Новый арендатор аквапарка рассказал, когда откроется «Аквамир» и что будет с сотрудниками

Новосибирский аквапарк не будет работать от 1 до 3 дней
Новосибирский аквапарк не будет работать от 1 до 3 дней. Об этом сообщили в компании «Белая сфера», которая стала новым арендатором заведения.
— Все рабочие места будут сохранены, потому что люди уже знают эту работу, они квалифицированные. Сегодня мы работникам предоставили 1–3 дня выходных, чтобы произвести инвентаризацию оборудования, проверить, насколько всё соответствует нормам и стандартам. Если всё соответствует, то через пару дней мы принимаем всех на работу с новым юрлицом, и люди на тех же окладах начнут работать. Стоимость билетов не изменится, — рассказали в «Белой сфере».
Сегодня утром, 25 января, в аквапарк «Аквамир» на
Заместитель конкурсного управляющего по банкротству в свою очередь рассказал, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости. В связи с этим управляющий расторг договор аренды с «Глобал» и уведомил об этом фирму еще 11 декабря. К 25 января «Глобал» должны были уведомить об этом сотрудников и освободить помещения, но не сделали этого. Подробности ситуации можно почитать в нашей онлайн-трансляции.