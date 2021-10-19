В Новосибирске после проверки прокуратуры ввели в эксплуатацию долгострой на Коммунстроевской

Сегодня, 19 октября, в Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой по ул. Коммунстроевская, 167 (ЖК «Грибоедов»). 146 дольщиков получили свое жилье. Об этом сообщила областная прокуратура.



В ведомстве пояснили, что в мае текущего года Новосибирск посетил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Представитель участников долевого строительства многоквартирного дома по улице Коммунстроевская, 167 обратился к нему с жалобой на недобросовестного застройщика — ООО «ПромТех».

Директором компании ООО «ПромТех» является Александр Кутуков. По данным «Контур.Фокус», компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, а также строительством жилых и нежилых зданий. Выручка компании ООО «ПромТех» за 2020 год составила 20 миллионов рублей, однако чистый убыток за этот же период достиг 2,5 миллиона рублей.