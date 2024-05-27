В Новосибирске назначили нового главу в департамент транспорта — прошлых руководителей арестовали

Кондауров стал вторым исполняющим обязанности начальника дептранса. С 18 декабря прошлого года это место занимала Олеся Богомазова, но в середине мая ее задержали, а после арестовали по подозрению в получении двух крупных взяток. По данным источника НГС, ее сдал один из взяткодателей — депутат Игорь Титаренко. До этого начальником дептранса был Константин Васильев, но в конце марта его задержали, он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.