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«Формат не соответствует преступлению»: новосибирский депутат обратился в Генпрокуратуру после жесткого задержания экс-главы дептранса

Георгий Андреев считает, что задержание «мордой в пол» было слишком жестким

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Васильева отправили в СИЗО до 20 мая

Депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев обратился в Генеральную прокуратуру России с жалобой на то, что силовики в излишне грубой форме задержали бывшего начальника дептранса мэрии Константина Васильева. Копия документа есть в распоряжении НГС.

По мнению Андреева, статья, по которой обвиняют Васильева, и формат задержания, которые применили к обвиняемому, недопустимы в этом случае.

— Не оценивая правомерность выдвинутых обвинений, считаю, что формат, в котором произошло задержание, а также распространение его факта в СМИ, не соответствует характеру предполагаемого преступления, — говорится в документе.

Андреев просит провести проверку и дать оценку действиям силовиков.

Напомним, о задержании Константина Васильева стало известно 20 марта. Он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Кадры задержания Васильева опубликовала областная прокуратура, при задержании силовики повалили его на пол и надели наручники.

21 марта суд избрал Васильеву меру пресечения. Константина Васильева отправили в СИЗО до 20 мая 2024 года.

Васильев проработал в мэрии с 2021 по 2023 год. Он уволился в декабре прошлого года — до этого депутаты Горсовета настаивали на его отстранении от должности.

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Задержание Депутат Прокуратура
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