, что для посетителей ничего не изменится: цены и правила посещения останутся прежними.

— Сотрудники все подготовлены, тренировка и дезинфекция проведены, прайс остается тем же. Мы ничего не меняем для удобства наших клиентов, — рассказала представитель компании. Она добавила, что все прежние сотрудники остались на работе.