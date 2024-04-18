Второго экс-чиновника арестовали по делу о крупной афере со светофорами в Новосибирске

Дмитрия Мальцева обвиняют в афере на 50 миллионов рублей из бюджета Источник: Александр Ощепков











В Центральном суде арестовали бывшего начальника областного «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения» Дмитрия Мальцева. Его обвиняют в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на обслуживание новосибирских светофоров (ч.4 ст.159 УК РФ).



— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска избрана мера пресечения виде домашнего ареста до 16 июня 2024 года в отношении Дмитрия Мальцева, — сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано обвиняемым.

Дмитрия Мальцева задержали утром 17 апреля. По версии следствия, в 2017–18 годах он участвовал в крупной афере. Силовики полагают, что руководя муниципальным предприятием, Мальцев выделял бюджетные средства коммерческим организациям на обслуживание новосибирских светофоров. В общей сложности было выделено около 50 млн рублей, которые не были использованы по назначению, а осели в карманах участников схемы.

