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Управляющую новосибирским аквапарком арестовали в Москве по делу Тарана

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Криминал Дело Тарана «По делу о мошенничестве»: суд отправил под домашний арест бизнесмена Эдуарда Тарана

«По делу о мошенничестве»: суд отправил под домашний арест бизнесмена Эдуарда Тарана

Дело рассматривал суд в Москве

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7 комментариев

О задержании предпринимателя стало известно 11 октября

В Москве арестовали известного новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана. Об избрании меры пресечения гендиректору «РАТМ-Холдинга» сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора «Ратм-Холдинга» Тарана по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах, — сказано в телеграм-канале агентства.

Отметим, ранее сообщалось, что заседание по делу пройдет в закрытом порядке.

О задержании предпринимателя стало известно 11 октября — источник НГС связывает произошедшее с ситуацией вокруг аквапарка «Аквамир» и арестом экс-зампрокурора Новосибирской области, а ныне замгендиректора Агентства страхования вкладов Александра Попелюха.

РБК заявляет, что претензии к Попелюху возникли на основе банкротства «ВДТ-Строй», причиной которого стала задолженность перед Межтопэнергобанком. Банку отошел построенный фирмой аквапарк «Аквамир» — он был оформлен в качестве залога.

Межтопэнергобанк с 2017 года находился в конкурсном управлении АСВ, и управление аквапарком перешло в ведение агентства. АСВ перепоручило дела «Аквамира» организации, которая, по версии следствия, начала сдавать площади аквапарка в аренду по заниженной стоимости.

Силовики считают, что реальные доходы от работы аквапарка скрывались. Предварительно, ущерб достигает около 200 миллионов рублей.

Всё, что известно о ситуации, мы собрали в одном сюжете.

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Комментарии
7
Zemb
17 минут
больше новостей нет.... всей своей кодлой новости с телеги копипастят.
Grape Reflection 🍇
1 час
Без крыши что-ли работал?
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