С участников светофорной аферы в Новосибирске взыскивают 50 миллионов рублей

Прокурор Новосибирской области заявил гражданский иск о взыскании 50 миллионов рублей с фигурантов «светофорного дела» в пользу мэрии Новосибирска. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

— В 2017 — 2018 годах между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофорных объектов на улицах города, и частными организациями-подрядчиками заключены контракты на общую сумму 50 миллионов рублей. Последние должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением в Новосибирске. После заключения контрактов денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств, — уточнили фабулу уголовного дела в прокуратуре.

