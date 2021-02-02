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Скоро ли откроется новосибирский аквапарк? Что об этом говорят представители «Аквамира»

Аквапарк не работает с 25 января

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Сейчас в аквапарке проверяют безопасность здания и техническое состояние помещений&nbsp;

Сейчас в аквапарке проверяют безопасность здания и техническое состояние помещений 

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Открытие новосибирского аквапарка «Аквамир» в ближайшем времени остаётся под вопросом

Сроки открытия аквапарка в Новосибирске остаются неизвестными. Об этом сообщил конкурсный управляющий процедурой банкротства «ВДТ Строй» (компания-собственник аквапарка) Дмитрий Воронин.

— Приостановление работы аквапарка необходимо для оценки безопасности здания аквапарка, технического состояния помещений, проверки инженерных систем и прочего оборудования, а также оценки функционирования систем контроля и безопасности посетителей. Срок приостановки зависит от технического состояния здания аквапарка, помещений в нем и оборудования. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу аквапарка, — сообщил журналисту НГС Воронин.

Аквапарк не работает с 25 января. Тогда в здание аквапарка пришли полицейские и не пускали персонал на работу. До этого «Аквамир» был признан банкротом, а его долги выставили на торги. Сотрудники аквапарка заявили о рейдерском захвате.

Заместитель конкурсного управляющего по банкротству в свою очередь рассказал, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости. В связи с этим управляющий расторг договор аренды с «Глобал» и уведомил об этом фирму еще 11 декабря. К 25 января «Глобал» должны были уведомить об этом сотрудников и освободить помещения, но не сделали этого. В «Глобал» же заявили, что не получали уведомления, и оспорили решение управляющего в Арбитражном суде. Подробности ситуации можно почитать в нашей онлайн-трансляции.

После этого представители нового арендатора ООО «Белая Сфера Констракшн» сообщили, что в аквапарке проведут инвентаризацию, которая продлится 1–3 дня. Но в итоге «Аквамир» не работает уже больше недели.

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банкротстводолги
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