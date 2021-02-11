Новосибирский аквапарк назвал дату открытия — старые билеты не подойдут

Новосибирский аквапарк откроется 12 февраля
Новосибирский аквапарк «Аквамир» начнет работу завтра,
Аквапарк будет работать с 10 до 21 часа. Муханова уточнила, что для посетителей ничего не изменится: цены и правила посещения останутся прежними.
— Сотрудники все подготовлены, тренировка и дезинфекция проведены, прайс остается тем же. Мы ничего не меняем для удобства наших клиентов, — рассказала представитель компании. Она добавила, что все прежние сотрудники остались на работе.
Билеты, купленные при прошлом арендаторе, использовать не получится.
— По старым билетам: на сайте у предыдущего арендатора есть инструкция, куда обращаться за возвратом денег. У нас готовится новый сайт, новые соцсети уже есть. По предыдущему сайту сейчас конкурсным управляющим направлено заявление в Роскомнадзор о приостановлении действия сайта и соцсетей, — пояснила Наталья Муханова.
Новосибирский аквапарк не работал с