НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

ю-з.

 746мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,33
EUR 93,29
Мошенники из JPB
Снизились цены на новые авто
Завод гудит по ночам
Новосибирск ведет соцсети
Продал дом и купил яхту
Где учатся отличники
Кто сидел за рулём BMW
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Криминал Мигрант на «Лексусе» сбил двоих подростков в Тогучине и сказал, что за рулем сидела его знакомая, — его задержали

Мигрант на «Лексусе» сбил двоих подростков в Тогучине и сказал, что за рулем сидела его знакомая, — его задержали

Уголовное дело о ДТП расследует СК

4 080
52 комментария

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел областного управления СК задержали мигранта, который, по данным правоохранителей, сбил двоих подростков в Тогучине.

Авария произошла 21 июля 2024 года. Обвиняемый на «Лексусе», по данным следствия, нарушил ПДД и врезался в мопед, на котором ехали двое подростков. 15-летний мальчик, бывший за рулем и его 16-летний пассажир получили серьезные травмы, оба оказались в больнице. Однако нести за это ответственность водитель дорогой иномарки не захотел. Сначала он попытался покинуть место аварии.

— Саму аварию я не видела, подошла, когда мужики уже начали водителя хватать за руки, — рассказала НГС местная жительница Светлана (имя изменено по просьбе очевидца). — Спросила, что случилось, знакомая сказала мне, что он пьяный, сбил двух парней на мотоцикле и хотел сбежать, но наши ребята ему не дали это сделать. Началась драка, все кричали, мат стоял.

Когда просто уехать не удалось, водитель попытался решить проблему иным образом. Издание Infopro54 опубликовало снятое на месте происшествия видео: пока люди пытаются помочь пострадавшим мальчикам и не дать предполагаемому виновнику аварии сбежать с места происшествия, к машине незаметно подходит женщина и садится на место водителя. Водитель Lexus с благодарностью принял помощь дамы.

— Изначально фигурант по делу утверждал, что автомобилем управляла его знакомая. Впоследствии женщина стала это отрицать и призналась, что оговорила себя. Обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение и в ближайшее время следователь СК выйдет с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения, — прокомментировали уголовное дело в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Таким образом сомнений в том, что мужчина был трезв, у следователей нет. Иначе уголовное дело было бы возбуждено по другой статье. Расследование уже взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

По информации источника НГС, сидевшего за рулем мужчину зовут Эльгюн Амиров, он гражданин Азербайджана. Жители Тогучина, по данным журналистов Infopro54, знают его как Эдика — сына владельца шашлычной в центре Тогучина. Эльгюну Амирову 37 лет, по данным сервиса Rusprofile, он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимался техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, но в 2017 году ликвидировал предприятие.

Ранее НГС писал о загадочном ДТП на Красном проспекте. Кто сидел за рулем дорогой иномарки, которая протаранила 7 машин и загорелась, тоже удалось не сразу. Но и потом у очевидцев остались сомнения, настоящий ли виновник аварии попал под следствие.

ПО ТЕМЕ
ДТП Подросток пострадал Следственный комитет НСО
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
52
Поддерживаю
31 июля 2024, 14:32
Если ДТП с пострадавшими, то почему водителя не освидетельствовали на опьянение, не зря же свидетели это указывали?
14314447
31 июля 2024, 14:06
Мигранты как тараканы
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Sergey154,37

Сергей,25

Виктор,30

Елена,43

Иван,34

Елена,46

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление