«По делу о мошенничестве»: суд отправил под домашний арест бизнесмена Эдуарда Тарана

О задержании предпринимателя стало известно 11 октября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Москве арестовали известного новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана. Об избрании меры пресечения гендиректору «РАТМ-Холдинга» сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора «Ратм-Холдинга» Тарана по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах, — сказано в телеграм-канале агентства.

Отметим, ранее сообщалось, что заседание по делу пройдет в закрытом порядке.

О задержании предпринимателя стало известно 11 октября — источник НГС связывает произошедшее с ситуацией вокруг аквапарка «Аквамир» и арестом экс-зампрокурора Новосибирской области, а ныне замгендиректора Агентства страхования вкладов Александра Попелюха.

РБК заявляет, что претензии к Попелюху возникли на основе банкротства «ВДТ-Строй», причиной которого стала задолженность перед Межтопэнергобанком. Банку отошел построенный фирмой аквапарк «Аквамир» — он был оформлен в качестве залога.

Межтопэнергобанк с 2017 года находился в конкурсном управлении АСВ, и управление аквапарком перешло в ведение агентства. АСВ перепоручило дела «Аквамира» организации, которая, по версии следствия, начала сдавать площади аквапарка в аренду по заниженной стоимости.

Силовики считают, что реальные доходы от работы аквапарка скрывались. Предварительно, ущерб достигает около 200 миллионов рублей.