Новый арендатор аквапарка рассказал, когда откроется «Аквамир» и что будет с сотрудниками

Новосибирский аквапарк не будет работать от 1 до 3 дней. Об этом сообщили в компании «Белая сфера», которая стала новым арендатором заведения.

— Все рабочие места будут сохранены, потому что люди уже знают эту работу, они квалифицированные. Сегодня мы работникам предоставили 1–3 дня выходных, чтобы произвести инвентаризацию оборудования, проверить, насколько всё соответствует нормам и стандартам. Если всё соответствует, то через пару дней мы принимаем всех на работу с новым юрлицом, и люди на тех же окладах начнут работать. Стоимость билетов не изменится, — рассказали в «Белой сфере».

