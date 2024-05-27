В Новосибирске назначили нового главу в департамент транспорта — прошлых руководителей арестовали

Мэрия Новосибирска назначила нового временного исполняющего обязанности начальника департамента транспорта. Им стал Владимир Кондауров, который занимает должность начальника управления пассажирских перевозок.
Информацию о том, что Владимир Кондауров стал временно исполняющим обязанности руководителя дептранса НГС подтвердил начальник департамента информационной политики Михаил Столяров.
Кондауров стал вторым исполняющим обязанности начальника дептранса. С 18 декабря прошлого года это место занимала Олеся Богомазова, но в середине мая ее задержали, а после арестовали по подозрению в получении двух крупных взяток. По данным источника НГС, ее сдал один из взяткодателей — депутат Игорь Титаренко. До этого начальником дептранса был Константин Васильев, но в конце марта его задержали, он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
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