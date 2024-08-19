«С этими людьми нас связывал спорт»: бизнесмены засветились на одном фото с ОПГ «Сыровские» — изучаем личностей в кадре

Фото сделано на каком-то праздничном мероприятии Источник: Читатель НГС











В распоряжении редакции НГС оказался редкий снимок, окунающий прямиком в 90-е. На фото запечатлен новосибирский предприниматель Евгений Богорад в окружении, как кажется, друзей. Интересный момент — как минимум двоих мужчин на фото источник НГС относит к некогда влиятельной новосибирской ОПГ «Сыровские». Криминальный корреспондент Павел Тиунов выяснил, кто сопровождает скандально известного бизнесмена, который сегодня находится в следственном изоляторе по делу о крупном мошенничестве.

Евгений Богорад

В 90-е годы произошло становление Евгения Богорада, как крупного предпринимателя Источник: Читатель НГС











Евгения Богорада задержали 21 июня 2024 года. Сегодня его обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с деньгами бывшего гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова. По версии следствия, Богорад занял у него 300 тысяч долларов на решение вопроса с правоохранительными органами. Как заявил источник НГС, знакомый с ситуацией, деньги предназначались для минимизации последствий уголовного преследования себя и родственников. Богорад якобы деньги не отдал, а Верясов, судя по всему, обратился к силовикам с заявлением.

О каком именно уголовном преследовании Богорада идет речь, источник не сообщил. Не исключено, что дело касается событий 2019 года, когда предпринимателю назначили 5 с половиной лет условного срока по делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) с госбюджетом «Федерального компьютерного центра фондовых и товарных информационных технологий» на сумму более 236 млн рублей. Уголовное дело возбуждили ещё в 2009 году, затем почти 8 лет Евгений Богорад скрывался в Израиле и США, а в 2017 году вернулся на родину с повинной. Лишения свободы тогда ему удалось избежать.

Сегодня Евгений Богорад находится в следственном изоляторе. 8 августа Центральный суд продлил срок его содержания под стражей до 13 ноября. На время расследования суд также арестовал его имущество на сумму более 80 млн рублей.

Евгений Нестеров

Евгений Нестеров отличался безрассудной храбростью и дерзким нравом Источник: Читатель НГС











Евгений Нестеров — боксёр, десантник, который после демобилизации начал заниматься криминальным промыслом, сообщил источник НГС, знакомый ситуацией. Изначально он якобы причислял себя к ОПГ «Труновские», затем вместе с соратниками перешёл под покровительство авторитетного в то время новосибирца Игоря Серова по прозвищу «Сыр». Молодые спортсмены именовали себя не иначе как «сыровские».

Нестеров получил прозвище «Нестерёнок», отчасти потому, что в Новосибирске в то время уже был «Нестер» — лидер «Первомайских» Александр Нестеренко. Нестерёнок вместе со своей бригадой активно промышляли дорожными разбоями: останавливали на трассах дальнобойщиков, избивали, забирали деньги и товар. Нестеров был дважды судим. Считается, что во время последней отсидки он близко сошёлся с представителями «первомайских» и по выходу на свободу начал активно с ними сотрудничать. По словам собеседника НГС, Нестерёнок активно переключился на крышевание коммерсантов, одни из которых, по некоторым данным, был Евгений Богорад.

Евгения Нестерова застрелили в августе 1997 года в подъезде дома на улице Ипподромской. Убийц не нашли до сих пор.

Андрей Лопыцко

Андрей Лопыцко — один из активных членов «сыровской» группировки Источник: Читатель НГС











Подробной информации об Андрее Лопыцко собрать не удалось. Известно только, что он был соратником Евгения Нестерова и тоже скончался в 90-е.

Александр Кутуков

Александр Кутуков имеет звание мастера спорта по боксу Источник: Читатель НГС











Александр Кутуков — единственный из людей, что запечатлены на фото, кто выжил и сегодня находится на свободе. Кутуков — предприниматель, занимается строительством. По данным сервиса «Контур.Фокус», ему принадлежат две компании — ООО СЗ «Комфорт» и ООО «Стройдом». До недавнего времени ему также принадлежала компания «ПромТех», которая возводила долгострой ЖК «Грибоедов». Реализация проекта затянулась настолько, что дольщики были вынуждены жаловаться Генпрокурору РФ Игорю Краснову на недобросовестного застройщика. Жилую высотку сдали в эксплуатацию в 2021 году.

Александр Кутуков сегодня — успешный бизнесмен Источник: Instagram* / @kutukov54 (деятельность соцсети запрещена в РФ)











Александр Кутуков, который, по словам источника НГС в 90-е носил прозвище Кутя, в разговоре с корреспондентом редакции согласился, что на фото изображён именно он.



— Прекрасная фотография. С этими людьми нас связывал спорт. Мы вместе занимались боксом на профессиональном уровне. Информация о том, что это какое-то ОПГ — надута. Сделали из мухи слона, — отметил Александр Кутуков.

— Вы помните где была сделана фотография? — спросил корреспондент.

— Уже не помню. То ли день рождения был Жени Нестерова... Какое-то событие было точно, поздравляли.., — последовал ответ.

В распоряжении редакции оказалась газетная вырезка середины 90-х годов со статьёй под названием «Стервятники на дорогах». Материал написан известным в свое время новосибирским криминальным журналистом Виктором Антроповым. Автор рассказывает о задержании нескольких преступных групп, которые занимались дорожными разбоями. В материале сделан акцент на одну из новосибирских группировок, которая состояла из «профессиональных боксеров спорт-клуба «Север-Спорт», базировавшегося в СК «Электрон».

Нестеров сотоварищи был задержан в рамках операции «Трасса», которую проводили сотрудники уголовного розыска Источник: Читатель НГС











— Этот клуб известен не столько своими спортивными достижениями, сколько успехами в рэкете. В этот раз за незаконное ношение оружия арестован Е. Нестеров, поставлен на учет молодой мастер спорта А. Кутуков. Что касается А. Лопыцко, то в момент пребывания в преступной группе он должен был отбывать наказание в спецкомендатуре №11, — говорится в статье.



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В начале лета редакция НГС разбирала фото активных членов ОПГ «Трунова», которые запечатлены на общем фото, сделанном в одном из новосибирских казино. Корреспондент Павел Тиунов выяснил, кто засветился на снимке и что с ними стало.