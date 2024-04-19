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Криминал Суд арестовал имущество директора новосибирского «Центра водных видов спорта» — его подозревают в растрате

Суд арестовал имущество директора новосибирского «Центра водных видов спорта» — его подозревают в растрате

У него арестовали автомобиль, недвижимость и деньги

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Сейчас Дмитрий Олейников находится под арестом

Суд наложил арест на имущество Дмитрия Олейникова, директора новосибирского «Центра водных видов спорта». Его обвиняют в растрате бюджетных денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области», прокурор заявил гражданский иск о взыскании в пользу Новосибирска 6,4 миллиона рублей, которые обвиняемый присвоил с помощью фиктивных договоров.

— С целью обеспечения заявленного прокурором области иска, следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на один автомобиль, четыре объекта недвижимости и денежные средства, изъятые у обвиняемого, — сообщает прокуратура.

Суд удовлетворил ходатайство.

Как сообщали в прокуратуре, по версии следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2022-го Дмитрий Олеников оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе города, хотя спортивная школа им не пользовалась. Траты превысили 6 миллионов рублей.

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Арест имущества Растрата Взятка Прокуратура Новосибирской области
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