Что произошло утром в аквапарке? Версии обеих сторон конфликта

Что говорят конкурсный управляющий и «Белая сфера»?

Представитель конкурсного управляющего по банкротству «ВДТ Строй» (собственник и заказчик строительства аквапарка) Сергей Репников сообщил, что «Глобал» не освободил помещения для нового арендатора к сроку.



Как объяснил Сергей Репников, в сентябре прошлого года компанию «ВДТ Строй» признали банкротом, было открыто конкурсное производство.

До введения первой процедуры банкротства аквапарк передали в аренду компании ООО «Глобал». По информации Сергея Репникова, у «Глобал» «прослеживается тесная связь с группой компании "Кварсис"» и ее бенефициаром — Петром Овчинниковым. Пётр Овчинников также является учредителем «ВДТ Строй». Генподрядчиком на строительстве аквапарка был «Кварсис-строитель», который входит в ГК «Кварсис».



— В ходе проведения процедуры банкротства конкурсным управляющим было установлено, что аквапарк сдавался в аренду по заниженной стоимости. В этой связи был предпринят ряд мероприятий по расторжению и оспариванию договоров аренды с ООО «Глобал» и иными арендаторами, передаче объекта в управление компании ООО «Белая сфера Констракшн», кандидатуру которой утвердила Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (как залоговый кредитор) по более выгодным для конкурсной массы условиям, — сообщил Репников.