«Это была показательная порка»: адвокат арестованного экс-главы дептранса Васильева — о его невиновности

Константин Васильев находится в СИЗО с 21 марта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский областной суд 27 мая оставил в силе решение об аресте бывшего главы департамента транспорта мэрии города Константина Васильева — его обвиняют в превышении должностных полномочий. В разговоре с корреспондентом НГС адвокат обвиняемого Евгений Добрынин заявил, что вины его подзащитного в преступлении нет. Публикуем мнение юриста, вспоминаем историю уголовного дела экс-чиновника и всех задержанных после него коллег.



«Нет состава преступления»

Адвокат Константина Васильева рассказал НГС, что не видит состава преступления в действиях своего подзащитного.

— Единственное, что точно можно сказать, — в настоящее время нельзя говорить о причинении действиями Васильева ущерба бюджету города Новосибирска. Дело в том, что соглашение, по которому были перечислены эти денежные средства в качестве субсидии, до сих пор продолжает действовать. «Метро МиР» должен вернуть сумму субсидии до июня, — объяснил НГС Евгений Добрынин.

Речь идёт о 48 миллионах рублей, которые МП «Метро МиР» получило на разработку проектно-сметной документации на строительство дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский». По версии следствия, Васильев согласовал отчёт муниципального предприятия, который содержал ложные сведения о выполнении работ. Евгений Добрынин утверждает, что следствию было известно, что соглашение продолжает действовать. По мнению юриста, уголовное преследование — показательное.

— Это было известно на момент возбуждения дела. А дело было возбуждено потому, что к нам приехал высокий гость из Генеральной прокуратуры (имеется ввиду визит теперь уже бывшего Замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина, во время которого начались аресты крупных чиновников, — Прим. ред.). Только так это можно трактовать — была устроена показательная порка, — считает Добрынин.

Адвокат уточнил, что работы, указанные в соглашении, выполнялись.

— У муниципального предприятия ещё не истёк срок возврата денежных средств в бюджет. Деньги были перечислены в муниципальное предприятие, а не в фирму-однодневку. При этом это было соглашение не на выполнение работ: деньги выделялись в целях финансового обеспечения затрат на разработку проектно-сметной документации. Фактически это можно сравнить с авансированием. При этом работы «Метро МиР» проводились. Да, до сих пор результата нет, но они проводились — этого никто не отрицает, — добавил собеседник.

Добрынин считает, что в действиях его подзащитного нет состава преступления.

— Ни у кого не возникает сомнений в том, что он подписывал документы. Другой вопрос, образуют ли его действия состав преступления — на мой взгляд, нет. У следствия и прокуратуры своё мнение, — заключил адвокат.

Константина Васильева задержали в марте 2024 года, он занимал пост с 1 октября 2021 года, сменив Романа Дронова. Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., по специальности «командная тактическая авиация» и получил квалификацию летчика-инженера. В 2003 году он учился в СибАГСе. Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работал в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.

Репутационные риски

В защиту Константина Васильева также высказался депутат горсовета Георгий Андреев. Политик еще в начале весны обратился в Генпрокуратуру после жесткого задержания экс-главы дептранса — он просил дать оценку работе силовиков. Позиция депутата на сегодняшний день не изменилась.

— Я считаю, что к делу Константина Александровича Васильева необходимо привлечь максимальное общественное внимание, потому что это пример того, как состоявшийся в коммерческих бизнес-структурах человек приходит на службу к своему городу. И лично для меня нужны очень веские основания для того, чтобы поверить в те обвинения, которые были предъявлены Константину Александровичу, — заявил Андреев в разговоре с корреспондентом НГС.

Депутат считает несправедливой меру пресечения Васильева в виде заключения под стражу. По мнению Андреева, преследование экс-главы дептранса приведёт к негативным последствиям для имиджа муниципальной службы.

— Я думаю, что многие перспективные специалисты уровня топ-менеджеров закрыли для себя вариант пойти работать в муниципалитет именно из-за того, что сейчас происходит с Васильевым. Я не планирую комментировать сам ход дела, тут у меня ни компетенции, ни морального права такого нет. Однако я надеюсь, что эта ситуация закончится скорейшим образом, — заключил собеседник НГС.

Георгий Андреев планирует вновь обратиться в Генеральную прокуратуру.

Что было с другими начальниками дептранса

14 мая, в Новосибирске задержали руководителя департамента транспорта Олесю Богомазову, которая заняла пост после Васильева. Ее обвиняют в получении крупной взятки при заключении договора по установке и обслуживанию светофоров. В прокуратуре сообщили, что за заключение договора с подрядчиком чиновница получила взятку 230 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2017–2018 году между департаментом транспорта и частными подрядчиками заключены контракты на общую сумму 50 миллионов рублей.

Параллельно с Анакиным суд поместил под домашний арест бывшего начальника областного «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения» Дмитрия Мальцева. Его обвиняют в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на обслуживание новосибирских светофоров (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В тот же день появилась информация о задержании ещё одного бывшего главы дептранса — Романа Дронова. Позже в прокуратуре уточнили, что экс-чиновника допрашивали, но решение о его задержании в итоге не принималось. По данным источника НГС, Дронов проходит свидетелем по «светофорному делу».

Сегодня на должность главы дептранса назначили Владимира Кондаурова — он занимал должность начальника управления пассажирских перевозок.



О том, кто и каким образом замешан в «светофорном деле», подробно писал криминальный корреспондент НГС.