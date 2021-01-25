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Тема дняРано утром в аквапарк нагрянули полицейские

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В новосибирский аквапарк приехала полиция: персонал не пускают на работу

Ранее компанию — собственника аквапарка признали банкротом

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По словам сотрудников аквапарка, персонал не пускают на работу&nbsp;

По словам сотрудников аквапарка, персонал не пускают на работу 

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Полицейские пришли в аквапарк в Новосибирске

Утром 25 января в новосибирский аквапарк «Аквамир» пришли полицейские. Как сообщил один из сотрудников аквапарка, работников не пускают внутрь.

— Сегодня приезжаю на работу, здесь большая толпа народу, полиция, ребята спортивной внешности, не пускают персонал на работу. В общем, все признаки рейдерского захвата, — рассказал журналисту НГС сотрудник аквапарка.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

Обновлено. Мы ведем онлайн-репортаж о происходящем в аквапарке.

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Полицейские пришли в аквапарк рано утром&nbsp;

Полицейские пришли в аквапарк рано утром 

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Сейчас собственник аквапарка признан банкротом, а его долги выставили на торги&nbsp;

Сейчас собственник аквапарка признан банкротом, а его долги выставили на торги 

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Кроме полиции в аквапарк пришли неизвестные&nbsp;

Кроме полиции в аквапарк пришли неизвестные 

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Ранее компанию — собственника аквапарка «ВДТ Строй» потребовала признать банкротом строительная компания «Развитие». Она утверждала, что за три года не получила от аквапарка деньги за свою работу. В августе иск о банкротстве получил учредитель компании Пётр Овчинников. Его подал гендиректор юридического агентства «Консильери» Алексей Морковский, сумма требований составила 570 тысяч рублей. В январе долги «ВДТ Строй» выставили на торги.

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аквапаркбанкротствомвд
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