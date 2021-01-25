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Тема дняРано утром в аквапарк нагрянули полицейские

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Новый арендатор аквапарка рассказал, когда откроется «Аквамир» и что будет с сотрудниками

Приостановление работы связано со сменой арендатора и инвентаризацией

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Сейчас посетителей не пускают в аквапарк

Сейчас посетителей не пускают в аквапарк

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Новосибирский аквапарк не будет работать от 1 до 3 дней

Новосибирский аквапарк не будет работать от 1 до 3 дней. Об этом сообщили в компании «Белая сфера», которая стала новым арендатором заведения.

— Все рабочие места будут сохранены, потому что люди уже знают эту работу, они квалифицированные. Сегодня мы работникам предоставили 1–3 дня выходных, чтобы произвести инвентаризацию оборудования, проверить, насколько всё соответствует нормам и стандартам. Если всё соответствует, то через пару дней мы принимаем всех на работу с новым юрлицом, и люди на тех же окладах начнут работать. Стоимость билетов не изменится, — рассказали в «Белой сфере».

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Сегодня утром, 25 января, в аквапарк «Аквамир» на Яринской, 8 пришли полицейские и не пускали персонал на работу. До этого «Аквамир» был признан банкротом, а его долги выставили на торги. Сотрудники аквапарка заявили о рейдерском захвате.

Заместитель конкурсного управляющего по банкротству в свою очередь рассказал, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости. В связи с этим управляющий расторг договор аренды с «Глобал» и уведомил об этом фирму еще 11 декабря. К 25 января «Глобал» должны были уведомить об этом сотрудников и освободить помещения, но не сделали этого. Подробности ситуации можно почитать в нашей онлайн-трансляции.

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аквапаркбанкротстводолги
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