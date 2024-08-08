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Задержан подозреваемый в стрельбе у кафе

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Криминал Беспредельщик в Тогучине Третьего участника стрельбы возле кафе в Тогучине отправили в СИЗО — его поймали после смертельного ДТП

Третьего участника стрельбы возле кафе в Тогучине отправили в СИЗО — его поймали после смертельного ДТП

Под арестом мужчина пробудет до 4 октября 2024 года

1 731
9 комментариев
Заседание прошло сегодня, 8 августа

В Тогучине отправили в СИЗО третьего подозреваемого по делу о хулиганстве с применением оружия. Назар Гаршин оказался участником стрельбы в кафе «Жасмин», которое произошло в начале июня. Хулиганов стали задерживать и отправлять под арест после того, как один из них сбил на Lexus двоих детей.

Назару Гаршину меру пресечения избрали в четверг, 8 августа, в Тогучинском районном суде. По данным следствия, он вместе с Эльгюном Амировым и Денисом Недосекиным подозреваются в хулиганств с применением насилия и оружия.

Как рассказали в пресс-службе Управления судами общей юрисдикции Новосибирской области, ночью 2 июня Гаршин, Амиров, Недосекин и неустановленные лица были у кафе «Жасмин» на Островского, 2Б. Там мужчины спровоцировали конфликт с другой компанией посетителей и начали стрелять. Как сообщили источники НГС, подозреваемые стреляли из пневматического оружия. Потерпевшие получили травмы и были доставлены в больницу.

Назара Гаршина заключили под стражу до 4 октября 2024 год. Постановление не вступило в законную силу.

В Тогучине 21 июля произошло ДТП. Водитель автомобиля Lexus Эльгюн Амиров сбил двух несовершеннолетних, которые ехали на мопеде. В результате аварии подростки получили серьезные травмы. Знакомая Амирова пыталась выдать себя за виновника аварии, но ее никто не воспринял всерьез. Несмотря на задержание, суд в итоге отпустил Амирова.

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Суд Тогучин Хулиганство СИЗО
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Комментарии
12
Гость
8 августа 2024, 14:52
Колхозники деревенские. В тогучине еще кафе есть? Жесть , там же поля с коровами и сараи на улицах и маргиналы ходят
Гость
8 августа 2024, 14:37
Назар, чей сынок то? Закредитованного 💩💩💩💩бизнесмена небось...🤣🤣🤣🤣
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