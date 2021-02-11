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Новосибирский аквапарк назвал дату открытия — старые билеты не подойдут

«Аквамир» также сообщил, что, несмотря на смену арендатора, цены и правила посещения не изменятся

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У аквапарка появились новые соцсети&nbsp;

У аквапарка появились новые соцсети 

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Новосибирский аквапарк откроется 12 февраля

Новосибирский аквапарк «Аквамир» начнет работу завтра, 12 февраля. Об этом НГС сообщила представитель нового арендатора, компании ООО «Белая Сфера Констракшн», Наталья Муханова.

Аквапарк будет работать с 10 до 21 часа. Муханова уточнила, что для посетителей ничего не изменится: цены и правила посещения останутся прежними.

— Сотрудники все подготовлены, тренировка и дезинфекция проведены, прайс остается тем же. Мы ничего не меняем для удобства наших клиентов, — рассказала представитель компании. Она добавила, что все прежние сотрудники остались на работе.

Билеты, купленные при прошлом арендаторе, использовать не получится.

— По старым билетам: на сайте у предыдущего арендатора есть инструкция, куда обращаться за возвратом денег. У нас готовится новый сайт, новые соцсети уже есть. По предыдущему сайту сейчас конкурсным управляющим направлено заявление в Роскомнадзор о приостановлении действия сайта и соцсетей, — пояснила Наталья Муханова.

Новосибирский аквапарк не работал с 25 января. До этого «Аквамир» был признан банкротом, а его долги выставили на торги. С 25 января в здании проходила инвентаризация и подготовка к работе.

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