Мигрант на «Лексусе» сбил двоих подростков в Тогучине и сказал, что за рулем сидела его знакомая, — его задержали

Источник: Infopro54











Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел областного управления СК задержали мигранта, который, по данным правоохранителей, сбил двоих подростков в Тогучине.

Авария произошла 21 июля 2024 года. Обвиняемый на «Лексусе», по данным следствия, нарушил ПДД и врезался в мопед, на котором ехали двое подростков. 15-летний мальчик, бывший за рулем и его 16-летний пассажир получили серьезные травмы, оба оказались в больнице. Однако нести за это ответственность водитель дорогой иномарки не захотел. Сначала он попытался покинуть место аварии.

— Саму аварию я не видела, подошла, когда мужики уже начали водителя хватать за руки, — рассказала НГС местная жительница Светлана (имя изменено по просьбе очевидца). — Спросила, что случилось, знакомая сказала мне, что он пьяный, сбил двух парней на мотоцикле и хотел сбежать, но наши ребята ему не дали это сделать. Началась драка, все кричали, мат стоял.

Когда просто уехать не удалось, водитель попытался решить проблему иным образом. Издание Infopro54 опубликовало снятое на месте происшествия видео: пока люди пытаются помочь пострадавшим мальчикам и не дать предполагаемому виновнику аварии сбежать с места происшествия, к машине незаметно подходит женщина и садится на место водителя. Водитель Lexus с благодарностью принял помощь дамы.

— Изначально фигурант по делу утверждал, что автомобилем управляла его знакомая. Впоследствии женщина стала это отрицать и призналась, что оговорила себя. Обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение и в ближайшее время следователь СК выйдет с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения, — прокомментировали уголовное дело в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Таким образом сомнений в том, что мужчина был трезв, у следователей нет. Иначе уголовное дело было бы возбуждено по другой статье. Расследование уже взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

По информации источника НГС, сидевшего за рулем мужчину зовут Эльгюн Амиров, он гражданин Азербайджана. Жители Тогучина, по данным журналистов Infopro54, знают его как Эдика — сына владельца шашлычной в центре Тогучина. Эльгюну Амирову 37 лет, по данным сервиса Rusprofile, он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимался техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, но в 2017 году ликвидировал предприятие.