В новосибирский аквапарк приехала полиция: персонал не пускают на работу

Полицейские пришли в аквапарк в Новосибирске
Утром 25 января в новосибирский аквапарк «Аквамир» пришли полицейские. Как сообщил один из сотрудников аквапарка, работников не пускают внутрь.
— Сегодня приезжаю на работу, здесь большая толпа народу, полиция, ребята спортивной внешности, не пускают персонал на работу. В общем, все признаки рейдерского захвата, — рассказал журналисту НГС сотрудник аквапарка.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.
Обновлено. Мы ведем онлайн-репортаж о происходящем в аквапарке.
Ранее компанию — собственника аквапарка «ВДТ Строй» потребовала признать банкротом строительная компания «Развитие». Она утверждала, что за три года не получила от аквапарка деньги за свою работу. В августе иск о банкротстве получил учредитель компании Пётр Овчинников. Его подал гендиректор юридического агентства «Консильери» Алексей Морковский, сумма требований составила 570 тысяч рублей. В январе долги «ВДТ Строй» выставили на торги.