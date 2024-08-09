Экс-замначальника новосибирской полиции начали судить за крупное мошенничество

Захаров был задержан в декабре прошлого года Источник: Павел Тиунов, NGS.RU











В Центральном суде Новосибирска начался процесс по делу бывшего замначальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества (ч.3,4 ст.159 УК РФ).



По версии следствия, Александр Захаров, будучи замначальника Новосибирской полиции, получал деньги от владельцев сети подпольных игорных заведений, которой руководил замдиректора новосибирского филиала ТГУ Сергей Салишев. Силовики отмечают что в течение последних несколько лет Захаров получил от теневых предпринимателей более 1,7 миллиона рублей за «крышевание» бизнеса со своей стороны. На самом деле, говорится в материалах дела, у замначальника полиции не было возможности влиять на ситуацию и он обманул бизнесменов. Подсудимый признал вину частично.



Александра Захарова арестовали 7 декабря 2023 года. Тогда высокопоставленному силовику предъявили обвинение в получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Следователи полагали, что замначальника полиции получал деньги от владельцев подпольных игорных клубов, а взамен предупреждал их о возможных проверках.



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