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Криминал Второго экс-чиновника арестовали по делу о крупной афере со светофорами в Новосибирске

Второго экс-чиновника арестовали по делу о крупной афере со светофорами в Новосибирске

Дмитрий Мальцев следующие два месяца проведет под домашним арестом

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Дмитрия Мальцева обвиняют в афере на 50 миллионов рублей из бюджета

В Центральном суде арестовали бывшего начальника областного «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения» Дмитрия Мальцева. Его обвиняют в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на обслуживание новосибирских светофоров (ч.4 ст.159 УК РФ).

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска избрана мера пресечения виде домашнего ареста до 16 июня 2024 года в отношении Дмитрия Мальцева, — сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано обвиняемым.

Дмитрия Мальцева задержали утром 17 апреля. По версии следствия, в 2017–18 годах он участвовал в крупной афере. Силовики полагают, что руководя муниципальным предприятием, Мальцев выделял бюджетные средства коммерческим организациям на обслуживание новосибирских светофоров. В общей сложности было выделено около 50 млн рублей, которые не были использованы по назначению, а осели в карманах участников схемы.

Параллельно с Мальцевым силовики задержали экс-руководителя МКУ «Горсвет» Константина Анакина. Накануне его отправили под домашний арест до 16 июня. Ранее стало известно, что по делу проходит бывший глава Департамента транспотра мэрии Роман Дронов. Его статус в рамках расследования пока не известен.

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Арест Суд Новосибирск Мошенничество Светофоры
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