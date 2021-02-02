Скоро ли откроется новосибирский аквапарк? Что об этом говорят представители «Аквамира»

Аквапарк не работает с 25 января. Тогда в здание аквапарка пришли полицейские и не пускали персонал на работу. До этого «Аквамир» был признан банкротом, а его долги выставили на торги. Сотрудники аквапарка заявили о рейдерском захвате.

Заместитель конкурсного управляющего по банкротству в свою очередь рассказал, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости. В связи с этим управляющий расторг договор аренды с «Глобал» и уведомил об этом фирму еще 11 декабря. К 25 января «Глобал» должны были уведомить об этом сотрудников и освободить помещения, но не сделали этого. В «Глобал» же заявили, что не получали уведомления, и оспорили решение управляющего в Арбитражном суде. Подробности ситуации можно почитать в нашей онлайн-трансляции.

