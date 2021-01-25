Что произошло утром в аквапарке? Версии обеих сторон конфликта

Конкурсный управляющий аквапарка в Новосибирске объяснил, почему туда приходила полиция
Утром 25 января сотрудники «Аквамира» сообщили о том, что в аквапарк пришли полицейские и «неизвестные мужчины спортивного вида». Персонал не пускали на работу, а затем аквапарк закрыли и для посетителей. Мы следили за развитием ситуации в режиме онлайн. Оказалось, что проблема связана со сменой арендатора аквапарка. Старые арендаторы помещения — ООО «Глобал» — столкнулись с конкурсным управляющим и новой компанией-арендатором — ООО «Белая сфера». Мы поговорили с представителями сторон и приводим их версии случившегося.
Что говорят конкурсный управляющий и «Белая сфера»?
Представитель конкурсного управляющего по банкротству «ВДТ Строй» (собственник и заказчик строительства аквапарка) Сергей Репников сообщил, что «Глобал» не освободил помещения для нового арендатора к сроку.
Как объяснил Сергей Репников, в сентябре прошлого года компанию «ВДТ Строй» признали банкротом, было открыто конкурсное производство.
До введения первой процедуры банкротства аквапарк передали в аренду компании ООО «Глобал». По информации Сергея Репникова, у «Глобал» «прослеживается тесная связь с группой компании "Кварсис"» и ее бенефициаром — Петром Овчинниковым. Пётр Овчинников также является учредителем «ВДТ Строй». Генподрядчиком на строительстве аквапарка был «Кварсис-строитель», который входит в ГК «Кварсис».
— В ходе проведения процедуры банкротства конкурсным управляющим было установлено, что аквапарк сдавался в аренду по заниженной стоимости. В этой связи был предпринят ряд мероприятий по расторжению и оспариванию договоров аренды с ООО «Глобал» и иными арендаторами, передаче объекта в управление компании ООО «Белая сфера Констракшн», кандидатуру которой утвердила Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (как залоговый кредитор) по более выгодным для конкурсной массы условиям, — сообщил Репников.
Репников уточнил, что аренды «Глобал» не хватало даже на оплату коммунальных услуг.
По словам Сергея Репникова, 11 декабря конкурсный управляющий уведомил «Глобал» о расторжении договора и о том, что компании нужно уведомить сотрудников и освобождать помещения, но они не сделали этого.
Репников также заявил, что конкурсный управляющий имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в течение 3 месяцев после вступления в должность.
— Что касается обжалования такого решения в суде, оно не возобновляет действие договора, — пояснил Сергей Репников.
Сейчас «ВДТ Строй» приостановила работу аквапарка на несколько дней, чтобы провести инвентаризацию. Как сообщила журналисту НГС представитель «Белой сферы», это займет не больше 3 дней. Сотрудников аквапарка переустроят в другое юрлицо с такой же зарплатой, цены на билеты также не изменятся.
Позиция «Глобал»
Директор ООО «Глобал» Илья Ходос настаивает на том, что расторгнуть договор в одностороннем порядке нельзя. Сейчас компания оспаривает это решение в Арбитражном суде.
— Расторжение договора возможно только по обоюдному согласию в установленном законом порядке. То, что конкурсный управляющий Дмитрий Воронин заявил отказ от договора — да, это так. Но данный отказ обжалован нами в установленном порядке в Арбитражном суде Новосибирской области. Первое судебное заседание по рассмотрению обоснованности отказа состоится завтра, 26 января. До того как заявить отказ, Воронин сам обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании нашего договора недействительным. В моем понимании, он определился со способом защиты своего права — обратился в суд, чтобы суд нас рассудил. Но почему-то не дождался решения суда, — объяснил Илья Ходос.
По словам Ильи Ходоса, коммунальные и эксплуатационные долги, о которых упоминал Репников, были накоплены во время пандемии. Из-за коронавируса аквапарк не работал несколько месяцев, соответственно, не приносил прибыли. Задолженности по арендным платежам у «Глобал» нет.
— Что касается размера арендной платы. Договор аренды с «Глобал» имеет два компонента: фиксированная часть — 5 миллионов — плюс проценты от реализации в случае превышения 30 миллионов рублей выручки в месяц. Если взять за основу какой-нибудь беспандемийный год, тот же 2019-й, то наши 5 миллионов плюс проценты в масштабах года составляют сумму большую, чем 7,5 миллиона ежемесячно, которые предположительно будет платить «Белая сфера», — рассказал директор «Глобал».
Илья Ходос также отрицает связь «Глобал» с «ВДТ Строй» и Овчинниковым. Сейчас компания прекратила работать в аквапарке и ждет решения суда. По словам Ходоса, они не получали уведомления от конкурсного управляющего о том, что им нужно освобождать помещения.
— Пусть Арбитражный суд нам скажет, кто прав, а кто неправ. Я бы не хотел навешивать ни на кого никаких ярлыков, мы действуем добросовестно, ни с кем не хотим ссориться и в драку идти не хотим. Мы в любом случае будем отстаивать свои интересы, обращаться в правоохранительные органы, в суды. Мы несем убытки. Мы лишены возможности пользоваться товарно-материальными ценностями, принадлежащими нашему юрлицу. Там остались документация, компьютеры, личные вещи сотрудников, — сообщил Илья Ходос.
Ранее компанию — собственника аквапарка «ВДТ Строй» — потребовала признать банкротом строительная компания «Развитие». Она утверждала, что за три года не получила от аквапарка деньги за свою работу. В августе иск о банкротстве получил учредитель компании Пётр Овчинников. Его подал гендиректор юридического агентства «Консильери» Алексей Морковский, сумма требований составила 570 тысяч рублей. В январе долги «ВДТ Строй» выставили на торги.