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В Новосибирске после проверки прокуратуры ввели в эксплуатацию долгострой на Коммунстроевской

146 дольщиков получили свое жилье

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Прокуратура хочет привлечь застройщика к ответственности

Прокуратура хочет привлечь застройщика к ответственности

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Сегодня, 19 октября, в Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой по ул. Коммунстроевская, 167 (ЖК «Грибоедов»). 146 дольщиков получили свое жилье. Об этом сообщила областная прокуратура.

В ведомстве пояснили, что в мае текущего года Новосибирск посетил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Представитель участников долевого строительства многоквартирного дома по улице Коммунстроевская, 167 обратился к нему с жалобой на недобросовестного застройщика — ООО «ПромТех».

Директором компании ООО «ПромТех» является Александр Кутуков. По данным «Контур.Фокус», компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, а также строительством жилых и нежилых зданий. Выручка компании ООО «ПромТех» за 2020 год составила 20 миллионов рублей, однако чистый убыток за этот же период достиг 2,5 миллиона рублей.

— Было установлено, что с 2020 года завершение строительства объекта осложнялось невозможностью технологического присоединения к сетям отопления по причине отказа одной из коммерческих организаций в допуске на территорию (для технологического присоединения). Кроме того, прокуратура установила факты невыполнения застройщиком некоторых работ в соответствии с проектной документацией, — пояснили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры проблемный объект подвели под технологическое обслуживание.

— Прокурор Октябрьского района г. Новосибирска внес представления руководителю организации-застройщика, а также инициировал привлечение его к ответственности по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Новосибирская компания «Прогресс. Специализированный застройщик» выступила с инициативой вложить средства в долгострой на улице Бориса Богаткова, 201/3 — взамен компания может получить большой участок земли под застройку.

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долгостройпрокуратураЖК Грибоедов
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