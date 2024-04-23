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Дороги и транспорт С участников светофорной аферы в Новосибирске взыскивают 50 миллионов рублей

С участников светофорной аферы в Новосибирске взыскивают 50 миллионов рублей

Прокуратура заявила гражданский иск

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Подрядчики должны были обслуживать светофоры

Прокурор Новосибирской области заявил гражданский иск о взыскании 50 миллионов рублей с фигурантов «светофорного дела» в пользу мэрии Новосибирска. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

— В 2017 — 2018 годах между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофорных объектов на улицах города, и частными организациями-подрядчиками заключены контракты на общую сумму 50 миллионов рублей. Последние должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением в Новосибирске. После заключения контрактов денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств, — уточнили фабулу уголовного дела в прокуратуре.

Неделей ранее по этому делу арестовали бывшего начальника областного «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения» Дмитрия Мальцева. Параллельно с ним силовики задержали экс-руководителя МКУ «Горсвет» Константина Анакина. Его отправили под домашний арест до 16 июня.

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