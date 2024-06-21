Силовики задержали известного предпринимателя Евгения Богорада — его уже судили по делу о крупном мошенничестве

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании Евгению Богораду меры пресечения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Силовики задержали известного новосибирского предпринимателя Евгения Богорада. Его подозревают в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

— Дело строится вокруг крупной суммы денег, которую Богорад якобы взял под обязательство отдать и в итоге не отдал, — отметил собеседник.

Известно, что уголовным делом занимаются следователи МВД. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании Евгению Богораду меры пресечения на время расследования. Редакция НГС выясняет подробности.

Евгению Богораду 56 лет. Он известен как предприниматель и бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-центр»), которое занималось управлением федеральной недвижимостью.

В 2009 году Богорад стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, сотрудники «ФТ-центра» похищали деньги предприятия, подписывая фиктивные договоры с подконтрольными организациями, которые должны были оказывать филиалу юридические услуги, охранять объекты и помогать ставить объекты недвижимости на баланс предприятия. Но на самом деле, по версии обвинения, заключать эти договоры было нецелесообразно, так как работа была либо уже сделана, либо входила в обязанности сотрудников филиала. Кроме того, часть зданий, на охрану которых были заключены договоры, оказалась заброшенными и непригодными для использования. Ущерб государству оценили в 236 миллионов рублей.



Обвиняемыми по громкому делу проходили 10 человек. Трём из них, в том числе бывшему руководителю сибирского филиала «ФТ-центра» Евгению Богораду, удалось скрыться. К розыску подключился Интерпол. На протяжении восьми лет Богорад скрывался на территории США и Израиля. В 2017 году он вернулся в Новосибирск и добровольно сдался правоохранительным органам.

