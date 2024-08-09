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Криминал Три дома и участка: суд в Новосибирске арестовал имущество известного бизнесмена на 80 миллионов рублей

Три дома и участка: суд в Новосибирске арестовал имущество известного бизнесмена на 80 миллионов рублей

Арест продлили до середины ноября

6 937
20 комментариев
Бизнесмена обвиняют в мошенничестве

Центральный районный суд продлил до 13 ноября срок ареста имущества известного предпринимателя Евгения Богорада в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока ареста имущества по уголовному делу на общую сумму 80 миллионов рублей. С ним нельзя проводить какие-либо сделки. Суд наложил арест в рамках возбужденного против Евгения Богорада уголовного дела о крупном мошенничестве.

— Арест на три земельных участка и три дома на общую сумму 80 083 102 рубля 60 копеек был наложен тем же судом 12 июля 2024 года, — говорится в сообщении группы.

9 августа суд продлил арест на имущество.

По информации источника НГС, Евгению Богораду вменяется то, что он взял у бывшего генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова 300 тысяч долларов, не собираясь возвращать долг. По словам собеседника редакции, эти деньги предназначались для решения вопроса о минимизации последствий уголовного преследования Богорада и его родственников. О каком именно преследовании идет речь — источник не объяснил.

Ранее, в 2019 году, Евгений Богорад был осужден за хищение более 250 миллионов рублей. Тогда он получил 5,5 лет условно со штрафом в 550 тысяч рублей. Дело в том, что после возбуждения дела в 2009 году Богорад на протяжении почти 8 лет скрывался в Соединенных штатах и Израиле, а в 2017 году вернулся в Новосибирск и добровольно сдался властям.

Ранее НГС писал, что экс-замначальника новосибирской полиции начали судить за крупное мошенничество.

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Новосибирск Мошенничество Коррупция Имущество Суд
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Комментарии
20
Татьяна 53
9 августа 2024, 19:31
предприимчивый предприниматель, брал много, наказание ничтожно
Гость
9 августа 2024, 16:38
… хищение на 250 млн, штраф на 550 тыс., жил и тратил заработанное честным трудом в Америке и Израиле. Гениально!
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