Три дома и участка: суд в Новосибирске арестовал имущество известного бизнесмена на 80 миллионов рублей

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве Источник: Суды общей юрисдикции Новосибирской области / vk.com











Центральный районный суд продлил до 13 ноября срок ареста имущества известного предпринимателя Евгения Богорада в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока ареста имущества по уголовному делу на общую сумму 80 миллионов рублей. С ним нельзя проводить какие-либо сделки. Суд наложил арест в рамках возбужденного против Евгения Богорада уголовного дела о крупном мошенничестве.



— Арест на три земельных участка и три дома на общую сумму 80 083 102 рубля 60 копеек был наложен тем же судом 12 июля 2024 года, — говорится в сообщении группы.



9 августа суд продлил арест на имущество.

По информации источника НГС, Евгению Богораду вменяется то, что он взял у бывшего генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова 300 тысяч долларов, не собираясь возвращать долг. По словам собеседника редакции, эти деньги предназначались для решения вопроса о минимизации последствий уголовного преследования Богорада и его родственников. О каком именно преследовании идет речь — источник не объяснил.

Ранее, в 2019 году, Евгений Богорад был осужден за хищение более 250 миллионов рублей. Тогда он получил 5,5 лет условно со штрафом в 550 тысяч рублей. Дело в том, что после возбуждения дела в 2009 году Богорад на протяжении почти 8 лет скрывался в Соединенных штатах и Израиле, а в 2017 году вернулся в Новосибирск и добровольно сдался властям.



Ранее НГС писал, что экс-замначальника новосибирской полиции начали судить за крупное мошенничество.

