Третьего участника стрельбы возле кафе в Тогучине отправили в СИЗО — его поймали после смертельного ДТП

Заседание прошло сегодня, 8 августа Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











В Тогучине отправили в СИЗО третьего подозреваемого по делу о хулиганстве с применением оружия. Назар Гаршин оказался участником стрельбы в кафе «Жасмин», которое произошло в начале июня. Хулиганов стали задерживать и отправлять под арест после того, как один из них сбил на Lexus двоих детей.

Назару Гаршину меру пресечения избрали в четверг, 8 августа, в Тогучинском районном суде. По данным следствия, он вместе с Эльгюном Амировым и Денисом Недосекиным подозреваются в хулиганств с применением насилия и оружия.

Как рассказали в пресс-службе Управления судами общей юрисдикции Новосибирской области, ночью 2 июня Гаршин, Амиров, Недосекин и неустановленные лица были у кафе «Жасмин» на Островского, 2Б. Там мужчины спровоцировали конфликт с другой компанией посетителей и начали стрелять. Как сообщили источники НГС, подозреваемые стреляли из пневматического оружия. Потерпевшие получили травмы и были доставлены в больницу.

Назара Гаршина заключили под стражу до 4 октября 2024 год. Постановление не вступило в законную силу.

В Тогучине 21 июля произошло ДТП. Водитель автомобиля Lexus Эльгюн Амиров сбил двух несовершеннолетних, которые ехали на мопеде. В результате аварии подростки получили серьезные травмы. Знакомая Амирова пыталась выдать себя за виновника аварии, но ее никто не воспринял всерьез. Несмотря на задержание, суд в итоге отпустил Амирова.